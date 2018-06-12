Новыми Государственными строительными нормами (ДБН), регулирующими планирование и застройку территорий, наряду с существующими “красными” и “желтыми” линиями, введены “зеленые” и “голубые”, об особенностях которых я хочу рассказать.

Напомню, что “красная линия” - это определение, которое было заложено еще в строительных нормах советского периода. С помощью “красных линий” производится зонирование территории - кварталов, дорог, магистралей, площадей. Они отделяют застройку от территории другого назначения, например, той, на которой расположены линейные объекты - такие, как линии электропередач, трубопроводы, железные и автомобильные дороги.

А вот "желтая линия" трансформировалась в новый акт из ранее утвержденных норм по гражданской обороне. Она ограничивает участок безопасности в случае обрушения здания при техногенной или любой другой чрезвычайной ситуации. Иными словами - это место, которое должно быть свободно при завалах домов. “Желтая линия” применяется для обеспечения путей эвакуации, подъезда машин экстренных служб и так далее. Чем ближе здание к эвакуационному пути, тем оно должно быть ниже. Норма о "желтой линии" делает невозможным строительство высотных зданий вдоль магистралей и транспортных узлов. Они должны располагаться в центре кварталов. По периферии будут возводиться здания с малой этажностью.

“Голубая линия” - понятие принципиально новое для Украины. Она ограничивает силуэт и высоту застройки. Применяется такая линия для обеспечения эстетического восприятия горизонта города и другого населенного пункта и сохранения их историко-градостроительных качеств. Такие линии будут закладываться генпланы населенных пунктов, детальные планы и конкретные проекты. То есть при разработке проектной документации каждый орган местного самоуправления должен будет в обязательном порядке утвердить собственные “голубые линии” и таким образом ввести ограничения на высотность зданий в тех или иных районах.

Представьте высотку, которая закрыла собой историческое здание или же своим соседством разрушает вековой малоэтажный дом. Таких примеров и в Украине, и по Киеву, к сожалению, масса.

Так, на Подоле стоит здание, в котором изначально предполагалось 5-6 этажей, а на самом деле построено 12. И до сих пор решается вопрос, как с ним быть – сносить полностью или частично. Или здание на Кловском спуске, которое искажает панораму Киево-Печерской лавры.

Предполагается, что “голубая линия” должна предупредить хаотичность застройки. Панорамы - это то, чем гордятся красивейшие европейские города. А для некоторых украинских мегаполисов - это роскошь, утраченная за годы независимости. Ее и должны вернуть новые нормы. Особое значение “голубая линия” приобретает для защиты исторического центра городов, включенных в список ЮНЕСКО.

“Зеленая линия”, как явствует из ее названия, выступит в защиту зеленых зон. Это также новое понятие для нашей страны. Она будет ограничивать возведение новостроев на территориях парков, рекреационных зон, лесов. То есть те участки, которые попадут в границы “зеленой линии”, будут защищены от любого не предусмотренного нормами строительства. Можно отметить только положительные аспекты такой новации для столицы и других населенных пунктов. Примеров посягательства на зеленые зоны немало - все больше граждан Украины хотят жить поблизости с парками и лесными массивами.

Есть твердая уверенность, что практическое применение новых положений Государственных строительных норм станет основой формирования высокого архитектурного облика городов и сел, будет способствовать безопасному и комфортному способу проживания.

Напомню, что реформирование строительных норм предусматривает упорядочение и объединение действовавших ранее ДБН в один акт. Новые ДБН Б.2.2-12: 2018 "Планировка и застройка территорий" включил в себя одновременно 6 старых документов: ДБН 360-92 "Градостроительство. Планирование и застройка городских и сельских поселений", ДБН Б.2.4-1- 94 "Планироване и застройка сельских поселений”, ДБН Б.2.4-3- 95 "Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий", ДБН Б.2.4-4- 97 "Планировка и застройка малых сельскохозяйственных предприятий и селянских (фермерских) хозяйств", ДБН Б.1-2- 95 "Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения комплексных схем транспорта для городов Украины", СНиП ІІ-89- 80 "Генеральные планы промышленных предприятий".