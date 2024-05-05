Они тешат себя надеждой, что это и есть объединённый Запад.

Но в Украине и в помине нет никакого объединённого Запада.

"Объёдинённый Запад" (на самом деле – в основном США) – это свержение Саддама Хусейна, ликвидация режима в Югославии, вырезание ливийской диктатуры и избиение "младенцев" Талибана. Каждая операция длилась, условно говоря, несколько недель. Потери наступающей стороны – минимальные или же их не было вовсе. Потери перечисленных режимов – тотальные. Напомню: тогда не было F-35, сейчас их более тысячи, а будет 3,5 тысячи. Не было и многого другого, включая B-21 Raider, которые пойдут с конвейера уже в следующем году.

Между тем, прямая схватка НАТО с Россией, как ни парадоксально, продлилась бы ещё меньше: большой шкаф падает громко. Вынос логистики и военпрома вкупе с остановленным экспортом нефти (экспорт газа уже сейчас полумёртвый) – это конец Московскому ханству за полмесяца. Никакой авиации и никаких ракет Россия не успела бы запустить. Хорошо, один залп, который будет отбит на 99 процентов, как в случае с Израилем. Дальше что? Какой смысл, если через пару дней после этого вы не сможете поднять ни один самолёт и не сможете выпустить ни одну ракету с завода? Про флот молчу: он исчезнет в первые часы конфликта. Во всяком случае, если мы говорим о балтийском. Кёнигсберг – в родную гавань. Питер, кстати, тоже. Привет Ингрии. Ребята давно ждут.

"Объединённый Запад" у них.

Потому что страшно признать, что уже штаны от напряжения рвутся, а никак не получается выиграть у страны, военный потенциал и население которой в 10 и 4 раза меньше российского соответственно, и которая сидит на голодном пайке, выпрашивая по две чайные ложки в месяц. Ни самолётов, ни дальних ракет, ни снарядов, ни денег, ни стратегических дронов, ни стратегических бомбардировщиков, ни своих спутников, ни права бить хоть чем-то полезным по российской земле. Лапти, вам самим-то не стыдно в таких обстоятельствах праздновать взятие очередного сарая? С гордостью рассказываете, как выгоните украинских детишек с женщинами из Харькова, превращая его жизнь в сплошной ад – в этом ваше величие? Оружие НАТО косит вас тысячами на передовой и в тылах, а ваши красные линии, как выясняется – это вкуренный навоз. Где обещанная Лавровым эскалация за ATACMS в Крыму и Луганской области?

Легко быть смелыми и сильными против украинцев, но что насчёт Североатлантического Альянса? Вы же, как утверждаете, боретесь именно с ним? Как же так выходит, что ни один солдат Запада не сделал ни выстрела, а вы уже потеряли 400 тысяч солдат из-за тех сравнительно небольших поставок западного оружия?

Потрудитесь хоть в зеркало взглянуть: вы же оскотинились до нечеловечного состояния, и вернуться обратно не получится. Любое животное на порядки лучше вас. Вы вычеркнуты из мировой западной истории. Может, вы хотите попасть в какую-то другую историю, но других нет: мировая цивилизация – это цивилизация Запада, как бы вы ни бесились. Никакой другой историографии нет и не будет, потому что историческая наука, как и любая наука вообще – это западное изобретение. Всё остальное – китайская подделка.

Так вот, в настоящей истории вас будут знать как самозванцев, которые прикинулись европейцами, похитили их технологии и употребили для того, чтобы истреблять мирных людей сотнями тысяч просто потому, что вам нестерпимо их свободолюбие – то, чего у вас, лаптеногие, никогда не было. Вас гнут, а вы крепчаете – всю жизнь лично наблюдал это, поэтому-то и чувствовал себя как конь среди поросят. Никак не мог понять, где ж пределы этого рабского состояния коленопреклонения? Сколько ж вас пороть-то надо, чтобы вы восстали против обидчиков? Но вы скорее обозлитесь на тех, кто сумел найти в себе силы дать сдачи, нежели на тех, кто пытает вас током в ростовских СИЗО.

Да уж. Не для того вас приглашённые немцы и французы воспитывали, не для того вас Наполеон гонял, не для того вам в 90-х кредит доверия навыдавали, чтобы вы теперь сели своими грязными жопами на европейский стол и начали гадить прямо в сырную тарелку этими самыми кредитами. Надеялись всякий раз на вашу "загадочную русскую душу", которая вот-вот "воспрянет ото сна" и наконец-то покажет своё истинное лицо – лицо Чехова, культурно обогащённого Толстоевским и приправленного пушкинской монархической пудрой доброго малого, хоть и с причудами.

Что ж, истинное лицо вы действительно показали. Вот только оно оказалось лицом трупа, изъеденного червями. Стянули вы с себя шлем – и посыпались личинки из ваших глаз, ушей и носа. Вдруг стало ясно, что вы давно мертвы, а теперь просто хотите понаделать по образу и подобию своему мертвецов, расползающихся по всей планете. Чёртов фильм ужасов: дядюшка-то давно сдох, а как прикидывался! Прямо как в той недавней бразильской истории про изобретательную племянницу, притащившую в банк труп своего дяди, чтобы взять на него кредит.

Так вот, засранцы: кредита на мёртвого дядьку вам больше никто в приличных местах не даст. В неприличных, где едят летучих мышей и проводят медэксперименты над репрессированными, пока дают. Но имейте в виду: в той части света вас воспринимают как бесплатных доноров крови, а не как союзников. Вы можете получать подмогу от КНР, КНДР и Ирана, но даже они презирают вас. Вы для них – очень временные попутчики. Вы им выгодны как средство тарана, но за вашу разбитую о европейскую дверь голову они и гроша не дадут, а вот шкур сдерут столько, что хоть шубу шей.

Всё ждёте краха доллара, а ФРС знай себе выпускает долговые обязательства нарасхват. В то время как США и Европа сейчас на экономическом подъёме в долгую, вы теряете последние штаны, которые смывают паводки. Газовый рынок вы уже потеряли: Газпром в чистом убытке на семь миллиардов долларов.

Вменяемые нации берут в займы финансы, а вы берёте в займы собственные жизни, которых вам никто не вернёт. Кладёте их штабелями за клочки украинского чернозёма – новые на деревьях не вырастут. Ваши женщины, которых ваш червивый главарь рассматривает просто в качестве поставщиков мяса на фронт, упорно не хотят рожать, вопреки массированной кампании стимулирования рождаемости. Очередной виток вашего самоуничтожения уменьшит вашу численность ещё на пару десятков миллионов. Так держать. Двадцатого века вам было мало. Сталин старался как мог, но даже он не сумел уничтожить вас под корень. Теперь у вас есть новые вожди, достойные прежних: они доделают начатое.