Выдыхай, ты дома. WOL.Green Polyana by Ribas меняет представление об обычном отдыхе

Закарпатье, самый западный регион Украины, сейчас имеет все шансы перекроить туристические предпочтения украинцев. С каждым годом здесь появляется все больше гостиничных комплексов, которые способны не просто удовлетворить потребности путешественников в качественном отдыхе, но и предложить те ценности, которые сегодня ищут туристы – уют, комфорт, а также аутентичность в сочетании с украинскими традициями.

Видео дня

Именно все это гармонично удалось совместить y WOL.Green Polyana by Ribas.

WOL.Green Polyana – это не об отеле, это о комплексе, который удачно притаился между гор Закарпатья и предлагает своим гостям отдых высокого уровня. Открытый в декабре 2025 года он уверенно завоевывает расположение туристов. Называем вам 5 причин, почему вы должны обязательно посетить WOL.Green Polyana by Ribas.

1. Местность и расположение комплекса

Для отдыха в WOL.Green Polyana подходит любое время года. Ведь сама местность окружена горами и летом здесь комфортно и не жарко, а зимой тепло – 5-10 градусов. Хотя бывают и исключения, как зима 2025-2026.

Комплекс расположен в селе Поляна, своеобразное место-курорт, которое известно на весь мир своими минеральным водами. О лечебных свойствах которых знали давно и постоянно потребляли целебную жидкость. А уже с 18 века источники стали использоваться как лечебные официально. На территории комплекса сразу на рецепции вы ежедневно можете употреблять местную минеральную воду, которая своим составом особенно полезна для пищеварения.

Курорт развивается и в 5-7-минутной доступности на авто можно покататься на лыжах или сноуборде на горнолыжном курорте PolianSki. За умеренные цены на подъем, прокат снаряжения и одежду вам доступны три лыжные трассы, две из которых по 800 метров. Ярых лыжников/сноубордистов это не удивит, но размяться на свежем горном воздухе после SPA-процедур – одно удовольствие. Местность также богата на исторические памятники и сооружения – замок Шенборнов, замок Сент-Миклош, замок Паланок, озеро "Синевир", водопад "Шипот" и не только. И конечно же, походы в горы – самая высокая вершина региона горе Пикуй – 1408 метров.

2. Особенность комплекса WOL.Green Polyana by Ribas

Когда место построено с душой – сюда хочется возвращаться. В гостиничном комплексе предлагается отдыхающим 104 апартамента, переступая порог которых ты понимаешь – будто и на отдыхе, но по-домашнему уютно, комфортно и тепло. "Видихай, ти вдома" – не просто так эти слова стали милым дополнением каждого номера. О вас будут заботиться во время всего отдыха – тихо, незаметно, с теплом и гостеприимством региона.

В апартаментах все продумано до мелочей – кухня со всей необходимой техникой и посудой, стиральная машина, удобный полотенцесушитель. Особенность отеля – гости могут выбрать цвет постельного белья и подушку для создания своего личного вайба. Такие удобства в апартаментах позволяют не просто приехать на отдых, но и комфортно жить длительный период.

3. Ресторан Gori

В отеле действует ресторан украинско-грузинской кухни. Здесь настолько удачно сочетаются в меню блюда из Грузии с закарпатскими нотками, что вы просто не сможете остановиться. Поверьте, за "хлебчиком от мамы" и хинкали с лесными грибами вы точно захотите вернуться в WOL.Green Polyana.

Шведские завтраки в отеле также накрываются в ресторане Gori.

4. SPA-комплекс

Это одна из основных локация комплекса, откуда у вас будет море фото для Instagram. Здесь находится самый большой крытый бассейн с подогревом и джакузи на курорте Поляна. Есть бассейн для малышей и открытый на террасе для лета. Запомните, с 19 часов вечера вход в SPA-зону только для взрослых. Запланируйте это время для тишины и релакса. Хамам, финская, а особенно лавандовая сауна именно для этого. Также доступны различные массажные процедуры.

5. Идея и душа комплекса WOL.Green Polyana

Дизайн и цветовая гамма отеля шепчет о магии леса. Именно местной мифологией вдохновлялись организаторы во время открытия комплекса, представив впечатляющее шоу с участием SHADOWS SHOW&WOW. Во время перфоменса 4 стихии леса сплелись воедино, создав атмосферу, которая олицетворяет дух Закарпатья.

Если вы ищете место для перезагрузки, спокойствия без тревог и забот – вам в WOL.Green Polyana.