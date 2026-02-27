Нет машин и доступные цены: туристам посоветовали рай на Канарах

Канарские острова ассоциируются с теплым климатом, океаном и доступными ценами на отдых. Большинство туристов выбирают известные направления – Тенерифе или Лансароте, не подозревая, что рядом существует настоящий остров тишины.

Видео дня

Здесь нет автомобилей, асфальтированных дорог и массового туризма. Зато есть дикие пляжи, прозрачная вода и размеренный ритм жизни. Детали рассказало издание Express.

Ла-Грасиоса – наименее известный заселенный остров Канарского архипелага. Он расположен всего в получасе езды на пароме от Лансароте, однако атмосфера здесь кардинально другая.

Ла-Грасиоса входит в состав крупнейшего морского заповедника Европы и имеет статус природоохранной территории. Именно поэтому здесь нет асфальтированных дорог и частных автомобилей. Единственные разрешенные транспортные средства – велосипеды и внедорожники, принадлежащие местным жителям (туристы могут пользоваться ими как такси).

Путешествие на Ла-Грасиосу простое:

Прямой перелет до Лансароте (цены часто остаются доступными).

Дорога до порта Орсола на севере острова.

Паром продолжительностью около 30 минут.

Паромное сообщение регулярное в течение года, но расписание лучше проверять заранее.

Несмотря на статус "секретного рая", цены на острове остаются умеренными. В местных ресторанах можно попробовать свежие морепродукты по разумной стоимости, а бокал местного пива стоит примерно как в большинстве канарских городков.

Жилье – это небольшие апартаменты и гостевые дома. Здесь нет больших гостиничных комплексов, зато есть современные, ухоженные варианты проживания.

Площадь Ла-Грасиосы – всего 27 км², но возможностей для отдыха хватает.

Playa de las Conchas – один из самых известных пляжей острова с белым песком и бирюзовой водой.

Playa Francesa – защищенная бухта, которая во время прилива превращается в лагуну, идеальную для снорклинга.

Playa de las Cocinas – уютная бухта возле вулкана Монтанья-Амарилья.

Все пляжи сохранили естественный вид – без лежаков, громкой музыки и массовых развлечений.

На острове проживает около 700 человек. Большинство обитает в поселке Калета-дель-Себо – единственном населенном пункте с кафе, магазинами и небольшим медицинским центром.

Здесь нет ночных клубов и шумных торговых центров. Зато есть прогулки пешком или на велосипеде, океанские пейзажи и возможность почувствовать настоящую удаленность от цивилизации.

Ла-Грасиоса – это редкий пример острова, где природа сохранилась почти нетронутой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на каком греческом острове можно отдохнуть с бесплатным проживанием и завтраком и какое условие для этого нужно выполнить.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий