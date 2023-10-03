Выше облако: незабываемый отдых в Доломитовых Альпах

Доломитовые Альпы – горный массив удивительной красоты в Северной Италии, отличающийся особой формой вершин и породой, которая называется "доломит". Свое название минерал получил благодаря французскому ученому Деоду да Доломье. В 18 веке он первым исследовал этот альпийский район и обнаружил, что скалы состоят из известняков и еще одного ранее неизвестного вещества. Именно поэтому и порода, и горы были впоследствии названы именем геолога.

Раньше массив назывался Монти-Паллидо, то есть "бледные горы". Историю этого названия объясняет романтическая легенда. В тех краях жил когда-то принц и влюбился он в лунную принцессу неземной красоты. Так она ему пришлась по душе, что жизнь без нее не представлял, потому взял красавицу себе в жены. Но девушке земная жизнь радости не принесла. Она заболела и ухудшалась с каждым днем, а все потому, что сильно скучала по родным горам. На помощь пришли гномы: они выткали покрывало из нитей Луны и укрыли им Альпы. Так скалы приобрели свой особый окрас.

Видео дня

Расположение

Хребет простирается через три итальянских региона: Венето, Трентино-Альто-Адидже (Южный Тироль) и Фриули-Венеция-Джулия. Сюда можно доехать всего за 1,5 часа от города Инсбрук, что в Австрии или за 2 часа от итальянского озера Града, неподалеку от Венеции.

Когда ехать?

Время для поездки в этот регион зависит от ваших увлечений. Летние месяцы отлично подходят для походов, во время которых можно любоваться удивительными видами и получить доступ к самым отдаленным уголкам.

Зимой любителей горнолыжного отдыха здесь ждут роскошные трассы и интересные маршруты.

Наименее благоприятный сезон для посещения Доломитовых гор – это октябрь-ноябрь и апрель-начало мая. В это время здесь часто идет дождь.

Путешествие в теплые месяцы

Если вы любите активный отдых в теплое время года, мы подготовили для вас список самых интересных маршрутов для походов на один день:

Трек вокруг Tre Cime di Lavaredo (2320 м)

Протяженность: 10-17 км (в зависимости от выбранной трассы).

Время: 3-6 часов.

Три остроконечных скалы Тре Чиме – это визитка Доломитовых Альп. Несмотря на популярность этого трека и количество людей, приезжающих сюда, маршрут обязательно нужно включить в путешествие. Здесь открываются грандиозные пейзажи, так что вы получите незабываемые впечатления и почувствуете единство с природой.

Трек вокруг Cinque Torri (2361м)

Протяженность: 2-4 км (в зависимости от выбранной трассы).

Время: 2-4 часа.

Хотя маршрут у горы Пяти Башнь – один из самых простых в этом регионе, выбрав его вы будете поражены панорамными видами на массивы Копаник, Тофана, Кристалло и долину Кортина д'Ампеццо. Кроме несравненных пейзажей, здесь находится Музей Della Grande Guerra, где можно увидеть отреставрированные окопы периода Первой мировой и узнать детальнее о большой роли, которую сыграла эта местность во время войны.

Трек Lago Lagazuoi

Протяженность: 10 км.

Время: 3-5 часов.

Самый сложный маршрут из этого списка назван в честь озера Lago Lagazuoi, находящегося у подножия величественных скал. Его кристально чистые воды приобретают разные оттенки в зависимости от времени суток, а в зеркале плеса отображаются вершины Торре-дель-Лаго и пик Скотони. Во время похода вы можете встретить местных альпак или выпить кофе у горных лавок.

Путешествие зимой

Доломиты – настоящий рай для любителей лыж и других зимних видов спорта, ведь здесь был создан Dolomiti Superski – альянс, объединивший более 40 курортов в единую зону для катания. Это один ски-пасс на 1200 км трасс и 460 подъемников, а еще возможность побывать во многих горных областях, не снимая лыж.

Если вы решили провести зимние каникулы в Альпах, обратите внимание на эти курорты:

Валь-ди-Фасса

Считается одним из самых популярных в Италии благодаря сервису и современному оборудованию, но при этом радует более доступными ценами.

Протяженность трасс 200 км, из них большая часть – красные (105 км). На территории находится 59 подъемников, а максимальная высота – 2950 км.

Кортина-д'Ампеццо

Входит в категорию более популярных курортов. А еще считается, что здесь открываются лучшие горные пейзажи во всех Доломитовых Альпах.

Этот небольшой город-курорт окружен со всех сторон горами и отвесными скалами. Здесь больше 140 км трасс и 45 подъемников, множество экскурсионных программ и интересных маршрутов. Большинство маршрутов ориентированы на новичков.

Чиветта

Один из любимых курортов среди итальянцев, хотя он немного уступает в размерах другим. Зона катания – около 80 км, большинство спусков – красные, на территории работают 25 подъемников, есть лыжные школы, сноу-парк, а также детская зона. Несколько трасс оборудованы для ночного катания.

Посещая Доломитовые Альпы, вы получите незабываемые впечатления в любое время года. Этот уникальный горный край привлекает своей природной красотой, легендами и разнообразием развлечений. Независимо от сезона этот массив всегда готов удивить вас сказочными пейзажами и незабываемыми моментами на вершинах выше облаков.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о лучших горных маршрутах Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!