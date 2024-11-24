Бали или Мальдивы – сравниваем условия теплого отдыха в ноябре-декабре

Самое сложное в зимнем отпуске – выбрать, куда ехать. А выбор действительно сложен. Можно отправиться покорять горы, а можно улететь греть косточки. Но и здесь не всё так просто. Надо еще определиться с направлением. Для тех, кто до сих пор думает: райские острова или все-таки экзотическая Азия, мы подготовили исчерпывающую информацию о каждой локации.

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Бали

Остров в Индонезии. Здесь преобладает экваториально-муссонный климат с двумя сезонами: сухой – с июня по октябрь и влажный – с ноября по март. Средняя температура воздуха в декабре достигает 29°C.

Нуса-дуа

Самый популярный курорт. Его побережье характеризуется пологим входом в воду и белоснежным песком. Кстати, дорога отсюда в аэропорт занимает всего 30 минут. В начале зимы погода дождливая.

Здесь размещаются 4 и 5 звездные отели. Их территории обустроены спортивными центрами, бассейнами, SPA-салонами и гольф-полями. Здесь можно заняться серфингом, флайбордингом и подводным плаванием.

Советуем посетить Puja Mandala Complex. Здесь в одном месте сосуществуют 5 религий: ислам, протестантизм, католицизм, буддизм и индуизм. Здесь можно посетить мечети, церкви и храмы.

Двухместный номер делюкс для двоих обойдется примерно в $323 (за 5 ночей).

Убуд

Находится в центральной части архипелага. Локация славится джунглями, обрывами, рисовыми полями и горными реками.

А еще сюда часто приезжают ценители искусства. Обязательно посетите Галерею Сенивати. Ее цель – поддержать местных художниц и помочь им в учебе. Также сходите во Дворец Живописи и к дому Лемпада – известного местного скульптора.

Самый популярный пляж – Lovina Beach. Он может похвастаться черным песком и малолюдностью.

А еще обязательно посетите Лес обезьян. Здесь можно понаблюдать за игривыми макаками.

Улучшенный двухместный номер за 5 дней обойдется ориентировочно в $153. Стандартная вилла будет стоить $306.

Джимбаран

Настоящая Мекка для гурманов. Несмотря на отсутствие исторических памятников, райский уголок ежегодно привлекает тысячи туристов. Большинство из них приезжают сюда, чтобы насладиться вкусной едой и отдохнуть на пляже.

Вечера здесь особенно романтичны: многочисленные прибрежные рестораны приглашают гостей вкусно поужинать под открытым небом. Чтобы успеть занять столик, приходите немного раньше. Ориентировочно где-то в 17:00. Комната для двоих обойдется где-то в $136, люкс – $276.

Мальдивы

Курорт находится в северной части Индийского океана. Здесь преобладают коралловые острова - затопленные вершины древних вулканов. Климат – экваториально-муссонный, как и на Бали.

Сезон дождей длится с апреля по октябрь. Сухой период наступает в декабре и держится до марта. Средняя температура воздуха в конце осени и начале зимы колеблется от 27°C до 28°C.

Если хочется погрузиться в традиционную атмосферу региона, выбирайте Куда-Хура. Здесь можно поселиться в отеле в стиле Мальдивской деревни. Серферам советуем избрать Кандума, а тем, кто ценит роскошь – Ваббинфару. Туристам, предпочитающим отдыхать ближе к цивилизации, рекомендуем поехать в Мале.

Фулхадху

Здесь находится лучший тропический пляж в стране с белым песком, пологим входом в воду, лагунами и пальмами. А еще здесь можно встретить местных жителей и пообщаться с ними.

Двухместный номер за 5 ночей обойдется примерно в $767, комната с видом на море — $1,052.

Дигура

Прекрасно подойдет для тех, кто путешествует с детьми. Здесь практически нет сильных ветров и высоких волн. А вода цвета аквамарин. Местность характеризуется рифом, где можно наблюдать за морскими жителями. А еще здесь круглогодично обитают китовые акулы.

Апартаменты с террасой будут стоить около $670 за 5 дней.

Кстати, пляжный отдых на Мальдивах имеет определенные ограничения:

Алкоголь лучше употреблять на приватных островах-курортах. Привозить с собой запрещено.

Нельзя купаться в обнаженном виде и топлесс.

Не разрешено ловить рыбу вблизи островов. Поэтому в отелях организуют выездную рыбалку.

Если вы хотите соединить путешествие с интересными достопримечательностями и пляжным отдыхом, отправляйтесь на Бали. Тем, кто хочет загорать и погружаться на глубины океана, советуем бронировать билеты на Мальдивы. Также учитывайте бюджет. Апартаменты на острове в Индонезии значительно дешевле, чем в экзотической стране Азии.

Выбирайте направление и отправляйтесь в теплые края!

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