Знакомимся с Одессой-мамой: маршрут для тех, кто впервые посещает город

Одесса — жемчужина на берегу Черного моря, несмотря ни на что, остается одним из самых популярных туристических направлений Украины. Сюда стоит ехать в любое время года, ведь в городе есть множество культурных, исторических, архитектурных и гастрономических локаций на любой вкус.

Чтобы вы ничего не пропустили, мы подготовили для вас маршрут по Одессе, который включает все обязательные к посещению места.

Начните знакомство с легендарной улицы Дерибасовской. Здешние жители говорят, что прогулявшись по ней, можно сразу познать весь одесский колорит. Отправной точкой служит памятник Осипу Михайловичу Дерибасу, основателю Одессы. Также здесь установлен барельеф изобретателя языка эсперанто Людвигу Заменгофу.

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Рядом расположен Городской сад – это первый парк, который был создан еще в начале XIX века, сразу после основания города. Сейчас тут можно отдохнуть, любуясь поющими фонтанами или сделать фотографию возле знаменитой скульптуры – "Двенадцатого стула", установленной в честь известной книги писателей-одесситов Ильфа и Петрова. Неподалеку вы заметите памятник легендарному Леониду Утесову, который также родился в Одессе.

Еще одна интересная локация — "Уголок старой Одессы" на улице Гаванной. Это музей под открытым небом, который создали в середине 70-х годов для того, чтобы сохранить и спасти ценные архитектурные объекты из домов, которые пришлось снести при строительстве моста "Тещин язык".

Трудно пройти мимо величественного здания в неоготическом стиле, напоминающего старые английские замки. Это дом Бржозовского или дворец Шахский. Последнее название он получил благодаря настоящему иранскому шаху, который после политического переворота на родине нашел приют в Одессе.

Далее предлагаем свернуть на улицу Ланжероновскую, где возле дома номер шесть находится известный фонтан "Молодость", который в народе также зовут "Дети и лягушка".

Чуть дальше вы увидите Сад скульптур Одесского литературного музея, где установлено много оригинальных монументов, в частности знаменитому юмористу Михаилу Жванецкому, герою местных шуток Рабиновичу и другие.

Пройдя через Думскую площадь, на которой находится мэрия, вы наткнетесь на одно из самых узнаваемых зданий — Одесский национальный академический театр оперы и балета. Местные в шутку сравнивают его с венским тортом, а театралы со всего мира называют "лучшим творением австрийских архитекторов" и "жемчужиной европейского барокко".

Далее – Приморский бульвар. Чтобы осмотреть все его сокровища можно потратить не один день, однако обязательными локациями для посещения являются памятник Дюку де Ришелье, отель "Лондонский", Дворец моряков, панорама порта.

Спустившись по исторической Потемкинской лестнице, вы попадете на улицу Приморскую, где расположен порт. Кстати, знаменитая лестница была построена по приказу князя Михаила Воронцова. Таким оригинальным образом он сделал подарок своей жене Елизавете, которая мечтала соединить побережье с остальным городом.

Возле Морского вокзала находится еще одна интересная скульптура "Золотое дитя", созданная в честь гениальных детей Одессы. Если пройти чуть дальше, можно наткнуться на обелиск Жене моряка, посвященный семьям мореплавателей.

Далее отправляйтесь на бульвар Жванецкого, который раньше назывался бульваром Искусств. Именно здесь находится памятник апельсину, который по легенде спас Одессу более 200 лет назад.

После долгой прогулки вам наверняка захочется подкрепиться, тогда смело отправляйтесь в одну из самых современных локаций Одессы – Городской рынок еды, основанный известным ресторатором Алексом Купером. Он расположен на пересечении улиц Ришельевской и Греческой, в историческом здании начала XX века. До революции здесь был коммерческий банк, в советские времена — кинотеатр, после распада СССР — ночной клуб. Отреставрированный Городской рынок еды насчитывает 13 кафе и 6 баров на любой вкус.

Еще одной визитной карточкой Одессы является самый известный рынок Привоз. Это не обычный базар, это – душа и сердце города. Как говорят одесситы "там можно купить все и еще немного". Привоз всегда славился огромным выбором товаров на любой кошелек и многочисленным количеством покупателей. Кстати, местные убеждены, что именно здесь родился знаменитый одесский язык. Поэтому, чтобы почувствовать настоящий колорит региона, попробовать самые свежие и вкусные продукты, купить "фирменную вещь", сшитую на Малой Арнаутской, нужно обязательно посетить Привоз!

Пусть это путешествие по "жемчужине у моря" станет незабываемым опытом и наполнит вас вдохновением. Одесса всегда рада встречать гостей!

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