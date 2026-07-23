Рай для туристов: лучшие недооцененные Карибские острова

Карибские острова традиционно ассоциируются с белоснежными пляжами и роскошными курортами, однако далеко не все райские уголки этого региона переполнены туристами. Если не бояться дополнительного перелета или короткой поездки на пароме, можно открыть для себя малоизвестные острова с нетронутой природой, спокойной атмосферой и впечатляющими пейзажами.

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Здесь вместо толп отдыхающих гостей ждут дикие пляжи, вулканические ландшафты, коралловые рифы и тропические леса. Именно такие места все чаще выбирают путешественники, стремящиеся отдохнуть вдали от популярных туристических маршрутов, утверждает Travel Off Path.

Саба

Небольшой остров Саба отличается крутыми вулканическими склонами и отсутствием широких песчаных пляжей. Именно поэтому он избежал масштабной застройки крупными курортами и сохранил свою природную красоту. Туристов ждут небольшие исторические поселения, горные дороги и густые тропические леса.

Особой популярностью Саба пользуется среди дайверов. Окружающий морской парк позволяет погружаться у подводных вулканических вершин, а благодаря небольшому количеству туристов под водой можно наслаждаться почти полным уединением.

Доминика

Доминику не зря называют "Островом природы". Это место создано для тех, кто предпочитает пешие походы, исследование джунглей и горных маршрутов, а не спокойный отдых у бассейна.

Одной из главных природных достопримечательностей является Кипящее озеро, к которому ведут сложные туристические тропы через тропический лес. Не менее популярен и Шампанский риф, где благодаря вулканической активности с морского дна поднимаются тысячи мелких пузырьков, создавая необычный эффект во время плавания с маской.

Вьекес

Остров Вьекес, расположенный недалеко от побережья Пуэрто-Рико, привлекает девственными пляжами и спокойной атмосферой. Значительная часть его территории ранее находилась под контролем военно-морских сил США, что помогло сохранить природу от масштабной застройки.

Главной природной жемчужиной острова является залив Москито – самая яркая биолюминесцентная лагуна в мире. Наиболее эффектно это явление можно увидеть в безлунные ночи, когда вода светится ярко-голубым цветом после каждого движения весла или руки.

Бекия

Бекия входит в состав государства Сент-Винсент и Гренадины и сохраняет атмосферу классических Карибских островов без крупных гостиничных комплексов и толп туристов. Добраться сюда можно только после перелета на Сент-Винсент и короткой поездки на пароме, что делает остров менее популярным среди массовых туристов.

Здесь гостей ждут уютные гостевые дома, яхты, безлюдные пляжи и неспешный ритм жизни. Одним из самых известных мест для отдыха считается пляж принцессы Маргарет, где можно провести день в окружении живописной природы.

Анегада

Анегада – настоящее исключение среди Британских Виргинских островов. В отличие от большинства горных островов архипелага, она представляет собой почти плоский коралловый атолл, окруженный огромным рифом.

Путешественники приезжают сюда не только ради спокойных пляжей с прозрачной бирюзовой водой, но и ради местной кухни. Самой большой гастрономической гордостью острова считаются свежевыловленные колючие омары, которых готовят прямо на открытом огне в прибрежных ресторанах.

OBOZ.UA также предлагает любителям островного отдыха узнать о местах, которые считаются самыми безопасными для отдыха.

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