A136 Highlight House: что известно о "статусном" комплексе

Новый жилой комплекс бизнес-класса A136 Highlight House в Голосеевском районе сам застройщик позиционирует как "место силы, предмет гордости и признак высокого статуса". И главное преимущество, которое обещает ресурс нового комплекса потенциальным инвесторам - это возможность сэкономить время. Ведь A136 расположен "в центре событий и инфраструктуры".

Эксперты НЕРУХОМІ проанализировали это строительство - и обнаружили целый спектр угроз от нарушения целевого назначения в подтоплений, несоблюдение пожарной безопасности и судов. Насколько попытки сохранить время может угрожать потерей денег – читайте дальше.

Что хорошего

Расположен ЖК A136 Highlight House на ул. Антоновича, 136-138. Очевидно, расположение комплекса является предметом гордости. Другой изюминкой комплекса, кроме его удачного размещения, застройщик называет "уникальную архитектуру": 33-этажный дом будет иметь навесной фасад, дизайнерскую входную группу, много стеклянных окон-витрин, которые будут выделяться на фоне старой застройки. Первые этажи здания отведены под коммерческие цели – там обещают открыть магазин, ресторан, химчистку, фитнес-центр и тому подобное. А последние этажи будут иметь полностью стеклянные стены и террасы, с которых можно будет любоваться Киевом с высоты птичьего полета: там обустроят пентхаусы.

Визуализация проекта a136.com.ua

Сдать комплекс в эксплуатацию обещают в 1 квартале 2022 года.

Реклама "на миллион"

Рекламная кампания ЖК A136 Highlight House велась под несколькими лозунгами, преимущественно подчеркивали высотность здания как главную "фишку" и формировали впечатление о чрезвычайной инвестиционной привлекательности объекта.

Однако одно из этих сообщений, по сути, говорит о нарушениях законодательства, а остальные наследует оценивать, исходя из рисков проекта.

33-этажный... офис. Или нет?

Первая проблема, которую эксперты НЕРУХОМІотметили сразу, как только взялись анализировать строительство комплекса A136 Highlight House – нарушение целевого назначения земельного участка. В документах оно определено: "для другой коммерческой деятельности". Киевский горсовет разрешил использовать землю для строительства, эксплуатации и обслуживания офисного центра. Такое несоответствие является нарушением градостроительного законодательства. Жилой комплекс здесь не мог строиться вообще. Следствием такого нарушения использования земельного участка законом предусмотрено аннулирование разрешительных документов на строительство многофункционального комплекса. Поэтому будущий дом из "условно-законного" в любой момент может превратиться в фантом в центре столицы.

Визуализация проекта a136.com.ua

На сайте комплекса используются два понятия: и "апартаменты", и "квартиры". А площади, которые определяются как "апартаменты", имеют ряд отличий от привычных для большинства украинских квартир.

Эксперты НЕРУХОМІобъясняют: апартаменты –это помещения для временного проживания, которые не относятся к жилому фонду. Недостатки такого юридического статуса в том, что по адресу невозможно получить регистрацию места жительства, нужно будет платить ежегодный налог на недвижимость (1% от минимальной зарплаты за кв.м). И коммунальные услуги жителям апартаментов придется оплачивать по тарифам для юридических лиц. Уже сейчас они на 15% превышают тарифы для населения. И, если верить заявлениям властей, будут расти еще больше.

Дом-гигант в исторической части города

Другая проблема со строительством и полученными застройщиком градостроительными условиями и ограничениями касается высотности дома. Несоблюдение предельного ограничения по высотности является вопиющим нарушением действующего законодательства.

a136.com.ua

Более того, в Центральном историческом ареале, в котором расположен земельный участок на Антоновича, 136-138, согласно Генеральноум плану Киева до 2020 года, здания выше 27 м строить нельзя. Запроектированный дом в 33 этажа превышает максимальный предел где-то в четыре раза. Согласовывал ли проект Минкульт и каком основании – вопросы к тем, кто в нашем государстве обязан следить за законностью действий и выдачей разрешений: их стоит адресовать в правоохранительные органы.

К тому же, с официальными данными на информационном стенде ознакомиться крайне трудно. Прочитать информацию возможно только приложив немало усилий.

НЕРУХОМІ

Важный нюанс: в непосредственной близости от участка расположена общеобразовательная школа. Можно представить, каким будет учебный процесс фактически на стройплощадке. К тому же, после завершения строительства школьникам сильно будет не хватать солнечных лучей – из-за нарушения требований инсоляции.

"Уют для счастливой жизни". А что на самом деле?

А на самом деле, как удалось установить экспертам НЕРУХОМІ, на пути к уютной и счастливой жизни потенциальных жителей комплекса могут ждать серьезные препятствия.

Прежде всего, они будут страдать от шума: в этом уголке столицы он вдвое превышает максимальные санитарные показатели. Дело в том, что согласно санитарным нормам максимальный допустимый уровень звука в жилых домах составляет 40 дБа днем и 30 дБа ночью. А земельный участок, на котором строится ЖК A136 Highlight House, относится к территории, где уровень шума от транспорта составляет 71-75 дБа. Убедиться в этом можно, открыв геопортал градостроительного кадастра Киева.

Проблемы есть и с анонсированным двухэтажным подземным паркингом. Ведь территория, на которой строится ЖК – подтопляется. Из-за высокого уровня грунтовых вод строительство подземного паркинга может влиять на качество и долговечность эксплуатации здания. Чтобы этого не произошло, должны быть приняты меры инженерной защиты, предусмотренные градостроительными условиями и ограничениями. Недостаточность таких мер может привести к разрушению близлежащих домов. Обеспокоенные жители которых, кстати, уже обратились по этому поводу с иском в суд.

Но самым страшным потенциальным бедствием для будущих жителей этого ЖК является возникновение пожара. При проектировании дома был допущен ряд отклонений от государственных строительных норм, в частности – по пожарной безопасности.

Территория строительства неподвижной

Так, из-за большого расстояния до ближайшего пожарного депо, проектом предусмотрели установку двух дополнительных пожарных гидрантов. Достаточно ли этого при возникновении пожара – пока предмет теоретического расчета. К тому же, вокруг дома не предусмотрен круговой проезд и разворотная площадка для пожарной машины, что существенно усложнит работу пожарных в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Эти отклонения застройщик пытался узаконить путем согласования с Минрегионом. Но заявление застройщика по состоянию на 26.05.2020, согласно информации сайта министерства, на Научно-техническом совете министерства не рассматривалось. А строительство – продолжается.

Территория строительства НЕРУХОМІ

Вишенка на торт: два уголовных производства

Открыто уголовное производство в отношении передачи земельного участка ООО "ПИРИТ", досудебное расследование которого осуществляется полицией. В рамках другого уголовного производства, прокуратуре предоставлен доступ к документам, которые сопровождают строительство многофункционального комплекса, в частности, к градостроительным условиям и ограничениям, а также - к разрешительной документации.

Также имеются претензии со стороны соседей будущего ЖК, ОСМД "Акон-140", которые обвинили землепользователя в нарушении условий договора аренды: использовании земли не по целевому назначению и нарушении порядка заключения договора аренды.

Кстати, по обращениям этого ОСМД на место строительства с проверками 5 раз выезжали инспекторы ГАСИ Однако им ни разу так и не удалось попасть на стройплощадку. Задокументированные причины недопуска – отсутствия заказчика или его уполномоченных лиц. Последний факт проверки ГАСИ, которая так и не состоялась, зафиксировали в январе 2020 года.

Точку в судах вокруг строительства ЖК A136 Highlight House ставить пока рано.

Нарушения, допущенные при строительстве этого объекта, являются достаточно серьезными для того, чтобы поставить под вопрос или сильно осложнить его завершение. При верховенстве закона такие нарушения могли бы означать только одно: аннулирование разрешения на выполнение строительных работ.

Прогнозы, насколько проблемной будет выглядеть эта высотка на карте Киева и делает застройщик, чтобы минимизировать риски юридической стороны проекта – это то, о чем каждый потенциальный покупатель обязан спрашивать в отделе продаж во время визита. Каждый инвестор самостоятельно будет решать, наслаждаться ему мыслями о "уюте счастливой жизни", или обращаться к государственным органам с требованиями помочь вернуть свои деньги.

Отдел продаж ЖК A136 Highlight House НЕРУХОМІ

Поэтому потенциальным инвесторам, которые все же решатся вложить свои средства в этот рискованный и достаточно дорогой проект, лучше быть готовыми к тому, что на пути к введению объекта в эксплуатацию и получения ими имущественных прав уже есть законные преграды и вопросы. А нарушение шумового режима и норм пожарной безопасности вряд ли подарят ожидаемый комфорт.

НЕРУХОМІподготовили советы для потенциальных инвесторов A136 Highlight House, которые помогут минимизировать риски. С ними можно ознакомиться на странице ЖК, в разделе Документы.

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