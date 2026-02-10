Где отдохнуть на островах в Европе: эксперты назвали 3 направления

Устроить себе отдых на островах можно и в Европе. Мягкий песок, нежный бриз и свежие морепродукты – все это запросто можно получить, не покидая континента.

Однако выбрать локацию может быть непросто, ведь Европу окружают 2400 островов, и некоторые из них солнце заливает круглый год. Поэтому, чтобы упростить выбор, издание Travel and Leisure с помощью профессиональных турагентов выделило тройку лучших вариантов, где можно получить и отличный сервис, и богатые впечатления.

Менорка, Испания

Этот остров советуют тем, кто хочет спокойного, но не скучного отдыха. Это место, где ритм жизни замедляется сам собой: никаких планов, кроме купания, легкого обеда и прогулок. Ко многим пляжам Менорки ведут тропинки, окруженные хвойными лесами, которые распространяют в воздухе чудесный аромат. А море здесь настолько прозрачное, что можно любоваться рыбами и камнями на дне и не переживать за собственную безопасность. На ужин вам подадут рыбу утреннего улова.

Менорка радует культурой без суеты. Древний город Сьютаделья сияет в сумерках тысячей огней, в гавани Маона спрятан крошечный арт-центр, к которому надо плыть на лодке, а старые фермы здесь превратили в стильные отели. Лучше всего ехать на испанский остров в мае, в начале июня или в сентябре, когда на пляжах меньше людей.

Сардиния, Италия

Сардиния попала в список по двум противоположным причинам: из-за дикой природы с ее агротуризмом и откровенной роскоши. Кроме невероятных пляжей, остров предлагает суровые горные пейзажи. Именно в горы лучше отправляться тем, кто ищет экологического туризма и стремится пожить на ферме. Так вы сможете сполна наслаждаться пейзажами и местной едой, при этом лучшие пляжи все еще будут всего в нескольких минутах езды.

Непременно стоит арендовать лодку или катер, чтобы исследовать архипелаг Ла-Маддалена с его ярко-голубой водой. Сардинию невозможно забыть даже тем, кто путешествует 200 дней в году и видел многое. Чего стоит только Порто-Черво, где яхты сверкают на фоне бирюзового моря. Или розовые пески Спьяджа-Роза, похожие на космический пейзаж.

Хорватское трио: Брач, Мали-Лошинь и Вис

Хорватия настолько особенная, что эксперты выделили сразу три острова, каждый со своей атмосферой. Так Брач, кроме культового пляжа Златни Рат, может предложить потрясающие виноградники, оливковые рощи и историю каменных карьеров. Именно из местного белого камня построен дворец Диоклетиана в Сплите.

Мали-Лошинь, известный как "Остров жизненной силы", идеально подходит для оздоровления благодаря чистому воздуху и особому климату. Это место спокойствия, идеальное для семейного отдыха. А для любителей приключений подойдет Вис. Он расположен несколько отдаленно, поэтому здесь таких толп, как на Хваре. Главная жемчужина острова – пляж Стинива окружают высокие скалы. К нему трудно добраться пешком по крутому склону, но путешествие будет того стоить. В конце концов, сюда всегда можно просто приплыть на лодке.

