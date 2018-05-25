Дачный дом на приватизированном участке: как это сделать в Украине

В Украине можно строить дачные дома на приватизированных участках по собственному проекту. Для проверки качества и безопасности возведенного жилья владелец должен провести процедуру ввода здания в эксплуатацию.

О том, как действовать гражданам, чтобы бесплатно приватизировать земельный участок государственной или коммунальной собственности под жилую застройку, получить разрешение на строительство и зарегистрировать право собственности на построенное жилье, пишет Domik.ua.

Дачный дом pixabay.com

Получение участка

В разделе 1 статьи 81 Земельного кодекса Украины (ЗКУ) закреплено право граждан бесплатно приватизировать земельный участок из фонда государственной и коммунальной собственности для строительства жилья.

В статье 121 ЗКУ указано, что для индивидуального дачного строительства бесплатно можно приватизировать участок размером 0,1 га.

Чтобы провести приватизацию земельного участка из фонда государственной или коммунальной собственности, нужно сначала его выбрать. Для этого надо направить запрос в такие местные государственные структуры:

- управление градостроения районной государственной администрации;

- местное управление Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).

В запросе заявитель должен попросить указать, где в данной местности есть земли государственной или коммунальной собственности, которые еще не предоставлены в пользование и могут быть использованы под жилую застройку. Получив ответ, можно выбрать свободный участок с целевым назначением — под дачное жилое строение.

Затем нужно подать заявление о бесплатной приватизации выбранного участка в поселковый, сельский или городской совет. Вместе с заявлением будущий застройщик подает заверенную в управлении Госгеокадастра или госадминистрации копию карты местности с участком. Этот документ показывает границы участка и содержит запись о целевом назначении.

Рассмотрев заявление и сопроводительный документ, местные власти разрешают заявителю заказать проект землеотвода участка под дачное жилое строение.

Такие проекты разрабатывают лицензированные инженеры-устроители. Чтобы выбрать исполнителя разработки, нужно обратиться в градостроительный департамент местной госадминистрации или найти его в списке Госгеокадастра на официальном сайте ведомства в разделе "Государственный реестр сертифицированных инженеров-землеустроителей".

Разработанный специалистом проект заявитель направляет на утверждение местных властей.

Процесс утверждения проекта включает проведение двух экспертиз:

- в местном департаменте земельных ресурсов специалисты исследуют, отвечает ли проект правилам природоохранных и санитарно-эпидемиологических норм;

- в местном управлении Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) сверяют соответствие проекта с требованиями градостроительного законодательства.

Положительные выводы экспертов позволяют местным властям одобрить проект и закрепить участок в собственности заявителя.

Новости Сколько можно заработать на коммерческой и жилой недвижимости

На основе этого разрешения будущий застройщик регистрирует выделенный участок в местном управлении Земельного кадастра. Вместе с заявлением необходимо подать такие документы:

- копию паспорта;

- копию идентификационного налогового кода;

- утвержденный проект землеустройства;

- акты экспертиз.

Запись о переходе участка из государственной в частную собственность вносится в Земельный кадастр. Объекту недвижимости, уже ставшему частным, присваивают кадастровый номер. Заявитель получает выписку из Земельного кадастра в электронной или бумажной форме.

На основе этой выписки будущий застройщик нотариально регистрирует право собственности на участок. Нотариус вносит соответствующую запись в Государственный реестр прав и отягощений недвижимости (далее — Госреестр прав).

Эту запись подтверждает Министерство юстиции Украины. Получив подтверждение, нотариус выдает заявителю выписку из Госреестра прав. Гражданин становится полноправным владельцем участка с даты и времени, которые указаны в записи как момент подачи заявления.

Разрешение начать строительство

В соответствии с Законом Украины № 3038-17 "О регулировании градостроительной деятельности" в редакции от 20.04.2018, дачные дома на участках отнесены к строительным объектам класса ответственности СС1 — незначительные последствия.

Такие объекты разрешено строить на основании строительного паспорта. Получение этого документа позволяет застройщику вести строительство без утверждения в ГАСИ проекта здания.

Порядок получения строительного паспорта изложен в приказе Министерства регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Украины № 902/19640 "Об утверждении Порядка выдачи строительного паспорта застройки земельного участка" (далее — Порядок).

В пункте 1.2 Порядка строительный паспорт определен как комплект документов с градостроительными требованиями к таким сооружениям на участке застройки:

- индивидуальным усадебным жилым дачным домам высотой до двух этажей (без учета мансардного этажа) площадью до 300 кв. м;

- хозяйственным зданиям и сооружениям;

- гаражам;

- элементам инженерной защиты;

- элементам благоустройства и озеленения участка.

Для получения строительного паспорта застройщик обращается в ГАСИ. Вместе с заявлением надо подать такие документы:

- заверенную у нотариуса копию свидетельства о праве собственности на участок;

- эскизный план застройки с указанием размещения объектов;

- заверенное у нотариуса письменное согласие совладельцев участка на его застройку.

Если заявка отвечает градостроительным требованиям,специалисты ГАСИ ее утверждают или отклоняют. Причины отказа — поданы не все документы из указного перечня или решения эскизного плана расходятся с требованиями градостроительных норм и правилам землеотвода. ГАСИ выдает отказ в письменном виде с указаниями исправлений.

Утвержденный строительный паспорт — это завизированный ГАСИ пакет документов застройщика и памятка с указанием, какие конкретно строительные нормы должен соблюдать застройщик данного участка. Один экземпляр набора документов хранится в ГАСИ, другой получает застройщик.

Регистрацию строительного паспорта специалисты ГАСИ отражают записью в местном градостроительном кадастре и выдают застройщику соответствующую выписку. Этот документ означает, что заявитель может начать стройку.

Новости В Украине работники госпредприятий смогут получать жилье

Ввод в эксплуатацию дачного дома

Завершив стройку, застройщик получает в бюро технической инвентаризации (БТИ) технический паспорт с описанием и параметрами построенных объектов — дома, хозяйственных и бытовых сооружений.

Чтобы специалисты БТИ проинспектировали участок и оформили технический паспорт, застройщик должен пригласить инспекцию. В БТИ нужно направить такой пакет документов:

- заявление;

- паспорт;

- идентификационный налоговый код;

- свидетельство о праве собственности на земельный участок или договор аренды участка;

- эскизный план застройки;

- проект жилого дома — если он был разработан.

Инспекторы БТИ вносят в техпаспорт параметры сооружений, указывают точные расстояния межу ними и объектами на соседних участках.

После получения техпаспорта застройщик формирует документы для ввода дачного дома в эксплуатацию. В этот комплект входят:

- два экземпляра декларации о готовности построенного объекта к вводу в эксплуатацию;

- оригинал техпаспорта БТИ;

- нотариально заверенные копии свидетельства о праве собственности на участок.

Этот пакет застройщик направляет в ГАСИ. Доставить документы можно лично, по почте ценным письмом с описью вложения или в электронной форме с помощью сервиса "электронные административные услуги" на официальном сайте ГАСИ.

В местном управлении ГАСИ их рассматривают 10 дней с момента подачи заявления и комплекта документов.

Утвердив заявку, ГАСИ выдает застройщику акт готовности к эксплуатации объекта завершенного строительства.

На основе этого акта застройщик регистрирует право собственности на построенный объект у нотариуса.

Для этого заявитель подает госрегистратору такие документы:

- акт ГАСИ о вводе объекта в эксплуатацию;

- свидетельство о праве собственности на земельный участок в виде выписки из Госреестра прав;

- техпаспорт объекта.

Нотариус проводит запись в Госреестре прав о том, что застройщик стал владельцем возведенного здания.

После подтверждения этой записи Министерством юстиции, нотариус выдает застройщику выписку о праве собственности. Выписка предоставляется в электронной форме и, по просьбе заявителя, — ее бумажная копия с подписью нотариуса.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как бесплатно получить землю для строительства частного дома в Украине.