Дмитро Ісаєнко розповів, що потрібно перевіряти інвестору при виборі забудовника

Віце-президент Конфедерації будівельників України Дмитро Ісаєнко пояснив, яку інформацію і документи потрібно перевіряти українцям при виборі забудовника.

Про це Ісаєнко написав в своєму блозі на OBOZREVATEL.

"Тут можуть стати в нагоді різні методи: занурення в тематичні форуми, розпитування сусідів, друзів, знайомих, статті в ЗМІ, перевірка репутації компанії і її власників по всіляких реєстрів - благо, вони зараз у відкритому доступі", - пише Дмитро Ісаєнко.

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"Починати потрібно з перевірки документів, які повинен надати будь-який забудовник, що законно веде свій бізнес в Україні. Для цього треба зайти на сайт будівельної компанії. Як правило, надійні і великі фірми вважають правилом хорошого тону підтримувати свій офіційний інтернет-ресурс необхідними матеріалами. На ньому і будуть розміщені скани основних дозвільних документів ", - додає експерт.

Перш за все, зазначає Дмитро Ісаєнко, це дозвіл на будівництво. Це головний документ, який видається інспекцією ДАБК (Державний архітектурний будівельний контроль).

"Його наявність сама по собі свідчить про те, що кілька інших важливих дозволів (проект, експертиза, цільове призначення земельної ділянки) оформлені належним чином", - продовжує експерт.

"Дозвіл на будівництво дає право забудовнику продавати квартири. Важливо, щоб дозвіл був чинним, оскільки бувають випадки, коли його спочатку було видано, а потім, в результаті перевірки, скасовано. Перевірити наявність чинного дозволу на будівництво можна на сайті інспекції архітектурного будівельного контролю ", - додає він.

Також Дмитро Ісаєнко акцентував увагу, що обираючи об'єкт для інвестування, в пріоритеті варто розглядати велику будівельну компанію, у якій апріорі більше ресурсу для того, щоб закінчити розпочаті проекти.

Він навів список десяти забудовників в Києві, які займають 80% всього будівельного ринку. Це і є ті самі великі фірми, на які, на його думку, варто орієнтуватися:

КП "Київміськбуд"

ДП "Укрбуд"

Корпорація "Столиця"

"KAN Development"

"Perfect Group"

"Інтергал-Буд"

"SAGA Development"

"Ліко-холдинг"

"ДСК 4"

"Геос"

"Варто зазначити, що вартість квадратного метра у них трохи дорожча, ніж у інших, менш великих фірм - але така ціна їх надійності. Різницю у вартості також можна пояснити і демпінгом цін, на який змушені йти дрібні компанії, щоб виживати і намагатися конкурувати на ринку ", - резюмує віце-президент Конфедерації будівельників України Дмитро Ісаєнко.