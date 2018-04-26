В Киеве чиновники придумали, что делать с незаконными домами

Пострадавшим от рук недобросовестных застройщиков пообещали в ближайшие годы решить проблему. Во всяком случае, в Киеве будут очень стараться узаконить большинство достроенных, но пока проблемных с технической точки зрения объектов. Или вкладчикам просто вернут деньги.

Киевская горгосадминистрация разработала план ввода в эксплуатацию недостроенных объектов, пишет 100realty.ua.

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В частности, инвесторам предлагают объединяться в кооперативные сообщества либо ОСМД. После регистрации созданных юрлиц в райадминистрации чиновники и вкладчики вместе решают проблемы. Например, выбирают подрядчика для завершения строительства и способы дофинансирования проекта.

При этом КГГА оставляет за собой решение вопросов оформления земельных участков, выдачи градостроительных условий, проектной документации на нового заказчика. После получения результатов экспертизы муниципальные власти перезаключают договоры и оформляют техусловия от всех инфраструктурных служб.

Как сообщал "Обозреватель", в феврале в Киеве задержали директора "Элита-центра" и его сообщника.