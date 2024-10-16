Жемчужина Адриатики: топ мест, которые стоит посетить в Черногории в межсезонье

С наступлением холодной осени мы сразу начинаем вспоминать теплое летнее солнце. А мысль о том, что впереди зима, вызывает немалую грусть. Особенно если вы так и не успели отдохнуть. Но не стоит ждать следующего года! Нужно только отправиться в путешествие в бархатную страну. Куда поехать и что посмотреть – рассказываем ниже.

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Котор

Располагается на берегу одноименного залива. Город был основан в дохристианские времена. С 1395 по 1420 годы он считался независимой частью. Также его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Которе следует начать путешествие из собора Святого Трифана. Его построили в XII веке. В настоящее время здесь действует резиденция римско-католической епархии. Туристы смогут посмотреть фрески периода 1300-1400-х, а еще коллекцию разнообразных предметов. Из интересного здесь хранится серебряная рука и крест.

Далее направляйтесь во дворец Пима. Его построили в 1667-м в стиле ренессанса. Но в 1979-м в Черногории произошло мощное землетрясение, изуродовавшее здание. В том же году его реконструировали. Здесь можно посмотреть уникальный семейный герб бывших хозяев.

А еще прогуляйтесь по Старой части Котора. Она скрывает венецианские мотивы. Кстати, этот район окружен крепостными стенами. Они простираются на 4,5 километра.

Бар

Находится на побережье Адриатического моря. Это один из самых солнечных городов в Европе. Здесь почти всегда тепло – более 270 теплых дней в году.

Обязательно поезжайте к местному акведуку. Его сконструировали в эру османской оккупации Черногории. Здесь размещаются 17 столбов и столько же арок. Когда-то сооружение помогало обеспечивать все население водой. Но, к сожалению, в 70-х оно испытало значительные разрушения.

Также посетите дворец короля Николая, вокруг которого располагается ботанический сад. А еще здесь работает этнографический музей. Также на территории можно посмотреть фундамент древней церкви VI века.

И, конечно, сходите в Topolica Market — самый большой рынок в стране. Здесь можно купить сладости, фрукты, овощи, одежду и сувениры. А еще здесь продают натуральное оливковое масло и многие виды алкогольных напитков.

Национальный парк Дурмитор

Природная ячейка была создана в 1952 году. А в 1980 году ее внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ее состав входят каньоны рек Тара, Сушица и Драга, а также верхняя часть плато Комарница.

Рекомендуем сходить к Черному озеру. Оно включено в экосистему уникальных ледниковых водоемов. Его площадь составляет более 516 тысяч квадратных метров.

Здесь есть множество пешеходных троп. А вдоль маршрутов установили скамейки, на которых можно отдохнуть. Также рекомендуем посетить ресторан Nacionalni Restoran Crno Jezero. Он находится у побережья. Здесь туристы смогут отведать блюда национальной черногорской кухни. В частности, вяленое мясо пршут и козий сыр.

Монастырь Острог

Сербская православная святыня. Она находится в горах на высоте 900 метров над уровнем моря. Религиозное здание было построено в XVII веке. Здесь хранятся мощи святого Василия Острожского – основателя дома монахов.

Интересный факт: его останки считают чудотворными. Поэтому сюда приезжают паломники со всего мира.

В верхней части находятся несколько небольших церквей, украшенных фресками. В нижней – храм Святой Троицы, жилые помещения для монахов и путешественников.

К локации регулярно курсируют автобусы из Подгорицы.

Цетине

Поселок основали в 1482-м. Его часто называют культурной и исторической столицей страны. Именно здесь формировалась национальная идентичность черногорцев.

Обязательно посетите карстовую пещеру Lipska Pecina. Она является одной из самых больших в стране. Кстати, некоторые ее подземелья покрыты снегом и льдом почти круглый год.

Также посетите музей короля Николая I. Здание построили в 1863-м. В этом доме монарх прожил более 50 лет. Здесь хранятся коллекция медалей и орденов, традиционные костюмы, военные мундиры, старинное оружие и боевые артефакты.

А еще съездите в Негушу. Село располагается недалеко от Цетины на склоне горы Ловчен. Оно известно как родина королевской династии Петровичи-Негоши, правившей здесь с 1696 по 1916 год. А еще населенный пункт славится традиционными сырами и пршутами.

Отправляйтесь в теплое путешествие по Черногории! Успейте поймать лучи солнца!

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