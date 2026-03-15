Впечатляет пейзажами: названо идеальное направление в Европе для активных туристов

Не всем нужен отпуск, который проходит исключительно на шезлонге у бассейна. Все больше туристов выбирают путешествия, в которых можно не только отдохнуть, но и много ходить, исследовать природу и любоваться пейзажами.

Именно поэтому особую популярность набирают направления, где активный отдых сочетается с впечатляющими пейзажами. Одним из таких мест называют Доломиты в Италии – регион, который очаровывает горами, озерами и лесами. Издание Express рассказало, почему стоит посетить эту местность.

Доломиты в Италии все чаще называют одним из лучших направлений в Европе для активных туристов. Этот горный регион, входящий в Южные Известняковые Альпы, известен скалистыми вершинами, бирюзовыми озерами и густыми хвойными лесами. Именно такие пейзажи и сделали его особенно популярным среди тех, кто не представляет отпуска без пеших маршрутов и движения.

Неудивительно, что Доломиты давно стали любимчиками соцсетей. Но главное преимущество этого направления в том, что оно подходит не только опытным путешественникам.

Как объяснила тревел-консультант компании Celtic Trails Сара, насладиться красотой Доломитов могут даже те, кто не имеет серьезной подготовки к сложным восхождениям. По ее словам, благодаря обширной сети канатных дорог и хорошо ухоженным маршрутам туристы могут увидеть пейзажи без необходимости иметь профессиональные навыки альпинизма.

В то же время эксперт отметила, что ключ к удачному путешествию – правильно выбранный маршрут. Для тех, кто ищет знаковые высокогорные панорамы, подойдет Alta Via 1 – известный маршрут с крутыми подъемами и эффектными видами. А тем, кто хочет более спокойного формата, стоит присмотреться к Chestnut Trail – более мягкому маршруту, проходящему по долинам, виноградникам и садам.

Маршрут Chestnut Trail можно проходить отдельными этапами. Такой вариант позволяет увидеть красоту Доломитов без слишком резких и изнурительных подъемов. Вдоль пути есть немало комфортных отелей и B&B, поэтому даже активное путешествие здесь может быть довольно удобным.

Для более опытных туристов, которые хотят более серьезной физической нагрузки, лучшим выбором станет Alta Via. Здесь придется преодолевать более крутые подъемы, зато наградой станут одни из лучших горных пейзажей в регионе. Многие путешественники во время таких маршрутов останавливаются в rifugio – горных домиках, которые могут быть как совсем простыми, с общими комнатами, так и значительно более комфортными, почти на уровне уютных коттеджей.

Еще один приятный бонус такого путешествия – местная кухня. Во многих rifugio подают традиционные блюда Южного Тироля и Италии. Среди популярных вариантов – uova, speck e patate, то есть блюдо из яиц, бекона и картофеля, а также сытные canederli – хлебные кнедлики, которые часто подают с сыром или ветчиной. Правда, те заведения, из которых открываются лучшие виды, быстро заполняются, поэтому столики там советуют бронировать заранее или приходить на ранний обед.

Тем, кто только начинает знакомство с хайкингом или хочет получить максимум впечатлений при меньших усилиях, эксперт советует активно пользоваться подъемниками.

Одним из ближайших вариантов для перелета является аэропорт Больцано, откуда до популярных стартовых точек пешеходных маршрутов можно добраться примерно за 45–90 минут.

