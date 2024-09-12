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Алексей Коваль
Алексей Коваль
Руководитель проектов Perfect Group

Блог | Украинские застройщики на международной арене: кейсы и перспективы успешной экспансии

Украинские застройщики на международной арене: кейсы и перспективы успешной экспансии

С 2022 года строительная отрасль Украины испытывает значительные трудности из-за военных действий и экономической нестабильности. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, объемы строительства в стране снизились более чем на 30% по сравнению с довоенным периодом. В таких условиях украинские застройщики активно ищут возможности развития за рубежом, где рынки более стабильны и предлагают привлекательные условия для инвестиций.

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Успішні кейси низки компаній демонструють, як українські будівельники адаптуються до нових ринків, враховують місцеві особливості та досягають успіху в різних країнах світу.

GEOS: УГОРЩИНА ТА ІСПАНІЯ

GEOS — позиціонується як європейська будівельна компанія, заснована в Україні у 2004 році. З 2015 року компанія розширила свою діяльність на Угорщину, а з 2018 року — на Іспанію.

Проекти в Угорщині

Угорщина стала першим міжнародним ринком для GEOS. Компанія має чимало проектів у Будапешті, серед яких Raday Residence, ERKEL Residences, River Passage, Harmony Terrace, Sunny Side Residence та Lomb Corner.

Особливості ринку:

  • Локація: Всі проекти розташовані в центрі або поблизу центру Будапешта, що забезпечує високий попит та стабільні ціни.
  • Регуляторні вимоги: Угорщина має чітко прописані будівельні норми, включаючи обмеження по висотності, використанню ділянок та обов'язкове облаштування підземних паркінгів.
  • Собівартість будівництва: Будівництво в центрі міста дозволяє компенсувати можливі перевищення бюджету, оскільки ціни на нерухомість тут значно вищі, ніж у передмісті.

Економічні показники:

  • Середня вартість квадратного метра: В центрі Будапешта ціна коливається від 3 000 до 5 000 євро залежно від класу житла.
  • Рентабельність: Очікувана рентабельність проектів складає близько 15-20%, що є привабливим показником для інвесторів.
  • Податкове навантаження: Угорщина пропонує конкурентні ставки податків, зокрема корпоративний податок складає 9%, що є одним з найнижчих у Європі.

Проект в Іспанії

У Іспанії GEOS реалізує проект Arenal Suites в місті Кальп (регіон Costa Blanca).

Особливості ринку:

  • Локація: Кальп — популярний курортний регіон, що забезпечує високий попит на житло як серед місцевих жителів, так і серед іноземців.
  • Собівартість будівництва: Вища, ніж в Угорщині, через дорожчі матеріали та робочу силу.

Економічні показники:

  • Середня вартість квадратного метра: У регіоні Costa Blanca ціна складає приблизно 2 500 - 4 000 євро.
  • Рентабельність: орієнтовно може знаходитися на рівні 12-15%, що враховує високий попит та можливість здачі нерухомості в оренду протягом туристичного сезону.
  • Податкове навантаження: Корпоративний податок в Іспанії становить 25%, але існують різні податкові стимули для іноземних інвесторів.

Виклики та переваги:

  • Виклики: Висока конкуренція на ринку, необхідність адаптації до місцевих будівельних норм та вимог.
  • Переваги: Стабільний попит на курортну нерухомість, можливість отримання високих доходів від оренди.

"АЛЬТІС-ХОЛДИНГ": ПОЛЬСЬКИЙ РИНОК

"Альтіс-Холдинг" має досвід роботи на ринку Польщі як генеральний підрядник.

Ключові проекти

  • Центральна лабораторія CEZAMAT у Варшаві — високотехнологічний комплекс для досліджень матеріалів та технологій майбутнього. Загальна вартість будівництва склала понад 109 млн доларів США.
  • Нафтовий термінал у Гданську та парк нафтових резервуарів — стратегічно важливі інфраструктурні об'єкти для енергетичного сектора Польщі.

Особливості ринку:

  • Легкість реєстрації бізнесу: Процес займає 3-4 тижні, статутний капітал складає лише 1 200 євро.
  • Податкове навантаження: Корпоративний податок становить 19%, що є одним з найнижчих у ЄС.
  • Конкуренція: Висока, особливо у будівельній сфері, де успіх залежить від репутації та наявності рекомендацій.

Економічні показники:

  • Рентабельність: Для інфраструктурних проектів, таких як CEZAMAT, рентабельність може складати 10-12%, враховуючи значні інвестиції та тривалі терміни окупності.
  • Вартість робочої сили та матеріалів: Відносно стабільна, що дозволяє точно прогнозувати бюджет проектів.

Виклики та переваги:

  • Виклики: Жорсткі стандарти якості, необхідність відповідати європейським нормам та стандартам.
  • Переваги: Стабільний та прогнозований ринок, доступ до європейських фінансових інструментів та програм підтримки.

"КИЇВМЕТРОБУД": ДОСВІД В ІНДІЇ

ПАТ "Київметробуд" відоме своїми масштабними проектами в Україні, зокрема будівництвом київського метрополітену.

Проект в Індії

  • Станція метро Dwarka Sector 21 у Нью-Делі — найбільша станція метро в Індії, де українська компанія спільно з ERA IFRA ENGINEERING Ltd збудувала станцію та проклала тунелі загальною довжиною 2 073 метри.

Особливості ринку:

  • Робоча сила: Дешева та численна, що знижує собівартість будівництва.
  • Бюрократія: Високий рівень адміністративних бар'єрів, реєстрація нового бізнесу може займати від 6 місяців до року.
  • Обмеження для іноземців: Нерезиденти можуть володіти не більше 49% компанії, створеної в Індії, а купівля землі іноземцями заборонена — доступна лише оренда.

Економічні показники:

  • Рентабельність: Може сягати 20% завдяки низьким витратам на робочу силу, але високі адміністративні витрати та ризики можуть знижувати цей показник.
  • Вартість проекту: Точні цифри не розголошуються, але з огляду на масштабність будівництва, інвестиції значні.

Виклики та переваги:

  • Виклики: Складність ведення бізнесу через бюрократію, правові обмеження та корупцію.
  • Переваги: Величезний ринок з високим попитом на інфраструктурні проекти, можливість участі у державних тендерах.

"МЕГАЛАЙН": ПРОЕКТИ В КАЗАХСТАНІ

Девелопер "Мегалайн" відомий в Україні будівництвом трьох великих ТРЦ: "Блокбастер", Lavina та Ocean Mall. Компанія активно працює також на ринку Казахстану.

Ключові проекти

  • Готель Ibis — сучасний готельний комплекс в одному з ділових центрів Казахстану.
  • ЖК Expo Boulevard та ЖК "Зелений квартал" — спільні проекти з провідною казахстанською будівельною компанією BI Group та фондом нерухомості "Самрук-Казина".

Особливості ринку:

  • Легкість ведення бізнесу: Казахстан займає 25-е місце у рейтингу Doing Business, що свідчить про сприятливий бізнес-клімат.
  • Швидкість реєстрації: Створення фірми займає від 5 до 10 днів, доступні понад 300 державних послуг за принципом "єдиного вікна".
  • Інвестиційні преференції: Ввезення обладнання без сплати мита, інвестиційні субсидії до 30% витрат на будівництво та обладнання.

Економічні показники:

  • Рентабельність: Для житлових проектів може складати 18-22%, враховуючи державні преференції та зростаючий попит на якісне житло.
  • Вартість квадратного метра: В новобудовах в Алмати та Нур-Султані ціна коливається від 1 200 до 2 000 доларів США.
  • Податкове навантаження: Стандартна ставка корпоративного податку — 20%, але існують пільги для іноземних інвесторів.

Виклики та переваги:

  • Виклики: Економічна залежність країни від цін на нафту, що може впливати на купівельну спроможність населення.
  • Переваги: Стабільний та зростаючий ринок, підтримка з боку держави, відносно низькі витрати на будівництво.

"ГЕФЕСТ": ЕКСПАНСІЯ У ГРЕЦІЇ

Профіль компанії

Будівельна компанія "Гефест" розширила свою діяльність шляхом придбання грецького будівельного генпідрядника EKATEL S.A. з офісом в Афінах.

Ключові проекти

  • Елітний готельний комплекс на острові Лемнос — проект, спрямований на залучення туристів високого рівня та розвиток туристичної інфраструктури регіону.
  • Проект "Нове місто" — на стадії узгодження, передбачає забудову ділянки площею 110 гектарів у прибережній зоні.

Особливості ринку:

  • Ведення бізнесу: Офіційно іноземці можуть вести бізнес за наявності дозволу на проживання. Процедури реєстрації тривалі та складні через високий рівень бюрократії.
  • Податкове навантаження: Один з найвищих у ЄС — ПДВ може сягати 29%, а індивідуальні підприємці сплачують до 42% податків залежно від доходу.
  • Корупція та непрозоре законодавство: Створюють додаткові ризики та перешкоди для ведення бізнесу.

Економічні показники:

  • Рентабельність: Для елітних проектів у туристичних зонах може складати 12-15%, але високі податки та витрати можуть знижувати цей показник.
  • Вартість будівництва: Висока, особливо в прибережних зонах, де вартість землі та робочої сили значно зросла за останні роки.

Виклики та переваги:

  • Виклики: Високе податкове навантаження, бюрократичні перепони, складність отримання дозволів та ліцензій.
  • Переваги: Популярність Греції як туристичного напрямку, стабільний попит на елітну нерухомість, можливість довгострокових інвестицій з перспективою зростання вартості активів.

Порівняння з міжнародними тенденціями

Звичайно, не лише українські девелопери працюють за кордоном. Залучення забудовників з однієї країни на ринки інших держав є поширеною практикою у світі. Наприклад:

  • Китай: Китайські забудовники активно інвестують у нерухомість в Австралії, США та Європі. У 2022 році інвестиції китайських компаній у закордонну нерухомість перевищили 10 млрд доларів США, що робить їх одним з найбільших гравців на глобальному ринку нерухомості.
  • США: Американські забудовники також активно працюють на міжнародних ринках, зокрема в Канаді та Мексиці. Їхні інвестиції за кордоном у 2023 році перевищили 5 млрд доларів США, причому основний акцент робиться на житлові комплекси та комерційну нерухомість.
  • Німеччина: Німецькі девелопери традиційно інвестують у сусідні європейські країни, такі як Австрія, Швейцарія та Польща. У 2022 році їхні інвестиції за межами Німеччини склали близько 3 млрд євро, значна частина яких припала на проєкти в житловій і комерційній нерухомості.

Аналіз рентабельності будівництва по країнах

Країна

Середня рентабельність

Корпоративний податок

Середня вартість кв.м.

Складність ведення бізнесу

Україна

10-12%

18%

800-1 500 дол. США (Київ)

Висока через військові дії та економічну нестабільність

Угорщина

15-20%

9%

3 000-5 000 євро (Будапешт)

Середня, чіткі регуляторні вимоги

Іспанія

12-15%

25%

2 500-4 000 євро (Costa Blanca)

Середня, високі податки, але стабільний ринок

Польща

10-12%

19%

2 000-4 000 євро (Варшава)

Низька, сприятливий бізнес-клімат

Індія

15-20%

25%

1 500-3 000 дол. США (Нью-Делі)

Висока через бюрократію та обмеження для іноземців

Казахстан

18-22%

20%

1 200-2 000 дол. США (Алмати)

Низька, державні преференції

Греція

12-15%

До 29% ПДВ

2 500-4 500 євро (острови)

Висока через бюрократію та високі податки
  • Найвища рентабельність спостерігається в Казахстані та Угорщині завдяки державній підтримці та сприятливому бізнес-клімату.
  • Найнижча рентабельність в Україні через військові дії та економічну нестабільність, що підвищує ризики для інвесторів.
  • Податкове навантаження є важливим фактором при виборі країни для інвестицій. Найнижчі податки в Угорщині, що робить її привабливою для забудовників.
  • Складність ведення бізнесу може компенсуватися високою рентабельністю, як у випадку з Індією, але потребує додаткових ресурсів та зусиль для подолання бюрократичних перешкод.

Висновки

Експансія українських забудовників на міжнародні ринки є стратегічно важливим кроком у сучасних умовах. Конкретні кейси компаній демонструють успішну адаптацію до різних ринкових умов та вміння використовувати локальні переваги для досягнення високих показників рентабельності.

Ключові фактори успіху:

  1. Аналіз ринку та вибір перспективних напрямків з урахуванням місцевих особливостей та попиту.
  2. Гнучкість та адаптивність до регуляторних вимог та бізнес-клімату кожної країни.
  3. Стратегічні партнерства з місцевими компаніями та залучення місцевих ресурсів для підвищення ефективності проектів.
  4. Диверсифікація ризиків через розподіл інвестицій між різними ринками та сегментами нерухомості.

Перспективи розвитку:

  • Розширення географії присутності та входження на нові ринки з високим потенціалом зростання.
  • Впровадження інноваційних технологій та підходів у будівництві для підвищення конкурентоспроможності.
  • Залучення міжнародних інвестицій та фінансування, що дозволить реалізовувати масштабні та амбітні проекти.

У підсумку, українські забудовники демонструють високий потенціал на міжнародній арені, успішно адаптуючись до нових умов та продовжуючи розвиватися навіть у складних економічних та політичних ситуаціях.

Звичайно, саме зараз вихід на іноземні ринки є не на часі, адже він вимагає значних інвестицій та виведення капіталу з України. Однак досвід низки девелоперів до повномасштабної війни показує потенціал для українських забудовників як в житловому, так і інфраструктурному сегментах.

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