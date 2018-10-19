В Украине запретили строить многоэтажки в селах: что известно

В Украине ограничили высотность жилой застройки в зависимости от численности населения в населенных пунктах.

Об этом рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба Минрегионразвития. Отмечается, что новые государственные строительные нормы по градостроительству вступили в действие с 1 сентября 2018 года.

"Если посмотреть статистику, то Киевская область, например, ежегодно вводит в эксплуатацию около 2 млн квадратных метров жилья, в то время как Киев — 1,5-1,6 млн. То есть активное строительство ведется в пригородах. Сельская местность застраивается как в городах, хотя не имеет для этого достаточных инженерных коммуникаций, не хватает социальной инфраструктуры. И еще один важный критерий – безопасность", – сказал Парцхаладзе.

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По его словам, речь идет о 25-30-этажных домах. Когда их строят, что отсутствует пожарная безопасность, хотя в регионах нет возможности ликвидировать пожар в таких высотках.

"Эти территории не могут так развиваться. Поэтому, чтобы планировать дальнейшее развитие населенных пунктов, учитывая возможности их инфраструктуры, в новых градостроительных нормах ввели ограничения по жилой застройке населенных пунктов в зависимости от их классификации и количества населения", — пояснил Парцхаладзе.

Согласно строительным нормам, в сельских населенных пунктах с численностью до тысячи человек разрешена исключительно усадебная застройка. В селах, где живут свыше тысячи – усадебная застройка и многоквартирные дома высотой до 12 м (до 4-х этажей включительно).

В поселках городского типа высотность возможна до 15 м (до 5 этажей включительно); а в городах с численностью до 50 тысяч человек – до 27 м (до 9-ти этажей включительно). В городах с населением 50-100 тысяч – до 48 м (до 16-ти этажей включительно). И если населения свыше 100 тысяч высотность устанавливается документацией по пространственному планированию. В случае строительства на сложном рельефе высота определяется с учетом цокольного этажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в мае 2018 года Парцхаладзе сообщал, что Минрегионразвития установило максимальную этажность жилой застройки.