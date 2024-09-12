Блог | Украинские застройщики на международной арене: кейсы и перспективы успешной экспансии
С 2022 года строительная отрасль Украины испытывает значительные трудности из-за военных действий и экономической нестабильности. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, объемы строительства в стране снизились более чем на 30% по сравнению с довоенным периодом. В таких условиях украинские застройщики активно ищут возможности развития за рубежом, где рынки более стабильны и предлагают привлекательные условия для инвестиций.
Далее текст на языке оригинала
Успішні кейси низки компаній демонструють, як українські будівельники адаптуються до нових ринків, враховують місцеві особливості та досягають успіху в різних країнах світу.
GEOS: УГОРЩИНА ТА ІСПАНІЯ
GEOS — позиціонується як європейська будівельна компанія, заснована в Україні у 2004 році. З 2015 року компанія розширила свою діяльність на Угорщину, а з 2018 року — на Іспанію.
Проекти в Угорщині
Угорщина стала першим міжнародним ринком для GEOS. Компанія має чимало проектів у Будапешті, серед яких Raday Residence, ERKEL Residences, River Passage, Harmony Terrace, Sunny Side Residence та Lomb Corner.
Особливості ринку:
- Локація: Всі проекти розташовані в центрі або поблизу центру Будапешта, що забезпечує високий попит та стабільні ціни.
- Регуляторні вимоги: Угорщина має чітко прописані будівельні норми, включаючи обмеження по висотності, використанню ділянок та обов'язкове облаштування підземних паркінгів.
- Собівартість будівництва: Будівництво в центрі міста дозволяє компенсувати можливі перевищення бюджету, оскільки ціни на нерухомість тут значно вищі, ніж у передмісті.
Економічні показники:
- Середня вартість квадратного метра: В центрі Будапешта ціна коливається від 3 000 до 5 000 євро залежно від класу житла.
- Рентабельність: Очікувана рентабельність проектів складає близько 15-20%, що є привабливим показником для інвесторів.
- Податкове навантаження: Угорщина пропонує конкурентні ставки податків, зокрема корпоративний податок складає 9%, що є одним з найнижчих у Європі.
Проект в Іспанії
У Іспанії GEOS реалізує проект Arenal Suites в місті Кальп (регіон Costa Blanca).
Особливості ринку:
- Локація: Кальп — популярний курортний регіон, що забезпечує високий попит на житло як серед місцевих жителів, так і серед іноземців.
- Собівартість будівництва: Вища, ніж в Угорщині, через дорожчі матеріали та робочу силу.
Економічні показники:
- Середня вартість квадратного метра: У регіоні Costa Blanca ціна складає приблизно 2 500 - 4 000 євро.
- Рентабельність: орієнтовно може знаходитися на рівні 12-15%, що враховує високий попит та можливість здачі нерухомості в оренду протягом туристичного сезону.
- Податкове навантаження: Корпоративний податок в Іспанії становить 25%, але існують різні податкові стимули для іноземних інвесторів.
Виклики та переваги:
- Виклики: Висока конкуренція на ринку, необхідність адаптації до місцевих будівельних норм та вимог.
- Переваги: Стабільний попит на курортну нерухомість, можливість отримання високих доходів від оренди.
"АЛЬТІС-ХОЛДИНГ": ПОЛЬСЬКИЙ РИНОК
"Альтіс-Холдинг" має досвід роботи на ринку Польщі як генеральний підрядник.
Ключові проекти
- Центральна лабораторія CEZAMAT у Варшаві — високотехнологічний комплекс для досліджень матеріалів та технологій майбутнього. Загальна вартість будівництва склала понад 109 млн доларів США.
- Нафтовий термінал у Гданську та парк нафтових резервуарів — стратегічно важливі інфраструктурні об'єкти для енергетичного сектора Польщі.
Особливості ринку:
- Легкість реєстрації бізнесу: Процес займає 3-4 тижні, статутний капітал складає лише 1 200 євро.
- Податкове навантаження: Корпоративний податок становить 19%, що є одним з найнижчих у ЄС.
- Конкуренція: Висока, особливо у будівельній сфері, де успіх залежить від репутації та наявності рекомендацій.
Економічні показники:
- Рентабельність: Для інфраструктурних проектів, таких як CEZAMAT, рентабельність може складати 10-12%, враховуючи значні інвестиції та тривалі терміни окупності.
- Вартість робочої сили та матеріалів: Відносно стабільна, що дозволяє точно прогнозувати бюджет проектів.
Виклики та переваги:
- Виклики: Жорсткі стандарти якості, необхідність відповідати європейським нормам та стандартам.
- Переваги: Стабільний та прогнозований ринок, доступ до європейських фінансових інструментів та програм підтримки.
"КИЇВМЕТРОБУД": ДОСВІД В ІНДІЇ
ПАТ "Київметробуд" відоме своїми масштабними проектами в Україні, зокрема будівництвом київського метрополітену.
Проект в Індії
- Станція метро Dwarka Sector 21 у Нью-Делі — найбільша станція метро в Індії, де українська компанія спільно з ERA IFRA ENGINEERING Ltd збудувала станцію та проклала тунелі загальною довжиною 2 073 метри.
Особливості ринку:
- Робоча сила: Дешева та численна, що знижує собівартість будівництва.
- Бюрократія: Високий рівень адміністративних бар'єрів, реєстрація нового бізнесу може займати від 6 місяців до року.
- Обмеження для іноземців: Нерезиденти можуть володіти не більше 49% компанії, створеної в Індії, а купівля землі іноземцями заборонена — доступна лише оренда.
Економічні показники:
- Рентабельність: Може сягати 20% завдяки низьким витратам на робочу силу, але високі адміністративні витрати та ризики можуть знижувати цей показник.
- Вартість проекту: Точні цифри не розголошуються, але з огляду на масштабність будівництва, інвестиції значні.
Виклики та переваги:
- Виклики: Складність ведення бізнесу через бюрократію, правові обмеження та корупцію.
- Переваги: Величезний ринок з високим попитом на інфраструктурні проекти, можливість участі у державних тендерах.
"МЕГАЛАЙН": ПРОЕКТИ В КАЗАХСТАНІ
Девелопер "Мегалайн" відомий в Україні будівництвом трьох великих ТРЦ: "Блокбастер", Lavina та Ocean Mall. Компанія активно працює також на ринку Казахстану.
Ключові проекти
- Готель Ibis — сучасний готельний комплекс в одному з ділових центрів Казахстану.
- ЖК Expo Boulevard та ЖК "Зелений квартал" — спільні проекти з провідною казахстанською будівельною компанією BI Group та фондом нерухомості "Самрук-Казина".
Особливості ринку:
- Легкість ведення бізнесу: Казахстан займає 25-е місце у рейтингу Doing Business, що свідчить про сприятливий бізнес-клімат.
- Швидкість реєстрації: Створення фірми займає від 5 до 10 днів, доступні понад 300 державних послуг за принципом "єдиного вікна".
- Інвестиційні преференції: Ввезення обладнання без сплати мита, інвестиційні субсидії до 30% витрат на будівництво та обладнання.
Економічні показники:
- Рентабельність: Для житлових проектів може складати 18-22%, враховуючи державні преференції та зростаючий попит на якісне житло.
- Вартість квадратного метра: В новобудовах в Алмати та Нур-Султані ціна коливається від 1 200 до 2 000 доларів США.
- Податкове навантаження: Стандартна ставка корпоративного податку — 20%, але існують пільги для іноземних інвесторів.
Виклики та переваги:
- Виклики: Економічна залежність країни від цін на нафту, що може впливати на купівельну спроможність населення.
- Переваги: Стабільний та зростаючий ринок, підтримка з боку держави, відносно низькі витрати на будівництво.
"ГЕФЕСТ": ЕКСПАНСІЯ У ГРЕЦІЇ
Профіль компанії
Будівельна компанія "Гефест" розширила свою діяльність шляхом придбання грецького будівельного генпідрядника EKATEL S.A. з офісом в Афінах.
Ключові проекти
- Елітний готельний комплекс на острові Лемнос — проект, спрямований на залучення туристів високого рівня та розвиток туристичної інфраструктури регіону.
- Проект "Нове місто" — на стадії узгодження, передбачає забудову ділянки площею 110 гектарів у прибережній зоні.
Особливості ринку:
- Ведення бізнесу: Офіційно іноземці можуть вести бізнес за наявності дозволу на проживання. Процедури реєстрації тривалі та складні через високий рівень бюрократії.
- Податкове навантаження: Один з найвищих у ЄС — ПДВ може сягати 29%, а індивідуальні підприємці сплачують до 42% податків залежно від доходу.
- Корупція та непрозоре законодавство: Створюють додаткові ризики та перешкоди для ведення бізнесу.
Економічні показники:
- Рентабельність: Для елітних проектів у туристичних зонах може складати 12-15%, але високі податки та витрати можуть знижувати цей показник.
- Вартість будівництва: Висока, особливо в прибережних зонах, де вартість землі та робочої сили значно зросла за останні роки.
Виклики та переваги:
- Виклики: Високе податкове навантаження, бюрократичні перепони, складність отримання дозволів та ліцензій.
- Переваги: Популярність Греції як туристичного напрямку, стабільний попит на елітну нерухомість, можливість довгострокових інвестицій з перспективою зростання вартості активів.
Порівняння з міжнародними тенденціями
Звичайно, не лише українські девелопери працюють за кордоном. Залучення забудовників з однієї країни на ринки інших держав є поширеною практикою у світі. Наприклад:
- Китай: Китайські забудовники активно інвестують у нерухомість в Австралії, США та Європі. У 2022 році інвестиції китайських компаній у закордонну нерухомість перевищили 10 млрд доларів США, що робить їх одним з найбільших гравців на глобальному ринку нерухомості.
- США: Американські забудовники також активно працюють на міжнародних ринках, зокрема в Канаді та Мексиці. Їхні інвестиції за кордоном у 2023 році перевищили 5 млрд доларів США, причому основний акцент робиться на житлові комплекси та комерційну нерухомість.
- Німеччина: Німецькі девелопери традиційно інвестують у сусідні європейські країни, такі як Австрія, Швейцарія та Польща. У 2022 році їхні інвестиції за межами Німеччини склали близько 3 млрд євро, значна частина яких припала на проєкти в житловій і комерційній нерухомості.
Аналіз рентабельності будівництва по країнах
- Найвища рентабельність спостерігається в Казахстані та Угорщині завдяки державній підтримці та сприятливому бізнес-клімату.
- Найнижча рентабельність в Україні через військові дії та економічну нестабільність, що підвищує ризики для інвесторів.
- Податкове навантаження є важливим фактором при виборі країни для інвестицій. Найнижчі податки в Угорщині, що робить її привабливою для забудовників.
- Складність ведення бізнесу може компенсуватися високою рентабельністю, як у випадку з Індією, але потребує додаткових ресурсів та зусиль для подолання бюрократичних перешкод.
Висновки
Експансія українських забудовників на міжнародні ринки є стратегічно важливим кроком у сучасних умовах. Конкретні кейси компаній демонструють успішну адаптацію до різних ринкових умов та вміння використовувати локальні переваги для досягнення високих показників рентабельності.
Ключові фактори успіху:
- Аналіз ринку та вибір перспективних напрямків з урахуванням місцевих особливостей та попиту.
- Гнучкість та адаптивність до регуляторних вимог та бізнес-клімату кожної країни.
- Стратегічні партнерства з місцевими компаніями та залучення місцевих ресурсів для підвищення ефективності проектів.
- Диверсифікація ризиків через розподіл інвестицій між різними ринками та сегментами нерухомості.
Перспективи розвитку:
- Розширення географії присутності та входження на нові ринки з високим потенціалом зростання.
- Впровадження інноваційних технологій та підходів у будівництві для підвищення конкурентоспроможності.
- Залучення міжнародних інвестицій та фінансування, що дозволить реалізовувати масштабні та амбітні проекти.
У підсумку, українські забудовники демонструють високий потенціал на міжнародній арені, успішно адаптуючись до нових умов та продовжуючи розвиватися навіть у складних економічних та політичних ситуаціях.
Звичайно, саме зараз вихід на іноземні ринки є не на часі, адже він вимагає значних інвестицій та виведення капіталу з України. Однак досвід низки девелоперів до повномасштабної війни показує потенціал для українських забудовників як в житловому, так і інфраструктурному сегментах.