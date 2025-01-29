В OLEGIV Boutique Residence завершены монолитные работы

В честь этого события на крыше здания распустил свои лепестки цветок. Это особый ритуал у строителей, который означает, что важнейший этап строительства – возведение монолита – завершен, а дальнейшие работы будут сосредоточены на фасадных, внутренних и отделочных работах.

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OLEGIV Boutique Residence – это первый в Украине дом премиум-класса в формате Art Boutique Residence. В основе концепции – сочетание европейских бутик-отелей и художественного бекграунда столичного Подола.

Комплекс состоит из одного здания высотностью 5-8 этажей, на 208 квартир. Каждая деталь в комплексе обеспечивает жильцам не только удобство и высокий уровень приватности, но и эстетическое удовольствие от арт-пространства и сервиса высококлассного отеля.

Дом оборудован системой независимого энергопитания, обеспечивая постоянную работу лифтов, освещение в коридорах и лобби, а также системы контроля доступа. Благодаря газовому отоплению и собственной котельной в доме будет тепло даже при отключении электроэнергии.

Двор будет закрытым и свободным от авто, ведь предусмотрен просторный подземный паркинг на 102 паркоместа с зарядками для электромобилей.

Плановое завершение строительства OLEGIV Boutique Residence запланировано на II кв. 2026 г.