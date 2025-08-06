DIM продлил до 31 августа программу гривневой рассрочки на 10 лет

В начале июня группа компаний DIM первой на украинском рынке недвижимости запустила пилотный проект долгосрочной гривневой рассрочки, который до этого не имел аналогов среди предложений от застройщиков. Среди преимуществ долгосрочной гривневой рассрочки от DIM:

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– Срок – до 10 лет с возможностью досрочного погашения.

– Фиксация цены в гривне. Стоимость квадратного метра закрепляется в договоре, без привязки к валютному курсу или роста цены на рынке.

– Фиксированная процентная ставка: 10% годовых в гривне.

– Первый взнос – от 30%.

Рассрочка на 10 лет действовала в крупных комплексах квартальной застройки: "Метрополис", Lucky Land и Park Lake City. Кроме того, на таких условиях были доступны только 10 квартир в клубном доме Olegiv Podil.

Как сообщили в пресс-службе группы компаний DIM, в связи с высоким интересом к программе гривневой рассрочки на 10 лет принято решение продлить ее до 31 августа 2025 года, чтобы как можно большее количество покупателей, которые мечтают о собственной квартире, но не могут воспользоваться государственной программой "еОселя", смогли приобрести качественное жилье в сегменте комфорт+ и выше.