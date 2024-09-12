С 2022 года строительная отрасль Украины испытывает значительные трудности из-за военных действий и экономической нестабильности. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, объемы строительства в стране снизились более чем на 30% по сравнению с довоенным периодом. В таких условиях украинские застройщики активно ищут возможности развития за рубежом, где рынки более стабильны и предлагают привлекательные условия для инвестиций.

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Успішні кейси низки компаній демонструють, як українські будівельники адаптуються до нових ринків, враховують місцеві особливості та досягають успіху в різних країнах світу.

GEOS: УГОРЩИНА ТА ІСПАНІЯ

GEOS — позиціонується як європейська будівельна компанія, заснована в Україні у 2004 році. З 2015 року компанія розширила свою діяльність на Угорщину, а з 2018 року — на Іспанію.

Проекти в Угорщині

Угорщина стала першим міжнародним ринком для GEOS. Компанія має чимало проектів у Будапешті, серед яких Raday Residence, ERKEL Residences, River Passage, Harmony Terrace, Sunny Side Residence та Lomb Corner.

Особливості ринку:

Локація: Всі проекти розташовані в центрі або поблизу центру Будапешта, що забезпечує високий попит та стабільні ціни.

Регуляторні вимоги: Угорщина має чітко прописані будівельні норми, включаючи обмеження по висотності, використанню ділянок та обов'язкове облаштування підземних паркінгів.

Угорщина має чітко прописані будівельні норми, включаючи обмеження по висотності, використанню ділянок та обов'язкове облаштування підземних паркінгів. Собівартість будівництва: Будівництво в центрі міста дозволяє компенсувати можливі перевищення бюджету, оскільки ціни на нерухомість тут значно вищі, ніж у передмісті.

Економічні показники:

Середня вартість квадратного метра: В центрі Будапешта ціна коливається від 3 000 до 5 000 євро залежно від класу житла.

В центрі Будапешта ціна коливається від залежно від класу житла. Рентабельність: Очікувана рентабельність проектів складає близько 15-20% , що є привабливим показником для інвесторів.

Очікувана рентабельність проектів складає близько , що є привабливим показником для інвесторів. Податкове навантаження: Угорщина пропонує конкурентні ставки податків, зокрема корпоративний податок складає 9%, що є одним з найнижчих у Європі.

Проект в Іспанії

У Іспанії GEOS реалізує проект Arenal Suites в місті Кальп (регіон Costa Blanca).

Особливості ринку:

Локація: Кальп — популярний курортний регіон, що забезпечує високий попит на житло як серед місцевих жителів, так і серед іноземців.

Кальп — популярний курортний регіон, що забезпечує високий попит на житло як серед місцевих жителів, так і серед іноземців. Собівартість будівництва: Вища, ніж в Угорщині, через дорожчі матеріали та робочу силу.

Економічні показники:

Середня вартість квадратного метра: У регіоні Costa Blanca ціна складає приблизно 2 500 - 4 000 євро .

У регіоні Costa Blanca ціна складає приблизно . Рентабельність: орієнтовно може знаходитися на рівні 12-15% , що враховує високий попит та можливість здачі нерухомості в оренду протягом туристичного сезону.

орієнтовно може знаходитися на рівні , що враховує високий попит та можливість здачі нерухомості в оренду протягом туристичного сезону. Податкове навантаження: Корпоративний податок в Іспанії становить 25%, але існують різні податкові стимули для іноземних інвесторів.

Виклики та переваги:

Виклики: Висока конкуренція на ринку, необхідність адаптації до місцевих будівельних норм та вимог.

Висока конкуренція на ринку, необхідність адаптації до місцевих будівельних норм та вимог. Переваги: Стабільний попит на курортну нерухомість, можливість отримання високих доходів від оренди.

"АЛЬТІС-ХОЛДИНГ": ПОЛЬСЬКИЙ РИНОК

"Альтіс-Холдинг" має досвід роботи на ринку Польщі як генеральний підрядник.

Ключові проекти

Центральна лабораторія CEZAMAT у Варшаві — високотехнологічний комплекс для досліджень матеріалів та технологій майбутнього. Загальна вартість будівництва склала понад 109 млн доларів США .

у Варшаві — високотехнологічний комплекс для досліджень матеріалів та технологій майбутнього. Загальна вартість будівництва склала понад . Нафтовий термінал у Гданську та парк нафтових резервуарів — стратегічно важливі інфраструктурні об'єкти для енергетичного сектора Польщі.

Особливості ринку:

Легкість реєстрації бізнесу: Процес займає 3-4 тижні, статутний капітал складає лише 1 200 євро.

Податкове навантаження: Корпоративний податок становить 19% , що є одним з найнижчих у ЄС.

Корпоративний податок становить , що є одним з найнижчих у ЄС. Конкуренція: Висока, особливо у будівельній сфері, де успіх залежить від репутації та наявності рекомендацій.

Економічні показники:

Рентабельність: Для інфраструктурних проектів, таких як CEZAMAT, рентабельність може складати 10-12% , враховуючи значні інвестиції та тривалі терміни окупності.

Для інфраструктурних проектів, таких як CEZAMAT, рентабельність може складати , враховуючи значні інвестиції та тривалі терміни окупності. Вартість робочої сили та матеріалів: Відносно стабільна, що дозволяє точно прогнозувати бюджет проектів.

Виклики та переваги:

Виклики: Жорсткі стандарти якості, необхідність відповідати європейським нормам та стандартам.

Жорсткі стандарти якості, необхідність відповідати європейським нормам та стандартам. Переваги: Стабільний та прогнозований ринок, доступ до європейських фінансових інструментів та програм підтримки.

"КИЇВМЕТРОБУД": ДОСВІД В ІНДІЇ

ПАТ "Київметробуд" відоме своїми масштабними проектами в Україні, зокрема будівництвом київського метрополітену.

Проект в Індії

Станція метро Dwarka Sector 21 у Нью-Делі — найбільша станція метро в Індії, де українська компанія спільно з ERA IFRA ENGINEERING Ltd збудувала станцію та проклала тунелі загальною довжиною 2 073 метри.

Особливості ринку:

Робоча сила: Дешева та численна, що знижує собівартість будівництва.

Дешева та численна, що знижує собівартість будівництва. Бюрократія: Високий рівень адміністративних бар'єрів, реєстрація нового бізнесу може займати від 6 місяців до року .

Високий рівень адміністративних бар'єрів, реєстрація нового бізнесу може займати від . Обмеження для іноземців: Нерезиденти можуть володіти не більше 49% компанії, створеної в Індії, а купівля землі іноземцями заборонена — доступна лише оренда.

Економічні показники:

Рентабельність: Може сягати 20% завдяки низьким витратам на робочу силу, але високі адміністративні витрати та ризики можуть знижувати цей показник.

Може сягати завдяки низьким витратам на робочу силу, але високі адміністративні витрати та ризики можуть знижувати цей показник. Вартість проекту: Точні цифри не розголошуються, але з огляду на масштабність будівництва, інвестиції значні.

Виклики та переваги:

Виклики: Складність ведення бізнесу через бюрократію, правові обмеження та корупцію.

Складність ведення бізнесу через бюрократію, правові обмеження та корупцію. Переваги: Величезний ринок з високим попитом на інфраструктурні проекти, можливість участі у державних тендерах.

"МЕГАЛАЙН": ПРОЕКТИ В КАЗАХСТАНІ

Девелопер "Мегалайн" відомий в Україні будівництвом трьох великих ТРЦ: "Блокбастер", Lavina та Ocean Mall. Компанія активно працює також на ринку Казахстану.

Ключові проекти

Готель Ibis — сучасний готельний комплекс в одному з ділових центрів Казахстану.

— сучасний готельний комплекс в одному з ділових центрів Казахстану. ЖК Expo Boulevard та ЖК "Зелений квартал" — спільні проекти з провідною казахстанською будівельною компанією BI Group та фондом нерухомості "Самрук-Казина".

Особливості ринку:

Легкість ведення бізнесу: Казахстан займає 25-е місце у рейтингу Doing Business, що свідчить про сприятливий бізнес-клімат.

Казахстан займає у рейтингу Doing Business, що свідчить про сприятливий бізнес-клімат. Швидкість реєстрації: Створення фірми займає від 5 до 10 днів , доступні понад 300 державних послуг за принципом "єдиного вікна".

Створення фірми займає від , доступні понад за принципом "єдиного вікна". Інвестиційні преференції: Ввезення обладнання без сплати мита, інвестиційні субсидії до 30% витрат на будівництво та обладнання.

Економічні показники:

Рентабельність: Для житлових проектів може складати 18-22%, враховуючи державні преференції та зростаючий попит на якісне житло.

Вартість квадратного метра: В новобудовах в Алмати та Нур-Султані ціна коливається від 1 200 до 2 000 доларів США .

В новобудовах в Алмати та Нур-Султані ціна коливається від . Податкове навантаження: Стандартна ставка корпоративного податку — 20%, але існують пільги для іноземних інвесторів.

Виклики та переваги:

Виклики: Економічна залежність країни від цін на нафту, що може впливати на купівельну спроможність населення.

Економічна залежність країни від цін на нафту, що може впливати на купівельну спроможність населення. Переваги: Стабільний та зростаючий ринок, підтримка з боку держави, відносно низькі витрати на будівництво.

"ГЕФЕСТ": ЕКСПАНСІЯ У ГРЕЦІЇ

Профіль компанії

Будівельна компанія "Гефест" розширила свою діяльність шляхом придбання грецького будівельного генпідрядника EKATEL S.A. з офісом в Афінах.

Ключові проекти

Елітний готельний комплекс на острові Лемнос — проект, спрямований на залучення туристів високого рівня та розвиток туристичної інфраструктури регіону.

— проект, спрямований на залучення туристів високого рівня та розвиток туристичної інфраструктури регіону. Проект "Нове місто" — на стадії узгодження, передбачає забудову ділянки площею 110 гектарів у прибережній зоні.

Особливості ринку:

Ведення бізнесу: Офіційно іноземці можуть вести бізнес за наявності дозволу на проживання. Процедури реєстрації тривалі та складні через високий рівень бюрократії.

Офіційно іноземці можуть вести бізнес за наявності дозволу на проживання. Процедури реєстрації тривалі та складні через високий рівень бюрократії. Податкове навантаження: Один з найвищих у ЄС — ПДВ може сягати 29% , а індивідуальні підприємці сплачують до 42% податків залежно від доходу.

Один з найвищих у ЄС — ПДВ може сягати , а індивідуальні підприємці сплачують до податків залежно від доходу. Корупція та непрозоре законодавство: Створюють додаткові ризики та перешкоди для ведення бізнесу.

Економічні показники:

Рентабельність: Для елітних проектів у туристичних зонах може складати 12-15% , але високі податки та витрати можуть знижувати цей показник.

Для елітних проектів у туристичних зонах може складати , але високі податки та витрати можуть знижувати цей показник. Вартість будівництва: Висока, особливо в прибережних зонах, де вартість землі та робочої сили значно зросла за останні роки.

Виклики та переваги:

Виклики: Високе податкове навантаження, бюрократичні перепони, складність отримання дозволів та ліцензій.

Високе податкове навантаження, бюрократичні перепони, складність отримання дозволів та ліцензій. Переваги: Популярність Греції як туристичного напрямку, стабільний попит на елітну нерухомість, можливість довгострокових інвестицій з перспективою зростання вартості активів.

Порівняння з міжнародними тенденціями

Звичайно, не лише українські девелопери працюють за кордоном. Залучення забудовників з однієї країни на ринки інших держав є поширеною практикою у світі. Наприклад:

Китай: Китайські забудовники активно інвестують у нерухомість в Австралії, США та Європі. У 2022 році інвестиції китайських компаній у закордонну нерухомість перевищили 10 млрд доларів США, що робить їх одним з найбільших гравців на глобальному ринку нерухомості.

США : Американські забудовники також активно працюють на міжнародних ринках, зокрема в Канаді та Мексиці. Їхні інвестиції за кордоном у 2023 році перевищили 5 млрд доларів США, причому основний акцент робиться на житлові комплекси та комерційну нерухомість.

: Американські забудовники також активно працюють на міжнародних ринках, зокрема в Канаді та Мексиці. Їхні інвестиції за кордоном у 2023 році перевищили 5 млрд доларів США, причому основний акцент робиться на житлові комплекси та комерційну нерухомість. Німеччина: Німецькі девелопери традиційно інвестують у сусідні європейські країни, такі як Австрія, Швейцарія та Польща. У 2022 році їхні інвестиції за межами Німеччини склали близько 3 млрд євро, значна частина яких припала на проєкти в житловій і комерційній нерухомості.

Аналіз рентабельності будівництва по країнах

Країна Середня рентабельність Корпоративний податок Середня вартість кв.м. Складність ведення бізнесу Україна 10-12% 18% 800-1 500 дол. США (Київ) Висока через військові дії та економічну нестабільність Угорщина 15-20% 9% 3 000-5 000 євро (Будапешт) Середня, чіткі регуляторні вимоги Іспанія 12-15% 25% 2 500-4 000 євро (Costa Blanca) Середня, високі податки, але стабільний ринок Польща 10-12% 19% 2 000-4 000 євро (Варшава) Низька, сприятливий бізнес-клімат Індія 15-20% 25% 1 500-3 000 дол. США (Нью-Делі) Висока через бюрократію та обмеження для іноземців Казахстан 18-22% 20% 1 200-2 000 дол. США (Алмати) Низька, державні преференції Греція 12-15% До 29% ПДВ 2 500-4 500 євро (острови) Висока через бюрократію та високі податки

Найвища рентабельність спостерігається в Казахстані та Угорщині завдяки державній підтримці та сприятливому бізнес-клімату.

спостерігається в Казахстані та Угорщині завдяки державній підтримці та сприятливому бізнес-клімату. Найнижча рентабельність в Україні через військові дії та економічну нестабільність, що підвищує ризики для інвесторів.

в Україні через військові дії та економічну нестабільність, що підвищує ризики для інвесторів. Податкове навантаження є важливим фактором при виборі країни для інвестицій. Найнижчі податки в Угорщині, що робить її привабливою для забудовників.

є важливим фактором при виборі країни для інвестицій. Найнижчі податки в Угорщині, що робить її привабливою для забудовників. Складність ведення бізнесу може компенсуватися високою рентабельністю, як у випадку з Індією, але потребує додаткових ресурсів та зусиль для подолання бюрократичних перешкод.

Висновки

Експансія українських забудовників на міжнародні ринки є стратегічно важливим кроком у сучасних умовах. Конкретні кейси компаній демонструють успішну адаптацію до різних ринкових умов та вміння використовувати локальні переваги для досягнення високих показників рентабельності.

Ключові фактори успіху:

Аналіз ринку та вибір перспективних напрямків з урахуванням місцевих особливостей та попиту. Гнучкість та адаптивність до регуляторних вимог та бізнес-клімату кожної країни. Стратегічні партнерства з місцевими компаніями та залучення місцевих ресурсів для підвищення ефективності проектів. Диверсифікація ризиків через розподіл інвестицій між різними ринками та сегментами нерухомості.

Перспективи розвитку:

Розширення географії присутності та входження на нові ринки з високим потенціалом зростання.

та входження на нові ринки з високим потенціалом зростання. Впровадження інноваційних технологій та підходів у будівництві для підвищення конкурентоспроможності.

у будівництві для підвищення конкурентоспроможності. Залучення міжнародних інвестицій та фінансування, що дозволить реалізовувати масштабні та амбітні проекти.

У підсумку, українські забудовники демонструють високий потенціал на міжнародній арені, успішно адаптуючись до нових умов та продовжуючи розвиватися навіть у складних економічних та політичних ситуаціях.

Звичайно, саме зараз вихід на іноземні ринки є не на часі, адже він вимагає значних інвестицій та виведення капіталу з України. Однак досвід низки девелоперів до повномасштабної війни показує потенціал для українських забудовників як в житловому, так і інфраструктурному сегментах.