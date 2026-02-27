Жемчужины Средиземноморья: 5 островов, которые должен посетить каждый

Средиземное море славится не только комфортными курортами, но и островами, где царит настоящая аутентичность, спокойствие и нетронутая природа. Каждый из них предлагает уникальное сочетание культуры, ландшафтов.

Автор Travel Off Path Винисиус Коста выделил пять таких мест, которые остаются вне массового туризма. От французско-итальянского шарма до греческой простоты и испанского богемного вайба – эти острова дарят ощущение настоящего открытия.

Корсика, Франция

Корсика поражает своей независимой душой и низким количеством туристов по сравнению с размером. Здесь переплетаются французская и итальянская культуры, а местные больше идентифицируют себя как корсиканцы – с собственным флагом и языком. Остров предлагает белоснежные пляжи, бирюзовые заливы и медленный ритм жизни в прибрежных городках. Столица Аяччо привлекает оживленной пристанью и домом Наполеона, но настоящая магия скрывается в меньших деревнях. Бонифачо поражает средневековыми домами на скалах, Паломбаджа – соснами и чистым морем, а Кальви – генуэзской цитаделью.

Идеально для тех, кто хочет увидеть другую Францию, далекую от Парижа. Не пропустите собор в Аяччо и драматические скалы Бонифачо.

Калимнос, Греция

Калимнос – скромный остров без аэропорта, расположенный неподалеку от Турции, где царит дикая природа и тишина. Добраться сюда можно паромом из Афин или Кос, что добавляет приключенческого шарма. Главный городок Потия радует неоклассическими домами, семейными тавернами и свежей рыбой. Пляж Влихадия манит прозрачной водой и уютными барами без чрезмерной коммерции, а традиционная Хора прячется в горах возле акрополя. Вати – это тихий залив с галечным пляжем и красочными домами.

Идеально для спокойного пляжного отдыха без толп. Не пропустите порт Потия и живописную бухту Влихадия.

Пантеллерия, Италия

Пантеллерия – один из самых отдаленных итальянских островов, ближе к Африке, чем к Европе, с вулканическим ландшафтом и отсутствием классических пляжей. Остров состоит из черных скал, лавовых образований и горячих источников, которые идеально исследовать на скутере или велосипеде. Здесь выращивают знаменитое вино из винограда Зибиббо, а традиционные даммузи – каменные дома с куполами – помогают пережить жару. Плавать лучше всего в защищенных бухтах Кала-Гадир и Кала-Леванте или у природных бассейнов.

Идеально для медленного отдыха и погружения в природу. Не пропустите Арко дель Элефанте и озеро Спеккьо-ди-Венере с грязевыми ваннами.

Имброс, Турция

Местность сочетает турецкую современность и сильное греческое наследие – остров был передан Турции в 1920-х. Здесь суровое побережье, оливковые рощи, сосновые леса и чистые воды без массового туризма. Главный город – портовый центр с базарами и магазинами, а в селах Айдынджик и Тепекьой сохранились каменные дома, старые ветряные мельницы и церкви. Рынки предлагают местные сыры, мед и овощи, а пляж Йылдызкой (Звездный) радует мягким песком и бирюзовой водой.

Идеально для прогулок по деревням, базаров и спокойного пляжного отдыха. Не пропустите Звездный пляж и культурное сердце города Имброс.

Форментера, Испания

Форментера – маленькая альтернатива шумной Ибице, всего 30 минут на пароме. Остров идеален для велосипедистов и пешеходов благодаря тропам через виноградники и вдоль берега. Пляжи, как Плайя-де-Сес-Ильетес, поражают карибским белым песком и невероятно чистой бирюзовой водой. Главный городок Сант-Франсеск-Ксавьер – это побеленные дома и минималистичная церковь, а Эль-Пилар-де-ла-Мола — маяк на скале. Атмосфера здесь богемная, но без показности.

Идеально для велосипедных прогулок, безлюдных пляжей и неторопливой жизни. Не пропустите Плайя-де-Сес-Ильетес и очаровательный городок Сант-Франсеск-Ксавьер.

