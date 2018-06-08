Кому з нардепів-мільйонерів знімають житло за рахунок українців: повний список

Опубліковано повний список народних депутатів України, які орендують житло за державний рахунок.

Як повідомляє "24 Канал", 176 нардепів у 2017 році отримали компенсацію, загальною сумою в 32,6 млн гривень з держбюджету. При цьому, більше половини з них є мільйонерами.

61 депутату з 138 від фракції "Блок Петра Порошенка" надано гроші, 29 з них володіють мільйонами. До них відноситься глава "Інтернет-партії України" Дмитро Голубов "Дарт Вейдер", що володіє 2,057 млрд грн, в основному в біткоінах. БПП є лідером за кількістю мільйонерів з компенсацією за житло.

44 з 81 депутата від "Народного фронту" також отримали гроші. З них 18 є мільйонерами. У трійці найбагатших - Олег Кришин (16,9 млн грн), Максим Поляков (6,5 млн грн) та Олександр Ксенжук (5,3 млн грн).

Також, компенсацію отримують 14 позафракційних депутатів-мільйонерів. Євген Мураєв володіє 93,4 млн грн і отримує сотні тисяч компенсації за житло та проїзд. Також, в трійці лідерів - Анатолій Денисенко (80,8 млн грн) і Борислав Розенблат (43,8 млн грн). В цілому, з позафракційних гроші отримують 23 людини.

11 депутатів з 26 групи "Відродження" отримують компенсації. З них 9 - мільйонери. Найбагатші - Євген Геллер (172,3 млн грн), Юрій Шаповалов (46 млн грн) і Артем Іллюк (24,8 млн грн).

9 з 43 депутатів від "Опозиційного блоку" також отримують кошти на житло. З них 7 - мільйонери. Найбагатші - Євген Балицький (19,4 млн грн), Артур Мартовицький (6,2 млн грн), Дмитро Колєсніков (2,5 млн грн).

14 з 25 депутатів від "Об'єднання "Самопомоміч" також живуть за держбюджет. П'ятеро - мільйонери: Олег Лаврик (14,1 млн грн), Роман Семенуха (18 млн грн), Тарас Пастух (1,7 млн грн), Руслан Сидорович ( 1,3 млн грн) та Ярослав Маркевич (1 млн грн).

7 з 21 осіб від фракції Радикальна партія Олега Ляшка знімають житло за рахунок держави. Четверо - мільйони: Василь Амельченко (9,8 млн грн), Ігор Мосійчук (6,1 млн грн), Олег Купрієнко (5,2 млн грн) та Олена Кошелєва (1,5 мон грн).

Чотири мільйонера від "Волі народу" отримують також компенсацію: Олександр Пономарьов (16,7 млн грн), Станіслав Березкін (12,5 млн грн), Сергій Лабазюк (8,3 млн грн) та Ігор Молоток (8,2 млн грн) .

Три депутата-мільйонери від ВО "Батьківщина" знімають житло за рахунок держави: Вадим Івченко (3,4 млн грн в активах), Юрій Одарченко (3,3 млн грн) та Олексій Рябчин (1,9 млн грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне агентство з попередження корупції анонсувало перевірку декларації чиновників.