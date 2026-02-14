Жара +30 в феврале: названа африканская альтернатива Бали и Мальдивам

Пока во многих уголках Европы все еще царит холодная или дождливая зимняя погода, найти лето можно в южных краях. Обычно в феврале за экзотикой и белым песком туристы летят на Бали или Мальдивы, но это дорого и далеко, к тому же эти направления очень загружены.

Между тем для тех, кто хочет отдыха без толп, существует очень интересный вариант в Африке. Как пишет Express, небольшой остров Маврикий, расположенный у юго-восточного побережья континента является настоящей туристической жемчужиной.

Несмотря на небольшие размеры, Маврикий плотно окружен коралловыми рифами, которые образуют невероятные природные лагуны, наполненные бирюзовой водой. Волны здесь обычно спокойные, что позволяет наблюдать за богатым подводным миром даже без аренды лодки.

Однако Маврикий – это гораздо больше, чем просто пляжи. Остров поражает цветной палитрой своей пышной природы: густые зеленые джунгли, суровые горы, серебристые водопады и даже вулканические кратеры. Здесь можно увидеть гигантских черепах и насладиться фантастическими видами всего за один послеобеденный час.

Одним из самых выдающихся мест острова является гора Ле-Морн-Брабан, внесенная в список наследия ЮНЕСКО. Этот массивный пик поднимается прямо из океана, а с высоты птичьего полета открывается настоящее чудо – оптическая иллюзия огромного подводного водопада. На самом деле это лишь игра света, песка и специфического рельефа морского дна, но вид это имеет магический.

На Маврикии невозможно скучать: один день вы можете нежиться на солнце, а на следующий – отправиться в поход по горам, понаблюдать за дельфинами, заняться снорклингом или попутешествовать по соседним островкам.

Отдельного внимания заслуживает кухня острова – уникальный микс индийских, французских, китайских и креольских традиций. Многие приезжают сюда именно ради гастрономии. Можно часами бродить по шумным рынкам Порт-Луи, посещать локальные ресторанчики или же пойти на организованную кулинарную прогулку. Впечатлений о вкусах и ароматах наберетесь на месяцы вперед гарантированно.

Кроме еды, остров славится своим ромом. Технологии его изготовления уже сотни лет, а местные мастера добавляют к нему ваниль, маракуйю и изысканные специи, создавая неповторимые вкусы.

Уже в феврале Маврикий встречает гостей настоящим летним теплом. Температура здесь стабильно держится в пределах 24-30°C. Так что это идеальное время для того, чтобы сменить зимнюю серость на яркие краски тропиков.

