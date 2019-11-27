Главная Новости
29 ноября • обновлено в 12:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Недвижимость

В родном городе Зеленского разгорается скандал из-за "Диснейленда"

3.1т
Читать материал на украинском

В Кривом Роге, откуда родом нынешний президент Украины Владимир Зеленский, разгорается скандал вокруг строительства так называемого "Криворожского Диснейленда".

Сообщество архитектуры и монументального искусства Ukrainian Modernism на своей странице в Facebook отмечает, что ради этого "Криворожского Диснейленда" местные власти собираются испортить здание Дома культуры горняков.

"Со дна постучали. Кривой Рог. Стильное модернистское здание Дома культуры горняков местные власти превращают в дешевую копию замка Диснейленда", – отмечает Ukrainian Modernism, основателем которого является фотограф архитектуры Дмитрий Соловьев.

"Опомнитесь, уважаемые. Постройте себе китчевый Диснейленд в другом месте, не надо разрушать труд архитекторов прошлой эпохи – эпохи, когда украинская архитектура была самобытной. А Дворец культуры стоит просто отремонтировать", – добавляют в Ukrainian Modernism.

Ukrainian Modernism как сообщество архитектуры и монументального искусства ставит своей целью документирование, популяризацию, сохранению советского украинского модернистского наследия.

О создании "Криворожского Диснейленда" местные власти сообщили еще в 2018 году.

"В Кривом Роге появится уникальный центр детского отдыха "Криворожский Диснейленд", – отмечается на сайте криворожской мэрии.

Там же приводятся изображения:

В родном городе Зеленского разгорается скандал из-за "Диснейленда"
В родном городе Зеленского разгорается скандал из-за "Диснейленда"
В родном городе Зеленского разгорается скандал из-за "Диснейленда"
В родном городе Зеленского разгорается скандал из-за "Диснейленда"
В родном городе Зеленского разгорается скандал из-за "Диснейленда"

По словам директора театра кукол Светланы Михайловой, разработчики проекта стремились создать его таким, чтобы все горожане могли получить эстетическое наслаждение и отдохнуть от повседневных забот.

"Театр кукол будет выполнен в стиле сказочного замка. А сам комплекс – это будет наш уникальный криворожский "Диснейленд"… Продумывая проект здания театра, мы учитывали опыт мировых театров, использующих новые технологии", – заявляла тогда она.

На реализацию данного проекта из городского бюджета суммарно планируют потратить 1 млн гривен.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
13
3
Смешно
5
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Да пошлите вы нах этих архитекторов! Старое, угрюмое здание превратили в веселенькое, сказочное здание, а им не нравиться!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости недвижимости

Топ-публикации

Топ-блоги