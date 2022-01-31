Полифункциональные комплексы: для чего они Киеву и какую роль играют в мире

Практика строительства монорайонов (жилых, промышленных, административных) уходит в прошлое. Есть много мировых примеров, показывающих, что с внедрением разнообразных функций жизнь в районе качественно меняется. Ведь это удобно — жители могут ходить на работу, в магазин, посещать места отдыха пешком, не тратя время на долгие поездки, а соответственно, больше общаясь с друзьями и семьей.

Вместе с KYЇVPROEKT City Space рассказываем об известных полифункциональных комплексах и их преимуществах, уже проверенных временем.

США: Aqua, Чикаго

Самое высокое здание в мире, спроектированное женщиной — архитектором Джинн Гэн — имело резонанс еще на стадии проекта. Планы построить комплекс в центре города, включающий жилье, кондоминиумы, отель и торговые площади, с одной стороны, восхищали амбициозностью, с другой — вызвали критику, в первую очередь тем, что 82-этажное здание испортило бы пейзаж озера Мичиган, а инновационность со временем потеряла бы актуальность.

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Впрочем, негативные прогнозы не оправдались: завершенный в 2010 году комплекс Aqua получил мировую популярность, а также немало государственных и международных наград — как лучший небоскреб и жилое высотное здание. За визуальное оформление в СМИ его назвали новой иконой города. Плавные балконы из белого бетона по всему фасаду — особенность небоскреба, которая не только придает строению "скульптурный вид", но и минимизирует порывы ветра, предотвращает столкновение птиц с окнами.

Заданный Aqua тренд на разнообразие функций в центре Чикаго успешно продолжается, в частности Миллениум-парком. А район спустя годы все так же популярен — и как офисный центр, и для развлечений, и для жизни в целом.

Канада: Jameson House, Ванкувер

Довольно резко восприняли в обществе и решение строить жилые помещения и магазины в деловых кварталах центра Ванкувера, чтобы оживить этот район. Противники строительства доказывали авторам, компании Foster + Partners, что бизнес-район должен оставаться бизнес-районом.

Тем не менее, в 2012 году Jameson House открылся. Это комплекс из двух отреставрированных старинных домов, дополненных современным зданием с фасадом в виде четырех закругленных башенок (ввиду климатических условий региона). Здесь расположены офисы и коммерческие помещения, апартаменты, также есть террасы на крыше.

Сегодня центр Ванкувера — уже далеко не однотипный бизнес-район, он стал средой для жизни, работы и отдыха. И многие признают, что в архитектурном ренессансе города большая заслуга создателей проекта Jameson House.

Нидерланды: Markthal, Роттердам

О масштабах этого многофункционального комплекса — первого крытого рынка в стране — говорит тот факт, что церемонию запуска в 2014 году посетила королева Нидерландов Максима.

Markthal построен в виде изогнутой арки, внутренняя часть ее украшена огромной картиной местного художника "Рог изобилия" (площадь 11 000 кв. м). Под "аркой" расположен рынок, а внутри здания — апартаменты, офисные и коммерческие площади, отельные номера и рестораны. Такая уникальная комбинация функций делает проект известного архитектурного бюро MVRDV новой точкой притяжения города.

Разумеется, и тут были проблемы на начальном этапе. Новинку называли "провокацией, символом неспособности Роттердама понять и поддерживать атмосферу городской жизни". Но прошло несколько лет, и по данным независимых опросов оказалось (.pdf), что атмосфера комплекса и архитектурные решения по душе посетителям. А в MVRDV говорят, что Markthal стимулирует развитие туризма и местной экономики, ежегодно привлекая в Роттердам сотни тысяч гостей.

Франция: La Poste du Louvre, Париж

Построенный в конце XIX века, La Poste du Louvre, с его монументальным каменным фасадом и чугунным каркасом, всегда выделялся даже среди изысканных строений французской столицы. Это крупнейший почтамт страны, площадью 32 000 кв. м.

В 2022 году, после шестилетнего процесса реновации, его открыли как новое полифункциональное здание, где функция почты сохранилась, но перестала быть основной. С почтовым отделением будут соседствовать офисные и коммерческие пространства, квартиры, отель, бары и рестораны, полицейский участок и детсад.

В отличие от прошлой версии, теперь La Poste du Louvre имеет сразу несколько входов, а прилегающие улицы и тротуары будто "пронизывают" комплекс. Это поможет интегрировать его в жизнь района и сделать доступным местом для деловых встреч и отдыха.

Украина: KYЇVPROEKT City Space, Киев

Здание "Киевпроекта" долгое время задавало архитектурные тренды в Украине — здесь спроектирована транспортная система столицы, мосты, магистрали, эстакады, культовые здания (Украинский дом, отели "Украина" и "Салют", корпус УкрИНТЭИ, он же "Тарелка").

Но легендарное сооружение давно нуждается в обновлении. Проект KYЇVPROEKT City Space предполагает здесь появление полифункционального комплекса с апартаментами, офисными пространствами, магазинами, ресторанами, спа- и фитнес-центрами.

Одна из главных целей авторов — объединять креативных людей из сфер дизайна, архитектуры, технологий и бизнеса и продолжать идеи "Киевпроекта" как драйвера трендов и инноваций. В комплексе будут работать выставочный зал, мини-кинотеатр, ивент-холл, студии видео- и звукозаписи. Во дворе же планируют обустроить общественное пространство, доступное всем жителям Киева.