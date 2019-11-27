В родном городе Зеленского разгорается скандал из-за "Диснейленда"

В Кривом Роге, откуда родом нынешний президент Украины Владимир Зеленский, разгорается скандал вокруг строительства так называемого "Криворожского Диснейленда".

Сообщество архитектуры и монументального искусства Ukrainian Modernism на своей странице в Facebook отмечает, что ради этого "Криворожского Диснейленда" местные власти собираются испортить здание Дома культуры горняков.

"Со дна постучали. Кривой Рог. Стильное модернистское здание Дома культуры горняков местные власти превращают в дешевую копию замка Диснейленда", – отмечает Ukrainian Modernism, основателем которого является фотограф архитектуры Дмитрий Соловьев.

"Опомнитесь, уважаемые. Постройте себе китчевый Диснейленд в другом месте, не надо разрушать труд архитекторов прошлой эпохи – эпохи, когда украинская архитектура была самобытной. А Дворец культуры стоит просто отремонтировать", – добавляют в Ukrainian Modernism.

Ukrainian Modernism как сообщество архитектуры и монументального искусства ставит своей целью документирование, популяризацию, сохранению советского украинского модернистского наследия.

О создании "Криворожского Диснейленда" местные власти сообщили еще в 2018 году.

"В Кривом Роге появится уникальный центр детского отдыха "Криворожский Диснейленд", – отмечается на сайте криворожской мэрии.

Там же приводятся изображения:

По словам директора театра кукол Светланы Михайловой, разработчики проекта стремились создать его таким, чтобы все горожане могли получить эстетическое наслаждение и отдохнуть от повседневных забот.

"Театр кукол будет выполнен в стиле сказочного замка. А сам комплекс – это будет наш уникальный криворожский "Диснейленд"… Продумывая проект здания театра, мы учитывали опыт мировых театров, использующих новые технологии", – заявляла тогда она.

На реализацию данного проекта из городского бюджета суммарно планируют потратить 1 млн гривен.

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