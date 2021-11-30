Как архитектура формирует комьюнити и помогает создавать безопасные районы в городах

"Суть архитектуры не в математике или разделении пространства на части. Она — в той эмоциональной связи, которая объединяет нас с местами, где мы живем", — уверен американский архитектор Марк Кушнер. Он прав: большую часть своей жизни человек тесно связан с архитектурой — мы постоянно находимся в помещении или в городской среде рядом со зданиями. Часто влияние на нас происходит даже тогда, когда мы вовсе об этом не подозреваем.

Но как именно архитектура и городское планирование формируют окружающее пространство и общество? Попробуем разобраться в этом вместе с BOSTON Creative House.

Хорошее место — хорошо для всех

Наличие подходящего публичного пространства рядом с домом или работой — базовая потребность человека. Такие места активизируют встречи местных жителей, вовлекают их в социальную среду, помогают создавать более устойчивые и здоровые комьюнити, образуют тесную взаимосвязь между конкретной территорией и общественной жизнью.

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Пример тому — Blake Hobbs Play-za — парк в самом сердце Восточного Гарлема, района с самой высокой плотностью социального жилья в Нью-Йорке. Пространство было создано на месте заброшенной детской площадки в 2016 году.

Местные жители объединились с командой дизайнеров-урбанистов и обустроили на месте полуразрушенной территории с разбитым асфальтом современный парк, наполненный разнообразными досуговыми программами и активностями. 20 000 квадратных метров старого асфальта заменили на поверхности различных текстур — это дало возможность использовать местность и как место для встреч, и как игровую площадку.

В итоге пространство сыграло критически важную роль в социальной инфраструктуре всего района. Благодаря продуманности новое место сплотило жителей самых разных социально-экономических групп и возрастов, включая учащихся чартерной школы DREAM и обитателей жилого дома для престарелых, расположенного поблизости.

Общественное пространство, которое благодаря комплексу нового типа BOSTON Creative House вскоре появится недалеко от станции метро "Почайна", также станет для местных жителей территорией для общения и отдыха.

В парке, который здесь обустроят, можно будет прогуливаться, кататься на велосипеде, совершать утренние пробежки, заниматься спортом, встречаться с друзьями и устраивать пикники. Как и нью-йоркская Play-za, это пространство проектируется с учетом интересов горожан всех возрастов.

Все необходимое в одном месте

Синергия урбанистов и горожан помогает находить оптимальные варианты и решать проблемы, актуальные для конкретных районов и городов. Яркий пример — школа №13 в Лос-Анджелесе. Перед началом работ урбанисты и архитекторы организовали встречу с жителями района, в ходе которой выяснили, какими именно функциями должно обладать новое учебное учреждение, чтобы идеально вписаться в уже сложившуюся городскую среду.

Так, вместо одной традиционной школы в районе появилось пять отдельно стоящих зданий. Вместе они формируют современный комьюнити-центр: со школой, библиотекой, публичными аудиториями и прочими образовательными кампусами, пользоваться которыми могут все местные жители.

Подход, когда все потребности горожан объединены в едином концептуальном пространстве, помогает сделать район более комфортным и дружелюбным. Совместные активности и впечатления укрепляют благоприятные соседские отношения, а удобное планирование местности помогает сэкономить время на выполнение ежедневных забот.

Похожий подход использовали и при проектировке BOSTON Creative House. Кроме апартаментов, здесь разместятся небольшие магазины, медицинские учреждения, кафе, салоны красоты, детский сад и даже коворкинг. Одним словом, все что нужно для комфортной жизни, — в пешей доступности.

Социальные связи как лучшая профилактика тревожности и депрессии

Личный контакт подобен хорошей вакцине — он запускает те части нервной системы, которые выделяют "коктейль" нейротрансмиттеров, и таким образом помогает регулировать реакции на стресс и тревогу, утверждает психолог Сьюзен Пинкер. А еще общение с другими людьми повышает нашу стрессоустойчивость и стимулирует выработку дофамина. Таким образом, во многом именно социальные связи делают жизнь более счастливой и снижают риск возникновения депрессии.

Поэтому при обустройстве общественных пространств крайне важно мотивировать людей почаще встречаться друг с другом. Формирование дружеского комьюнити в пределах одного комплекса всегда помогает создать у его жителей ощущение единения.

Влияние сообщества положительно сказывается и на карьерном росте. Активный нетворкинг помогает быстрее обучаться новому и генерировать больше интересных идей. Это подтверждают исследования ученых из Стэнфорда и Университета Беркли. А опрос, проведенный среди IT-специалистов, доказывает, что чем чаще человек использует неформальное общение в повседневной жизни, тем выше уровень его креативности.

В BOSTON Creative House задуманы сразу несколько пространств для работы и профессионального нетворкинга. Здесь обустроят офисы, творческие студии и коворкинг, а также конференц-зал. Таким образом авторы проекта воплощают концепцию "все что нужно — прямо в доме", когда можно жить, работать и проводить свободное время в единой среде, а не тратить несколько часов в день в автомобильных пробках.

Безопасность, комфорт и пешеходные улицы

Чем крепче социальные связи в районе, тем он безопаснее. Это доказывает ревитализация одного из районов Онтарио, Канада. Здесь на месте городской свалки, долгое время служившей пристанищем для преступных группировок, разбили сквер. Благодаря хорошему освещению, доступности и другим аспектам грамотного планирования локация быстро стала популярной. Теперь там можно встретить прогуливающихся местных жителей даже в темное время суток, а преступность в районе снизилась на треть уже в первый сезон.

Большую часть территории в BOSTON Creative House также займут парк, скверы и места для отдыха. Все эти пространства планируют сделать без преград и заборов — со свободным доступом для всех горожан. Это не только поможет интегрировать комплекс в существующую среду, но и сделает его безопасным в первую очередь именно благодаря крепким социальные связям.

Магазины, кафе и рестораны, которые здесь разместят, будут служить дополнительным источником освещения на пешеходных улицах и тем самым также повышать ощущение защищенности в районе в вечернее время.