Девелопер Perfect Group привітав українців з Днем Незалежності

Будівельний гігант Perfect Group привітав українців з Днем Незалежності та згадав про власну історію, яка розпочалась в одному році з проголошенням незалежності України. Про це розповів Олексій Коваль, керівник проектів PerfectGroup.

"1991 рік – дуже знаковий для Perfect Group. Адже саме тоді була створена перша компанія з групи компаній PerfectGroup. Разом з Україною ми переживали етапи криз та економічного піднесення. Раділи перемогам і невпинно працювали, щоб забезпечити інвесторам високу надійність та якість, вчасно здати об’єкти і виконати взяті на себе зобов’язання.

Нещодавно ми пройшли через пік ще однієї кризи. Ми дуже раді, що вже в липні продажі повністю повернулись до передкризових показників, а в деяких ЖК навіть випереджають план.

Сьогодні ми хочемо побажати Україні та всім громадянам процвітання і добробуту. Нехай у вашому житті завжди буде місце для радості, щастя та позитивних емоцій", - розповів Олексій Коваль.

Нагадаємо, Perfect Group працює на ринку України з 1991 року. За цей час компанія здала в експлуатацію 95 будинки в 13 житлових комплексах. Зараз Perfect Group активно будує 11 нових житлових комплексів, серед яких найбільшими є ЖК "Лебединий", ЖК "Terracotta", ЖК "Polaris", бізнес-ЖК "Stanford" та інші.

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