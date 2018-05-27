Знесення "хрущовок" в Україні: названі причини, чому це на межі фантастики

Проекти по демонтажу в Україні "хрущовок", чий термін експлуатації вичерпаний вже пару десятиліть тому, не будуть реалізовані поки в країні не зміниться економічна ситуація і у забудовників на законодавчому рівні не з'являться гарантії з боку держави.

Про це в ефірі ObozTV заявив експерт з нерухомості Сергій Костецький.

"Я вважаю, що цю ситуацію давним-давно потрібно було вирішити, тому що "хрущовки" свій термін експлуатації пройшли, ніякої вигоди від них немає. Це найдешевше і найнеякісніше житло, яке зараз є. Але з точки зору економіки, тут є дуже багато нюансів. Знести "хрущовку" дорого, простіше знайти земельну ділянку, відвести землю під будівництво і на ній почати будувати", - зазначив він.

За його словами, у держави поки немає грошей на подібну програму.

"Тобто жоден нормальний інвестор, який хоче щось заробити на будівництві, якщо візьме "хрущовку", почне її зносити і на її місці будувати новий об'єкт, він не особливо заробить", - вважає експерт.

Костецький також пояснив особливості реалізації подібних програм в інших пострадянських країнах.

"З фінансової точки зору, всі країни, які проходили подібну програму, вони робили це в пік економічного буму, коли рентабельність будівництва була висока, коли зносити об'єкт було дорого, але в той же час вигідно. Зараз якщо зносити стару "хрущовку", будувати на її місці об'єкт, то забудовник йде в збиток. Витрати на узгодження зараз не особливо високі і будь-який нормальний забудовник може без відвести собі ділянку і там спокійно будувати", - переконаний він.

При цьому експерт додав, що ситуацію можна змінити, якщо держава запропонує забудовнику якісь податкові пільги або взагалі звільнить від податків.

"Крім того держава повинна виступити гарантом у цій ситуації. Якщо забудовник буде відчувати якісь фінансові проблеми, або крах ринку нерухомості, або ці квартири не будуть купувати, то має компенсувати інвесторам гроші, або допомогти забудовнику цей будинок добудувати. Варіантів багато, але на мій погляд, вони більше фантастичні, ніж реальні", - резюмував Костецький.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні збираються зносити "хрущовки" цілими кварталами.