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30 ноября • обновлено в 11:22
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"Выстрелил из гранатомета в супермаркет": в Закарпатье бандиты крушили недвижимость

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В Мукачево Закарпатской области рэкетиры уничтожали имущество предпринимателей (в том числе недвижимость), когда те отказывались платить им деньги.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Закарпатской области.

Сейчас преступники разоблачены.

В ходе проведения обысков правоохранители изъяли несколько автомобилей, ружье, охотничий карабин и боеприпасы к ним, мобильные телефоны.

"Выстрелил из гранатомета в супермаркет": в Закарпатье бандиты крушили недвижимость

https://zak.gp.gov.ua/

"В рамках этого же производства, по согласованию процессуального прокурора прокуратуры Закарпатской области следователи полиции сообщили о подозрении мукачевцу, который, по версии следствия, в ночь на 24 августа 2019 года, выстрелил из гранатомета по местному супермаркету в г. Тячев", - отмечается в сообщении.

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Действия мукачевца квалифицированы по ч.2 ст.194 (умышленное повреждение имущества путем взрыва) и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).

По ходатайству прокурора, судом избрана подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 500 тыс грн залога.

Сейчас мужчина находится под стражей.

"Выстрелил из гранатомета в супермаркет": в Закарпатье бандиты крушили недвижимость

https://zak.gp.gov.ua/

Отдельным эпизодом проверяется причастность фигурантов к стрельбе в одном из парков Мукачево 31 августа 2019 года.

Тогда, 23-летний житель Чинадиево получил ранения из травматического пистолета.

Нападавшие после стрельбы скрылись на внедорожнике Lexus.

Предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

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Тема
Криминал
Место
Украина
Теги
криминал стрельба
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