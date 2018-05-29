Замішана податкова: співробітники Київрічпорту можуть залишитися без житла

Співробітники Київського річкового порту можуть залишитися без житла через те, що їх гуртожиток незаконно зайняла Державна податкова інспекція (ДПІ) Подільського району (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, людям видали ордери для отримання кімнат в будівлі по вулиці Турівській, 12, однак виявилося, що вона вже кілька років зайнята вищезазначеним відомством, говориться в сюжеті "Стоп корупції".

За словами співробітників Київрічпорту, коли вони прийшли до свого житла, то виявили там закриті дверей із виламаними і заново встановленими замками. У цей час представники ДПІ разом із керівником Мариною Твердохлєб сховалися в кабінетах.

Суть конфлікту полягає в тому, що до 2000 року вказана будівля була гуртожитком для співробітників Київрічпорту. Але тодішній голова правління передав його в заставу банку, хоча й не мав таких повноважень.

"А вже в січні 2001 року він одноосібно пише лист про те, що просить Київську міську державну адміністрацію прийняти цей гуртожиток як комунальну власність", - розповідає заступник голови правління Київрічпорту Мальвіна Підлужна.

Із того часу перших три поверхи взяла в оренду Подільська податкова, а співробітники порту оселилися на четвертому і п'ятому поверхах. При цьому право власності на все приміщення в зазначеному будинку Київрічпорту досі підтверджує відповідне свідоцтво.

У зв'язку зі сформованою ситуацією активісти "Стоп корупції" звернулися в прокуратуру в Подільському районі, але знайти компроміс не вдалося.

"Воно комунальне. Не повинен хто-небудь, хто шахрайським шляхом заволодів, видавати будь-які документи", - обурився заступник голови Київської місцевої прокуратури №7 Олександр Кобилянський.

Протягом місяця, поки йшло розслідування, журналістам так і не вдалося почути думки з приводу проблеми від керівництва ДПІ. Сама Твердохлєб ховається від представників ЗМІ, а іноді й узагалі тікає. На офіційний запит у відомстві відповіли, що тримають питання на контролі, але коментувати його ніхто не буде через некомпетентність.

Новини Українцям дозволили приватизувати кімнати в гуртожитку

Примітно, що в процесі розслідування даної історії журналістам вдалося дізнатися, що раніше Твердохлєб була головним бухгалтером, а потім директором столичної судноплавної компанії, її прізвище фігурувало у справі про багатомільйонну збиткову оборудку. А коли чотири роки тому вона очолила податкову, то, перш за все, ініціювала перевірки у свого колишнього конкурента - Київрічпорту.

Але в 2016 році, за словами правозахисника "Стоп корупції" Романа Литвина, Твердохлєб була звільнена наказом Державної фіскальної служби. Втім, вона звернулася до окружного адміністративного суду, і він відновив її на посаді. У рішенні даного суду зазначено, що вона надала довідку про вагітність, але вагітною її ніхто не бачив, і в декрет жінка не йшла.

Повертаючись до теми гуртожитку, слід зазначити, що Київрічпорт готовий до компромісу, але податкова ігнорує його звернення. Тому за право власності тривають чисельні судові тяганини. Адже і ті жителі, які мають кімнати на останніх поверхах і ті, які отримали ордери, бояться, що втратять свою власність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні активісти проекту "Стоп корупції" спільно з виселеним мешканцями гуртожитку по вулиці Турівській, 12 у Києві пікетували ДПІ Подільського району за захоплення приміщень у людей.