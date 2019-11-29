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30 листопада • оновлено в 10:58
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"Вистрілив з гранатомета в супермаркет": в Закарпатті бандити трощили нерухомість

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У Мукачеві Закарпатської області рекетири знищували майно підприємців (в тому числі нерухомість ), коли ті відмовлялися платити їм гроші.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Закарпатської області.

Зараз злочинці викриті.

В ході проведення обшуків правоохоронці вилучили кілька автомобілів, рушницю, мисливський карабін і боєприпаси до них, мобільні телефони.

"Вистрілив з гранатомета в супермаркет": в Закарпатті бандити трощили нерухомість

https://zak.gp.gov.ua/

"В рамках цього ж виробництва, за погодженням процесуального прокурора прокуратури Закарпатської області слідчі поліції повідомили про підозру мукачівцю, який, за версією слідства, в ніч на 24 серпня 2019 року, вистрілив з гранатомета по місцевому супермаркету в м Тячів", - наголошується в повідомленні.

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Дії мукачівця кваліфіковані за ч.2 ст.194 (умисне пошкодження майна шляхом вибуху) і ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).

За клопотанням прокурора, судом обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення понад 500 тис грн застави.

Зараз чоловік перебуває під вартою.

"Вистрілив з гранатомета в супермаркет": в Закарпатті бандити трощили нерухомість

https://zak.gp.gov.ua/

Окремим епізодом перевіряється причетність фігурантів до стрілянини в одному з парків Мукачево 31 серпня 2019 року.

Тоді, 23-річний житель Чинадієво отримав поранення з травматичного пістолета.

Нападники після стрілянини зникли на позашляховику Lexus.

Попередня правова кваліфікація в даному виробництві по ч.4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харківській області було здійснено незаконне відчуження 10 га земель лісового фонду.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна
Теги
кримінал стрілянина
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