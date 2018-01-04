Виноград в сырной шубке: рецепт оригинальной закуски

Для того, чтобы не перебить аппетит перед основными блюдами, к праздничному столу можно приготовить быстрые и легкие закуски.

К примеру, виноград в сырной шубке, рецептом которого с читателями "Обозревателя" поделилась победительница кулинарного шоу "МастерШеф-6" Асмик Гаспарян.

Виноград в сырной шубке Кадр из видео

Ингредиенты:

- виноград розовый (крупный) (10 шт.);

- крем-сыр (150 г);

- сыр с плесенью "рокфор" (130 г);

- грецкие орехи (50 г);

- фисташки (150 г).

Способ приготовления (чтобы посмотреть видео приготовления закуски, доскрольте новость до конца):

- снимите ягоды винограда с кисти, сделайте надрезы, достаньте косточки;

- смешайте крем-сыр и сыр с плесенью. Грецкие орехи и фисташки перебейте в измельчителе до крупных крошек;

- выложите порцию творожной массы на ладонь, расплескайте, положите по центру 1 ягоду винограда, залепите, сформируйте шарик и обкатайте его в ореховых крошках;

- так же сформируйте остальные шарики.

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