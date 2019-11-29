"Вистрілив з гранатомета в супермаркет": в Закарпатті бандити трощили нерухомість

У Мукачеві Закарпатської області рекетири знищували майно підприємців (в тому числі нерухомість ), коли ті відмовлялися платити їм гроші.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Закарпатської області.

Зараз злочинці викриті.

В ході проведення обшуків правоохоронці вилучили кілька автомобілів, рушницю, мисливський карабін і боєприпаси до них, мобільні телефони.

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"В рамках цього ж виробництва, за погодженням процесуального прокурора прокуратури Закарпатської області слідчі поліції повідомили про підозру мукачівцю, який, за версією слідства, в ніч на 24 серпня 2019 року, вистрілив з гранатомета по місцевому супермаркету в м Тячів", - наголошується в повідомленні.

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Дії мукачівця кваліфіковані за ч.2 ст.194 (умисне пошкодження майна шляхом вибуху) і ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).

За клопотанням прокурора, судом обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення понад 500 тис грн застави.

Зараз чоловік перебуває під вартою.

https://zak.gp.gov.ua/

Окремим епізодом перевіряється причетність фігурантів до стрілянини в одному з парків Мукачево 31 серпня 2019 року.

Тоді, 23-річний житель Чинадієво отримав поранення з травматичного пістолета.

Нападники після стрілянини зникли на позашляховику Lexus.

Попередня правова кваліфікація в даному виробництві по ч.4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

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