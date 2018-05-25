Дачний будинок на приватизованій ділянці: як це зробити в Україні

В Україні можна будувати дачні будинки на приватизованих ділянках за власним проектом. Для перевірки якості та безпеки зведеного житла власник повинен провести процедуру введення будівлі в експлуатацію.

Про те, як діяти громадянам, щоб безкоштовно приватизувати земельну ділянку державної або комунальної власності під житлову забудову, отримати дозвіл на будівництво і зареєструвати право власності на збудоване житло, пише Domik.ua.

Дачний будинок pixabay.com

Отримання ділянки

У розділі 1 статті 81 Земельного кодексу України (ЗКУ) закріплено право громадян безкоштовно приватизувати земельну ділянку з фонду державної та комунальної власності для будівництва житла.

У статті 121 ЗКУ вказано, що для індивідуального дачного будівництва безкоштовно можна приватизувати ділянку розміром 0,1 га.

Щоб провести приватизацію земельної ділянки з фонду державної або комунальної власності, потрібно спочатку її вибрати. Для цього треба направити запит в такі місцеві державні структури:

- управління містобудування районної державної адміністрації;

- місцеве управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр).

У запиті заявник повинен попросити вказати, де в даній місцевості є землі державної або комунальної власності, які ще не були надані в користування і можуть бути використані під житлову забудову. Отримавши відповідь, можна вибрати вільну ділянку з цільовим призначенням - під дачну житлову будову.

Потім потрібно подати заяву про безкоштовну приватизацію вибраної ділянки до селищної, сільської або міської ради. Разом із заявою майбутній забудовник подає завірену в управлінні Держгеокадастру або держадміністрації копію карти місцевості з ділянкою. Цей документ показує межі ділянки і містить запис про цільове призначення.

Розглянувши заяву та супровідний документ, місцева влада дозволяє заявнику замовити проект землевідведення ділянки під дачну житлову будову.

Такі проекти розробляють ліцензовані інженери-впорядники. Щоб вибрати виконавця розробки, потрібно звернутися до містобудівного департаменту місцевої держадміністрації або знайти його в списку Держгеокадастру на офіційному сайті відомства в розділі "Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників".

Розроблений фахівцем проект заявник направляє на затвердження місцевої влади.

Процес затвердження проекту включає проведення двох експертиз:

- в місцевому департаменті земельних ресурсів фахівці досліджують, чи відповідає проект правилам природоохоронних і санітарно-епідеміологічних норм;

- в місцевому управлінні Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) звіряють відповідність проекту вимогам містобудівного законодавства.

Позитивні висновки експертів дозволяють місцевій владі схвалити проект і закріпити ділянку у власності заявника.

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На основі цього дозволу майбутній забудовник реєструє виділену ділянку в місцевому управлінні Земельного кадастру. Разом із заявою необхідно подати такі документи:

- копію паспорта;

- копію ідентифікаційного податкового коду;

- затверджений проект землеустрою;

- акти експертиз.

Запис про перехід ділянки з державної у приватну власність вноситься до Земельного кадастру. Об'єкту нерухомості, який вже став приватним, привласнюють кадастровий номер. Заявник отримує виписку з Земельного кадастру в електронній або паперовій формі.

На основі цієї виписки майбутній забудовник нотаріально реєструє право власності на ділянку. Нотаріус вносить відповідний запис до Державного реєстру прав та обтяжень нерухомості (далі - Держреєстр прав).

Цей запис підтверджує Міністерство юстиції України. Отримавши підтвердження, нотаріус видає заявнику виписку з Держреєстру прав. Громадянин стає повноправним власником ділянки з дати і часу, які вказані в запису як момент подачі заяви.

Дозвіл почати будівництво

Відповідно до Закону України № 3038-17 "Про регулювання містобудівної діяльності" в редакції від 20.04.2018, дачні будинки на ділянках віднесені до будівельних об'єктів класу відповідальності СС1 - незначні наслідки.

Такі об'єкти дозволено будувати на підставі будівельного паспорта. Отримання цього документа дозволяє забудовнику вести будівництво без затвердження в ДАБІ проекту будівлі.

Порядок отримання будівельного паспорта викладено в наказі Міністерства регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України № 902/19640 "Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки" (далі - Порядок).

У пункті 1.2 Порядку будівельний паспорт визначено як комплект документів з містобудівними вимогами до таких споруд на ділянці забудови:

- індивідуальних садибних житлових дачних будинків висотою до двох поверхів (без урахування мансардного поверху) площею до 300 кв. м;

- господарських будівель і споруд;

- гаражів;

- елементів інженерного захисту;

- елементів благоустрою та озеленення ділянки.

Для отримання будівельного паспорта забудовник звертається в ДАБІ. Разом із заявою треба подати такі документи:

- завірену у нотаріуса копію свідоцтва про право власності на ділянку;

- ескізний план забудови із зазначенням розміщення об'єктів;

- завірену у нотаріуса письмову згоду співвласників ділянки на її забудову.

Якщо заявка відповідає містобудівним вимогам, фахівці ДАБІ її затверджують або відхиляють. Причини відмови - подані не всі документи з зазначеного переліку або рішення ескізного плану розходяться з вимогами містобудівних норм і правил землевідведення. ДАБІ видає відмову в письмовому вигляді з вказівками виправлень.

Затверджений будівельний паспорт - це завізований ДАБІ пакет документів забудовника і пам'ятка із зазначенням, яких конкретно будівельних норми повинен дотримуватися забудовник даної ділянки. Один екземпляр набору документів зберігається в ДАБІ, інший отримує забудовник.

Реєстрацію будівельного паспорта фахівці ДАБІ відображають записом в місцевому містобудівному кадастрі і видають забудовнику відповідну виписку. Цей документ означає, що заявник може почати будівництво.

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Введення в експлуатацію дачного будинку

Завершивши будівництво, забудовник отримує в бюро технічної інвентаризації (БТІ) технічний паспорт з описом і параметрами побудованих об'єктів - будинку, господарських і побутових споруд.

Щоб фахівці БТІ проінспектували ділянку і оформили технічний паспорт, забудовник повинен запросити інспекцію. У БТІ потрібно направити такий пакет документів:

- заяву;

- паспорт;

- ідентифікаційний податковий код;

- свідоцтво про право власності на земельну ділянку або договір оренди ділянки;

- ескізний план забудови;

- проект житлового будинку - якщо він був розроблений.

Інспектори БТІ вносять в техпаспорт параметри споруд, вказують точні відстані межу ними і об'єктами на сусідніх ділянках.

Після отримання техпаспорта забудовник формує документи для введення дачного будинку в експлуатацію. У цей комплект входять:

- два примірники декларації про готовність збудованого об'єкта до введення в експлуатацію;

- оригінал техпаспорта БТІ;

- нотаріально завірені копії свідоцтва про право власності на ділянку.

Цей пакет забудовник направляє в ДАБІ. Доставити документи можна особисто, поштою цінним листом з описом вкладення або в електронній формі за допомогою сервісу "електронні адміністративні послуги" на офіційному сайті ДАБІ.

У місцевому управлінні ДАБІ їх розглядають 10 днів з моменту подачі заяви та комплекту документів.

Затвердивши заявку, ДАБІ видає забудовнику акт готовності до експлуатації об'єкта завершеного будівництва.

На основі цього акту забудовник реєструє право власності на збудований об'єкт у нотаріуса.

Для цього заявник подає державному реєстратору такі документи:

- акт ДАБІ про введення об'єкта в експлуатацію;

- свідоцтво про право власності на земельну ділянку у вигляді витягу з Держреєстру прав;

- техпаспорт об'єкта.

Нотаріус проводить запис в Держреєстрі прав про те, що забудовник став власником зведеної будівлі.

Після підтвердження цього запису Міністерством юстиції, нотаріус видає забудовнику виписку про право власності. Виписка надається в електронній формі і, на прохання заявника, - її паперова копія з підписом нотаріуса.

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