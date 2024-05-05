Украину затянет дождями: синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю

Новая неделя в Украине начнется с повышения температуры воздуха – во всех регионах Украины синоптики прогнозируют от +22 до +25 градусов. Однако теплая погода в Украине будет сопровождаться дождями, в некоторых регионах возможны грозы.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Ближе к концу недели синоптики ожидают сухую погоду.

Прогноз погоды на 6 мая

Погода в понедельник в Украине будет пасмурной с прояснениями. Умеренные кратковременные дожди в понедельник возможны в западных, северных и большинстве центральных областей. На юге и востоке осадков не ожидается.

Температура ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов; днем ожидается от +22 до +25, в Карпатах и на побережье морей от +14 до +19 градусов.

Прогноз погоды на 7 мая

Во вторник синоптики прогнозируют кратковременные дожди во всех западных областях Украины, а также в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях.

Столбики термометров 7 мая также будут показывать днем от +20 до +25 градусов. В северных областях от +16 до +18. Ночью температура будет от +10 до +14 градусов.

Прогноз погоды на среду, 8 мая

Дожди в среду, как утверждают в Укргидрометцентре, ожидаются в основном на юге и востоке (кроме Одесской и Харьковской областей).

Ночью ощутимо похолодает в западных регионах – столбики термометров будут показывать от +5 до +7 градусов. Такой же температура ночью будет и в части центральных областей. В остальных областях до +12 градусов.

Днем на юге будет до +19 градусов, на севере– до +14, на востоке – до +17, а на западе до +18, (но в большинстве западных областей до +15).

Прогноз погоды на четверг, 9 мая

9 мая осадки синоптики прогнозируют во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской и Херсонской областях, а также на территории Крыма.

Столбики термометров днем будут показывать от +12 до +18 градусов; на востоке и севере ожидается максимум +14 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 10 мая

В пятницу погода в Украине будет солнечной, без осадкой. Ночью на западе, севере и востоке похолодает до +3..+7 градусов. Днем температура по Украине будет колебаться от +17 до +22 градусов.

Прохладнее всего будет на севере – от +14 до +17 градусов в зависимости от региона.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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