Гений ядерной медицины Сильвия Ольга Федорук: первая украинка, занимавшая высокие посты в Канаде

Сильвия Ольга Федорук – выдающаяся личность в истории Канады. Она внесла огромный вклад в диагностику и лечение онкологических заболеваний, за что ее называют гением ядерной медицины. В ее биографии часто встречается слово "первая": она была первой в истории Канады женщиной-ректором университета, первой женщиной-членом комиссии по ядерной безопасности в Канаде, первой женщиной лейтенант-губернатором Канадской провинции Саскачеван. Она также была первой украинкой, которая занимала все эти высокие посты.

Лучшая ученица

Сильвия Ольга родилась 5 мая 1927 года в городке Канора канадской провинции Саскачеван в семье украинских эмигрантов Теодора Федорука и Анны Романюк. Ее отец был учителем, преподававшем все (!) предметы и обучая всех (!) детей городка разных возрастов (всего их насчитывалось семь десятков), которые при этом помещались в одном-единственном классе. Там же закончила начальную школу и сама Сильвия. Во время Второй мировой войны семья переехала в город Виндзор в провинции Онтарио, где родители девочки устроились рабочими на местную фабрику, а сама она пошла учиться в колледж, который окончила в 1946 году и при этом была признана лучшей ученицей. Сильвию также наградили медалью Эрнеста Джона Крида "За успехи в учебе" и назначили стипендию, получая которую, она могла получить высшее образование.

Сильвия выбрала для себя Саскачеванский университет в родном Саскатуне, в который семья вернулась после войны. Девушка мечтала стать физиком, при том не только хорошо училась, но и занималась спортом – прежде всего, легкой атлетикой, а также играла в бейсбол, баскетбол и волейбол – в составе волейбольной команды она дважды выигрывала первенство университета. В свободное от учебы время она успевала еще и подрабатывать – ей не хотелось сидеть на шее у родителей. Окончив университет, Сильвия получила степень бакалавра и золотую медаль губернатора Саскачевана.

Вклад в борьбу с онкологией

1951 году Федорук защитила магистерскую диссертацию, после чего доктор Гарольд Джонс, наслышанный о блестящей репутации Сильвии, пригласил ее на работу в Саскатунскую клинику диагностики и лечения рака. Направлением деятельности молодого специалиста стало использование радиоактивного излучения в лечении онкологических заболеваний. Начав карьеру простого сотрудника, Федорук быстро стала главным медицинским физиком, а затем и директором отдела физических исследований. Работу в клинике Сильвия совмещала с должностью профессора в Саскачеванском университете, где читала лекции об онкологии. В 1986 году она, став ректором этого вуза, руководила им в течение пяти лет.

Наиглавнейшим ее достижением в области борьбы с раком стало изобретение первого аппарата для лечения рака, который получил название "Кобальт-60" (его называли "кобальтовой бомбой"), что датируется 1951 годом, и первых атомных медицинских сканеров, которые могли отыскать раковую опухоль и определить ее размеры – для середины ХХ века это было невероятным порывом в медицине. За свою научную карьеру Федорук напечатала 38 научных работ в области радиоактивной физики, ей было присвоено пять докторских степеней в пяти разных университетах. В 2009 году Федорук включили в Зал славы медицины Канады. Ее авторитет во всем, что связано с атомной отраслью, был настолько высок, что с 1973-го по 1983 год Федорук стала первой женщиной-членом Комиссии по вопросам ядерной безопасности Канады.

Чемпионка Канады по керлингу

Параллельно Федорук сделала успешную спортивную карьеру. Она занималась керлингом, и команда, в состав которой она входила, выиграла первый Чемпионат Канады по этому виду спорта, проходивший в 1961 году в Ошаве. С 1973-го по 1972 год Сильвия занимала пост президента женской ассоциации по керлингу. Ее заслуги в этой отрасли были оценены так же высоко, как и в медицине. В 1986 году она была включена в Зал славы керлинга Канады. Тогда же Федорук получила Орден заслуг провинции Саскачеван, а также была назначена офицером Ордена Канады и названа "Женщиной года" – это почетное звание присвоила ей Женская христианская организация Канады. За три года до этого Сильвии наградили Медалью серебряного юбилея королевы Елизаветы II.

Международный уровень и лейтенант-губернаторство

В 1988 году Сильвия Федорук вышла на международный уровень – в буквальном смысле слова: она стала членом Ордена святого Джона – международной организации предупреждения и борьбы с заболеваниями, улучшения здоровья людей и условий их жизни на всей планете. Тогда же она была избрана лейтенант-губернатором провинции Саскачеван – на этом посту она провела три года: произносила тронные речи, проводила собрания, назначала чиновников, подписывала официальные документы. О времени ее управления многие саскачеванцы говорят как о периоде успешного развития и процветания этой провинции.

Память о великой украинке

Сильвия Ольга Федорук ушла из жизни 26 сентября 2012 года в возрасте 85 лет. Тысячи людей обязаны ей излечением от рака, за что эту великую украинку с благодарностью вспоминают во всем мире. В 1986 году была основана премия ее имени в отрасли медицинской физики "За лучшие научные статьи". В 90-х годах прошлого века в ее родном Саскатуне именем Сильвии назвали одну из центральных улиц – Федорук Драйв – и одну из общественных школ. В 2012 году Канадскому центру ядерных инноваций присвоили имя Сильвии Федорук.