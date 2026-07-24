Впечатляет красотой: карибскую страну назвали самой безопасной в мире для отдыха
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Планируя отпуск на тропических побережьях, каждый путешественник стремится насладиться полным расслаблением, а не постоянным беспокойством о собственной безопасности. Согласно обновленному индексу безопасности путешественников (Traveler Safety Index) на 2026 год, абсолютным лидером среди всех курортных направлений планеты стал остров Аруба.
Этот карибский уголок получил беспрецедентную оценку в 98 из 100 баллов на основе реальных отзывов туристов. Помимо высочайшего уровня безопасности, остров обладает существенным географическим преимуществом: он расположен далеко на юге, за пределами зоны действия разрушительных карибских штормов и ураганов, сообщает Travel Off Path.
Почему стоит выбрать Арубу
Самый высокий балл в рейтинге безопасности – это не случайность, а результат тщательно продуманной государственной политики. Государственный департамент США присвоил Арубе наивысший возможный уровень безопасности (Level 1), что означает необходимость соблюдения лишь стандартных мер предосторожности.
На острове полиция постоянно патрулирует:
- территории курортных комплексов;
- набережные и пляжные зоны;
- популярные торговые центры.
Случаи насильственных преступлений в отношении иностранцев здесь крайне редки. Это позволяет отдыхающим спокойно прогуливаться по вечернему побережью или возвращаться из местных ресторанов в позднее время без малейшего чувства тревоги.
Где остановиться на Арубе
Остров предлагает две ключевые курортные зоны, каждая из которых имеет свой собственный характер. Знаменитый пляж Игл-Бич всемирно известен своим обширным белоснежным песком и уникальными изогнутыми деревьями фофоти. Однако для многих фаворитом остается Палм-Бич – сердце гостиничной жизни острова.
Воды Палм-Бич поражают спокойствием и кристальной прозрачностью, напоминая огромный природный бассейн. Вдоль побережья пролегает удобный пешеходный променад, соединяющий первоклассные отели, уютные бары и центры водных видов спорта.
Южная часть Арубы известна роскошными курортами, а вот северное побережье – это дикий мир скалистых каньонов, гигантских кактусов и мощных океанских волн.
Совет для экстремалов: отправляясь в тур на внедорожниках (UTV) по северным пустынным тропам, обязательно возьмите с собой лыжные очки для защиты глаз от густой пыли и песка.
Украшением дикого побережья является бухта Трес-Трапи (Три ступеньки). Это небольшой известняковый залив, где по каменной лестнице можно спуститься прямо в прозрачную воду, чтобы поплавать рядом с дикими морскими черепахами или попробовать безопасный прыжок в воду с невысокой скалы.
Лайфхак для туристов: билет на Ферму бабочек
Если вы хотите сделать перерыв между пляжным отдыхом и активными приключениями, стоит посетить Ферму бабочек, расположенную недалеко от Палм-Бич. Это тропический сад под открытым небом, где обитают тысячи экзотических видов со всего мира.
Главный секрет этой локации – ее политика продажи билетов:
- билет, приобретенный в один из первых дней, действует на протяжении всего вашего пребывания на острове;
- вы можете возвращаться в сад каждое утро без дополнительной платы, чтобы сделать впечатляющие фотографии и насладиться утренней тишиной.
OBOZ.UA предлагает познакомиться с недооцененными Карибскими островами, которые поразят своей красотой и спокойствием.
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