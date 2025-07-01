Начата продажа квартир в башне The One в сердце Киева

Группа компаний DIM начала продажи недвижимости в новом флагманском проекте – последней премиальной башни в центре столицы, комплексе The One, расположенном на улице Мечникова, 7б.

Видео дня

Сейчас на строительной площадке ведутся активные работы, которые опережают запланированный график и гарантируют инвесторам и потенциальным покупателям своевременный ввод комплекса в эксплуатацию.

"Мы наблюдаем значительный спрос на качественную недвижимость премиум-класса с уникальной инфраструктурной составляющей. Высокое количество заключенных сделок на этапе предпродажи показала востребованность рынком новых современных высококачественных проектов. Инвесторы на рынке ценят эксклюзивность и ищут интересные проекты для инвестиций. Именно поэтому мы начинаем официальные продажи в комплексе The One прямо сейчас", – отметил Арсений Насиковский, младший партнер группы компаний DIM.

Комплекс The One расположен в самом сердце Киева на улице Мечникова, 7б. Предлагает своим жителям 140 квартир, 6000 кв.м. премиальных сервисов и инфраструктуры, роскошь 5-звездочного отеля, сочетая современный минимализм с экологическими материалами.

Комплекс включает панорамные виды на 360°, закрытую территорию под круглосуточной охраной, подземный паркинг с автолифтами, LIFETIME-центр на площади в 1400 кв.м, концептуальный Wellness SPA с теплым бассейном на террасе 365 дней в году, две концептуальные локации под открытым небом Front Yard и Secret Garden. Также в комплексе установят систему нанофильтрации воды и многоуровневую систему очистки воздуха с HEPA-фильтрами.

Плановое завершение строительства – 2 квартал 2028 года.