Замешана налоговая: сотрудники Киевречпорта могут остаться без жилья

Сотрудники Киевского речного порта могут остаться без жилья из-за того, что их общежитие незаконно заняла Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Подольского района (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Так, людям выдали ордера для получения комнат в здании по улице Туровской, 12, однако оказалось, что оно уже несколько лет занято вышеупомянутым ведомством, говорится в сюжете "Стоп Коррупции".

По словам сотрудников Киевречпорта, когда они пришли к своему жилью, то обнаружили там закрытые двери с выломанными и заново установленными замками. В это время представители ГНИ вместе с руководителем Мариной Твердохлеб спрятались в кабинетах.

Суть конфликта заключается в том, что до 2000 года указанное здание было общежитием для сотрудников Киевречпорта. Но тогдашний глава правления передал его в залог банку, хотя и не имел таких полномочий.

"А уже в январе 2001 года он единолично пишет письмо о том, что просит Киевскую городскую государственную администрацию принять это общежитие как коммунальную собственность", — рассказывает заместитель главы правления Киевречпорта Мальвина Пидлужная.

С того времени первых три этажа взяла в аренду Подольская налоговая, а сотрудники порта поселились на четвертом и пятом этажах. При этом право собственности на все помещения в указанном здании Киевречпорта до сих пор подтверждает соответствующее свидетельство.

В связи со сложившейся ситуацией активисты "Стоп Коррупции" обратились в прокуратуру в Подольском районе, но найти компромисс не удалось.

"Оно коммунальное. Не должен кто-либо, кто мошенническим путем завладел, выдавать какие-либо документы", — возмутился заместитель главы Киевской местной прокуратуры №7 Александр Кобылянский.

На протяжении месяца, пока шло расследование, журналистам так и не удалось услышать мысли по поводу проблемы от руководства ГНИ. Сама Твердохлеб скрывается от представителей СМИ, а иногда и вовсе сбегает. На официальный запрос в ведомстве ответили, что держат вопрос на контроле, но комментировать его никто не будет из-за некомпетентности.

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Примечательно, что в процессе расследования данной истории журналистам удалось узнать, что ранее Твердохлеб была главным бухгалтером, а затем директором столичной судоходной компании, ее фамилия фигурировала в деле о многомиллионной убыточной схеме. А когда четыре года назад она возглавила налоговую, то прежде всего инициировала проверки у своего бывшего конкурента — Киевречпорта.

Но в 2016 году, по словам правозащитника "Стоп Коррупции" Романа Литвина, Твердохлеб была уволена приказом Государственной фискальной службы. Впрочем, она обратилась в окружной административный суд, и он восстановил ее в должности. В решении данного суда указано, что она предоставила справку о беременности, но беременной ее никто не видел, и в декрет женщина не уходила.

Возвращаясь к теме общежития, следует отметить, что Киевречпорт готов к компромиссу, но налоговая игнорирует его обращения. Поэтому за право собственности длятся многочисленные судовые разбирательства. Ведь и те жители, которые имеют комнаты на последних этажах и те, которые получили ордеры, боятся, что потеряют свою собственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте активисты проекта "Стоп коррупции" совместно с выселенными жителями общежития по улице Туровской, 12 в Киеве пикетировали ГНИ Подольского района за захват помещений у людей.