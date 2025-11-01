Забудьте о Рио: назван невероятный город для отдыха в Бразилии

Блестящие пляжи с белым песком, небоскребы над океаном, зеленые холмы и ритмы самбы – все это традиционно ассоциируется с Рио-де-Жанейро. И не зря: этот город недавно снова получил титул лучшего пляжного города Южной Америки.

Но несмотря на всемирную славу Рио, сами бразильцы выбирают совсем другое место для отдыха. Город, который быстро набирает популярность и считается настоящим сердцем страны, – это Салвадор-де-Баия или просто Салвадор. Детали рассказало издание Travel off Path.

По результатам нового исследования от Decolar, ведущей туристической платформы Латинской Америки, Салвадор-де-Баия стремительно поднимается в рейтингах и уже занимает 13-е место среди самых популярных направлений Бразилии, демонстрируя быстрый рост интереса.

Салвадор был одним из первых городов, основанных португальцами после открытия Бразилии, поэтому его история насчитывает более пяти веков. Это настоящая жемчужина колониальной архитектуры и культурного наследия.

Самая известная часть города – Пелуринью, старый квартал с вымощенными брусчаткой улицами, барочными церквями и цветными фасадами домов XVII века. Район расположен на холме с видом на залив Всех Святых и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Среди архитектурных шедевров – церковь и монастырь Святого Франциска, украшенные позолотой и португальскими изразцами азулежу, собор Салвадора (1652 год), а также Elevador Lacerda – уникальный лифт, который соединяет верхний город Пелуринью с прибрежной частью еще с 1906 года.

Как и в Рио, в Салвадоре сочетаются ритм большого города и расслабленная атмосфера тропического побережья. Самый известный пляж – Фарол-да-Барра, с мягким золотым песком и маяком XIX века.

Также популярны:

Фламенго – с серфингом, пляжными барами и молодежной энергией;

Итапуана – живописный берег, затененный кокосовыми пальмами, который часто изображают на открытках;

Стелла-Марис – спокойная зона для семейного отдыха, рядом с роскошным Gran Hotel Stella Maris, где ночь стоит около $150 и включает завтрак с видом на океан.

В отличие от дорогого Рио, Салвадор предлагает гораздо более доступные цены без потери качества. В районе Санту-Антониу, недалеко от Пелуринью, предлагают уютные номера от $62 за ночь.

В северо-восточной Бразилии в целом цены остаются на уровне локального рынка, поэтому даже за $150 можно позволить себе 4-звездочный курорт с видом на океан.

Салвадор – это столица афро-бразильской культуры. На улицах Пелуринью женщины в белых национальных платьях – баияны – продают акараже: фасолевые пирожки, обжаренные в пальмовом масле и начиненные креветками и острыми специями. Цена – всего $1–1.80.

Еще одна кулинарная гордость Баии – моекка баияна, ароматное рагу из морепродуктов в кокосовом молоке, пальмовом масле и специях.

Как и в крупных городах Бразилии, в Салвадоре стоит быть осторожными:

не демонстрируйте драгоценностей, дорогих часов или телефонов на улице;

держите сумку при себе, особенно в районах Пелуринью и Фарол-да-Барра;

снимайте наличные только в банках или крупных торговых центрах;

в случае ограбления не сопротивляйтесь – спокойно отдайте вещи.

Несмотря на эти предостережения, большинство туристов наслаждаются Салвадором без инцидентов.

