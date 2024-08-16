Розбудова міст в Україні сьогодні стикається з численними викликами. Недосконала інфраструктура, невпорядковані громадські простори, відсутність стратегічного планування – це лише деякі з проблем, які впливають на рівень комфорту мешканців та логістику в містах. У цьому контексті залучення зовнішніх експертів може стати вирішенням багатьох із цих проблем. Успішні приклади з усього світу показують, як такі фахівці можуть трансформувати урбаністичні простори, створюючи комфортне та функціональне середовище для життя.

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Досвід залучення зовнішніх архітекторів і містопланувальників, багато з яких ніколи не мало досвіду роботи чиновниками, наочно демонструє, як профільні професіонали можуть змінювати обличчя міст.

Жайме Лернер (Бразилія), відомий архітектор та урбаніст, здійснив революційні зміни в Курітібі. Його інноваційні транспортні рішення, зокрема створення системи швидкісних автобусів (BRT), значно покращили логістику та зменшили затори. Лернер також активно працював над створенням громадських просторів, що зробило місто більш привабливим та комфортним для мешканців.

Ян Гейл (Данія), перетворив Копенгаген на одне з найкомфортніших міст для життя. Гейл активно працював над створенням пішохідних зон та велосипедних доріжок, що значно покращило міську логістику та підвищило рівень комфорту мешканців. Його підхід також успішно застосовувався у Нью-Йорку та Мельбурні.

Енріке Пеньялоса (Колумбія). Під керівництвом Енріке Пеньялоси Богота зазнала значних змін. Створення громадських просторів, велосипедних доріжок та вдосконалення транспортної системи підвищили рівень життя мешканців та логістику в місті. Його реформи стали прикладом для багатьох інших мегаполісів по всьому світу.

Архітектурне бюро Herzog & de Meuron (Швейцарія), змінили обличчя багатьох міст своїми знаковими проектами. Наприклад, Tate Modern у Лондоні та Elbphilharmonie у Гамбурзі не лише стали архітектурними шедеврами, але й суттєво вплинули на туристичну привабливість та економіку цих міст.

Рем Колхас (Нідерланди), засновник архітектурного бюро OMA, відомий своїми проектами, що трансформували міські простори. CCTV Headquarters у Пекіні та Seattle Central Library є яскравими прикладами його інноваційного підходу до архітектури.

Бьярке Інгельс (Данія), засновник архітектурного бюро BIG, відомий своїми екологічними та інноваційними проектами. Його роботи, такі як 8 House у Копенгагені та VIA 57 West у Нью-Йорку, інтегрують екологічні рішення у сучасну архітектуру.

Норман Фостер (Велика Британія), один з найвідоміших архітекторів світу, реалізував численні проекти, які використовують високі технології у будівництві. Hearst Tower у Нью-Йорку та Millennium Bridge у Лондоні демонструють його здатність поєднувати функціональність з естетикою.

Українські міста стикаються з багатьма проблемами, які можна почати вирішувати за допомогою залучення зовнішніх експертів. Недосконала інфраструктура, невпорядкованість громадських просторів та відсутність стратегічного планування значно ускладнюють життя мешканців. Місцева влада часто не може приймати непопулярні рішення через політичний тиск та страх втратити підтримку. Натомість світовий приклад показує, що непопулярне рішення сьогодні часто стає візитівкою міста та його особливістю через роки.

Наприклад, поява в Копенгагені або Нідерландах велосипедних доріжок відбувалась за рахунок зменшення ширини автомобільних доріг, а часто повної переробки транспортної схеми в містах з перекриттям вулиць та інтенсивним впровадженням одностороннього руху. Однак саме фокус на результатах замість тимчасового обурення мешканців зробив можливою трансфрмацію мегаполісів, де від 60 до 70% жителів використовують велосипед як щоденний транспорт.

Місцева влада часто не має довгострокових планів через політичний тиск та страх втратити підтримку. Залучення зовнішніх експертів може допомогти вийти з цього замкненого кола, забезпечуючи об’єктивність та незалежність рішень. Процесс ммає кілька важливих переваг.

Незалежність та об’єктивність.

Зовнішні експерти можуть забезпечити неупередженість рішень, що дозволяє уникнути політичного впливу та суб’єктивності.

Новий погляд та інновації. Зовнішні експерти приносять нові ідеї та інноваційні підходи, які можуть значно покращити логістику та комфорт мешканців.

Досвід успішних проектів. Перенесення успішних міжнародних практик в українські реалії може допомогти уникнути помилок та забезпечити ефективне впровадження змін.

Раніше в Україні вже було чимало спроб реформувати систему містобудування. Громадські ради та інші подібні органи найчастіше проявляли себе в якості суто бюрократичних утворень. Основним продуктом роботи яких виявлялися численні обговорення та дискусії замість ухвалення необхідних рішень.

Залучення архітекторів за прикладом міст світу передає відповідальність за кінцевий результат професіоналам, що відповідають своєю репутацією. Успішні архітектори не мають проблем з приватними замовленнями або низькими доходами, натомість більше іншого цінують репутацію. Така система дозволяє мінімізувати корупційні ризики, бо особа, яка приймає рішення, найменше зацікавлена в отриманні короткострокової вигоди, яка зруйнує її подальшу кар'єру. Мова навіть не про потенційно доведені кейси, а будь-яку ситуацію, коли майбутні замовники послуг починають сумніватися в професійності або чесності архітектора. Втратити імідж та ім'я, напрацьовані десятками років – неприпустима ситуація для спеціаліста.

Ухвалення продуктивних рішень стає одночасно інтересом громади та архітектора, що відповідає за міське планування.

При цьому процедура залучення зовнішніх експертів має бути простою та ефективною. Архітектори – не бюрократи. І можуть просто відбовитися, якщо процес виявиться складним та заплутаним. Серед етапів:

Відбір кандидатів та встановлення критеріїв.

Співпраця з міжнародними організаціями та фондами.

Забезпечення прозорості та підзвітності процесу.

Залучення зовнішніх архітекторів для міст може суттєво змінити вигляд українських міст, покращити логістику та підвищити рівень комфорту для мешканців. Це вимагає рішучих кроків від місцевої влади та співпраці з міжнародними фахівцями. Кожен із успішних кейсів починався словами "у нашому місті точно такого не вийде". Тим не менш, такий підхід може стати шляхом до створення сучасних та комфортних міст в Україні.