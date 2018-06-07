Неприкосновенность нардепов: появилось решение Конституционного суда

Конституционный суд Украины признал конституционным предложенный украинским парламентом законопроект №6773 о внесении изменений в Основной закон в части отмены депутатской неприкосновенности.

Заключительные положения вывода КС в деле об отмене депутатской неприкосновенности опубликованы на официальном сайте суда.

"Данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, в целом отвечает требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Заключение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию", - уточнили в КСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщали, что решение по делу было принято в среду, 6 июня, текст решения суда будет обнародован 7 июня.