Женщина забронировала место у окна в самолете и попала в неприятную ситуацию

Когда речь идет об авиаперелетах, пассажиры часто имеют возможность предварительно выбрать места в соответствии со своими предпочтениями. Однако не все готовы доплачивать за место у окна или прохода, взамен оставляя авиакомпании право назначать им это место.

Одна пассажирка, стремясь избежать любой неопределенности, забронировала место у окна на свой пятичасовой полет, чтобы насладиться видом и вздремнуть, прислонившись к окну. Но ее мирное путешествие сложилось не совсем так, как она надеялась. Об этом женщина рассказала в Reddit.

Как оказалось, возле нее села пассажирка с сыном-подростком. "Она спросила, не могла бы я поменяться местами, чтобы он мог насладиться видом. Я вежливо извинилась и объяснила, что предпочла бы остаться на своем месте", - рассказала автор поста.

После этого женщина с ребенком посоветовала ей не быть "такой сложной" и начала демонстрировать свое недовольство отказом. "Она громко вздохнула, села рядом со мной и всю дорогу упиралась локтями в мой подлокотник, драматично писала сообщения, ярко выражая свою агрессию", – написала пострадавшая от такого поведения пассажирка.

Пользователи в комментариях поддержали ее, отметив, что мать должна была заранее позаботиться о месте для своего ребенка. Большинство сказали, что также бы отказали, если бы их попросили уступить свое кресло у окна.

