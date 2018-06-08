Кому из нардепов-миллионеров снимают жилье за счет украинцев: полный список

Опубликован полный список народных депутатов Украины, арендующих жилье за государственный счет.

Как сообщает "24 Канал", 176 нардепов в 2017 году получили компенсацию, общей суммой в 32,6 млн гривен из госбюджета. При этом, больше половины из них являются миллионерами.

61 депутату из 138 от фракции "Блок Петра Порошенко" предоставлены деньги, 29 из них владеют миллионами. К ним относится глава "Интернет-партии Украины" Дмитрий Голубов "Дарт Вейдер", обладающий 2,057 млрд грн, в основном в биткоинах. БПП является лидером по количеству миллионеров с компенсацией за жилье.

44 из 81 депутата от "Народного фронта" также получили деньги. Из них 18 являются миллионерами. В тройке самых богатых – Олег Кришин (16,9 млн грн), Максим Поляков (6,5 млн грн) и Александр Ксенжук (5,3 млн грн).

Также, компенсацию получают 14 внефракционных депутатов-миллионеров. Евгений Мураев владеет 93,4 млн грн и получает сотни тысяч компенсации за жилье и проезд. Также, в тройке лидеров – Анатолий Денисенко (80,8 млн грн) и Борислав Розенблат (43,8 млн грн). В целом, из внефракционных деньги получают 23 человека.

11 депутатов из 26 группы "Возрождение" получают компенсации. Из них 9 – миллионеры. Самые богатые – Евгений Геллер (172,3 млн грн), Юрий Шаповалов (46 млн грн) и Артем Ильюк (24,8 млн грн).

9 из 43 депутатов от "Оппозиционного блока" также получают средства на жилье. Из них 7 – миллионеры. Самые богатые – Евгений Балицкий (19,4 млн грн), Артур Мартовицкий (6,2 млн грн), Дмитрий Колесников (2,5 млн грн).

14 из 25 депутатов от "Объединения "Самопомоміч" также живут за госбюджет. Пятеро – миллионеры: Олег Лаврик (14,1 млн грн), Роман Семенуха (18 млн грн), Тарас Пастух (1,7 млн грн), Руслан Сидорович (1,3 млн грн) и Ярослав Маркевич (1 млн грн).

7 из 21 человек от фракции Радикальная партия Олега Ляшко снимают жилье за счет государства. Четверо – миллионы: Василий Амельченко (9,8 млн грн), Игорь Мосийчук (6,1 млн грн), Олег Куприенко (5,2 млн грн) и Алена Кошелева (1,5 мон грн).

Четыре миллионера от "Воли народа" получают также компенсацию: Александр Пономарев (16,7 млн грн), Станислав Березкин (12,5 млн грн), Сергей Лабазюк (8,3 млн грн) и Игорь Молоток (8,2 млн грн).

Три депутата-миллионера от ВО "Батьківщина" снимают жилье за счет государства: Вадим Ивченко (3,4 млн грн в активах), Юрий Одарченко (3,3 млн грн) и Алексей Рябчин (1,9 млн грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное агентство по предупреждению коррупции анонсировало проверку декларации чиновников.