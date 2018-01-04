Виноград в сырной шубке: рецепт оригинальной закуски

Для того, чтобы не перебить аппетит перед основными блюдами, к праздничному столу можно приготовить быстрые и легкие закуски.
К примеру, виноград в сырной шубке, рецептом которого с читателями "Обозревателя" поделилась победительница кулинарного шоу "МастерШеф-6" Асмик Гаспарян.
Виноград в сырной шубке
Кадр из видео
Ингредиенты:
- виноград розовый (крупный) (10 шт.);
- крем-сыр (150 г);
- сыр с плесенью "рокфор" (130 г);
- грецкие орехи (50 г);
- фисташки (150 г).
Способ приготовления (чтобы посмотреть видео приготовления закуски, доскрольте новость до конца):
- снимите ягоды винограда с кисти, сделайте надрезы, достаньте косточки;
- смешайте крем-сыр и сыр с плесенью. Грецкие орехи и фисташки перебейте в измельчителе до крупных крошек;
- выложите порцию творожной массы на ладонь, расплескайте, положите по центру 1 ягоду винограда, залепите, сформируйте шарик и обкатайте его в ореховых крошках;
- так же сформируйте остальные шарики.
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