Девелопер Perfect Group поздравил украинцев с Днем Независимости

Строительный гигант Perfect Group поздравил украинцев с Днем Независимости и вспомнил о собственной историю, которая началась в один год с провозглашением независимости Украины. Об этом рассказал Алексей Коваль, руководитель проектов PerfectGroup.

"1991 – очень знаковый для Perfect Group. Ведь именно тогда была создана первая компания из группы компаний PerfectGroup. Вместе с Украиной мы переживали этапы кризисов и экономического подъема. Радовались победам и неустанно работали, чтобы обеспечить инвесторам высокую надежность и качество, вовремя сдать объекты и выполнить взятые на себя обязательства.

Недавно мы прошли через пик еще одного кризиса. Мы очень рады, что уже в июле продажи полностью вернулись к предкризисным показателям, а в некоторых ЖК даже опережают план.

Сегодня мы хотим пожелать Украине и всем гражданам процветания и благополучия. Пусть в вашей жизни всегда будет место для радости, счастья и положительных эмоций ", - рассказал Алексей Коваль.

Напомним, Perfect Group работает на рынке Украины с 1991 года. За это время компания сдала в эксплуатацию 95 дома в 13 жилых комплексах. Сейчас Perfect Group активно строит 11 новых жилых комплексов, среди которых крупнейшими являются ЖК "Лебединый", ЖК "Terracotta", ЖК "Polaris", бизнес-ЖК "Stanford" и другие.

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