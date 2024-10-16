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Жемчужина Адриатики: топ мест, которые стоит посетить в Черногории в межсезонье

Альбина Панченко
Путешествия
4 минуты
156
Жемчужина Адриатики: топ мест, которые стоит посетить в Черногории в межсезонье

С наступлением холодной осени мы сразу начинаем вспоминать теплое летнее солнце. А мысль о том, что впереди зима, вызывает немалую грусть. Особенно если вы так и не успели отдохнуть. Но не стоит ждать следующего года! Нужно только отправиться в путешествие в бархатную страну. Куда поехать и что посмотреть – рассказываем ниже.

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Котор

Располагается на берегу одноименного залива. Город был основан в дохристианские времена. С 1395 по 1420 годы он считался независимой частью. Также его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Которе следует начать путешествие из собора Святого Трифана. Его построили в XII веке. В настоящее время здесь действует резиденция римско-католической епархии. Туристы смогут посмотреть фрески периода 1300-1400-х, а еще коллекцию разнообразных предметов. Из интересного здесь хранится серебряная рука и крест.

Далее направляйтесь во дворец Пима. Его построили в 1667-м в стиле ренессанса. Но в 1979-м в Черногории произошло мощное землетрясение, изуродовавшее здание. В том же году его реконструировали. Здесь можно посмотреть уникальный семейный герб бывших хозяев.

А еще прогуляйтесь по Старой части Котора. Она скрывает венецианские мотивы. Кстати, этот район окружен крепостными стенами. Они простираются на 4,5 километра.

Жемчужина Адриатики: топ мест, которые стоит посетить в Черногории в межсезонье

Бар

Находится на побережье Адриатического моря. Это один из самых солнечных городов в Европе. Здесь почти всегда тепло – более 270 теплых дней в году.

Обязательно поезжайте к местному акведуку. Его сконструировали в эру османской оккупации Черногории. Здесь размещаются 17 столбов и столько же арок. Когда-то сооружение помогало обеспечивать все население водой. Но, к сожалению, в 70-х оно испытало значительные разрушения.

Также посетите дворец короля Николая, вокруг которого располагается ботанический сад. А еще здесь работает этнографический музей. Также на территории можно посмотреть фундамент древней церкви VI века.

И, конечно, сходите в Topolica Market — самый большой рынок в стране. Здесь можно купить сладости, фрукты, овощи, одежду и сувениры. А еще здесь продают натуральное оливковое масло и многие виды алкогольных напитков.

Жемчужина Адриатики: топ мест, которые стоит посетить в Черногории в межсезонье

Национальный парк Дурмитор

Природная ячейка была создана в 1952 году. А в 1980 году ее внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ее состав входят каньоны рек Тара, Сушица и Драга, а также верхняя часть плато Комарница.

Рекомендуем сходить к Черному озеру. Оно включено в экосистему уникальных ледниковых водоемов. Его площадь составляет более 516 тысяч квадратных метров.

Здесь есть множество пешеходных троп. А вдоль маршрутов установили скамейки, на которых можно отдохнуть. Также рекомендуем посетить ресторан Nacionalni Restoran Crno Jezero. Он находится у побережья. Здесь туристы смогут отведать блюда национальной черногорской кухни. В частности, вяленое мясо пршут и козий сыр.

Жемчужина Адриатики: топ мест, которые стоит посетить в Черногории в межсезонье

Монастырь Острог

Сербская православная святыня. Она находится в горах на высоте 900 метров над уровнем моря. Религиозное здание было построено в XVII веке. Здесь хранятся мощи святого Василия Острожского – основателя дома монахов.

Интересный факт: его останки считают чудотворными. Поэтому сюда приезжают паломники со всего мира.

В верхней части находятся несколько небольших церквей, украшенных фресками. В нижней – храм Святой Троицы, жилые помещения для монахов и путешественников.

К локации регулярно курсируют автобусы из Подгорицы.

Жемчужина Адриатики: топ мест, которые стоит посетить в Черногории в межсезонье

Цетине

Поселок основали в 1482-м. Его часто называют культурной и исторической столицей страны. Именно здесь формировалась национальная идентичность черногорцев.

Обязательно посетите карстовую пещеру Lipska Pecina. Она является одной из самых больших в стране. Кстати, некоторые ее подземелья покрыты снегом и льдом почти круглый год.

Также посетите музей короля Николая I. Здание построили в 1863-м. В этом доме монарх прожил более 50 лет. Здесь хранятся коллекция медалей и орденов, традиционные костюмы, военные мундиры, старинное оружие и боевые артефакты.

А еще съездите в Негушу. Село располагается недалеко от Цетины на склоне горы Ловчен. Оно известно как родина королевской династии Петровичи-Негоши, правившей здесь с 1696 по 1916 год. А еще населенный пункт славится традиционными сырами и пршутами.

Жемчужина Адриатики: топ мест, которые стоит посетить в Черногории в межсезонье

Отправляйтесь в теплое путешествие по Черногории! Успейте поймать лучи солнца!

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