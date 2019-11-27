У рідному місті Зеленського розгорається скандал через "Діснейленд"

У Кривому Розі, звідки родом нинішній президент України Володимир Зеленський, розгорається скандал навколо будівництва так званого "Криворізького Діснейленду".

Спільнота архітектури і монументального мистецтва Ukrainian Modernism на своїй сторінці в Facebook зазначає, що заради цього "Криворізького Діснейленду" місцева влада збирається зіпсувати будівлю Будинку культури гірників.

"З дна постукали. Кривий Ріг. Стильне модерністська будівля Будинку культури гірників місцева влада перетворює на дешеву копію замку Діснейленду", – зазначає Ukrainian Modernism, засновником якого є фотограф архітектури Дмитро Соловйов.

"Схаменіться, шановні. Побудуйте собі кітчевий Діснейленд в іншому місці, не треба руйнувати працю архітекторів минулої епохи – епохи, коли українська архітектура була самобутньою. А Палац культури варто просто відремонтувати", – додають в Ukrainian Modernism.

Ukrainian Modernism як спільнота архітектури і монументального мистецтва ставить собі за мету документування, популяризацію, збереження радянського української модерністської спадщини.

Про створення "Криворізького Діснейленду" місцева влада повідомила ще в 2018 році.

"У Кривому Розі з'явиться унікальний центр дитячого відпочинку" Криворізький Діснейленд ", – зазначається на сайті криворізької мерії.

Там же наводяться зображення:

За словами директорки театру ляльок Світлани Михайлової, розробники проєкту прагнули створити його таким, щоб всі містяни могли отримати естетичну насолоду і відпочити від повсякденних турбот.

"Театр ляльок буде виконаний в стилі казкового замку. А сам комплекс – це буде наш унікальний криворізький" Діснейленд "... Продумуючи проєкт будівлі театру, ми враховували досвід світових театрів, які використовують нові технології", – заявляла тоді вона.

На реалізацію даного проєкту з міського бюджету сумарно планують витратити 1 млн гривень.

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