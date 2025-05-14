Военные туры в Украину. Как новый вид туризма влияет на поток иностранных туристов, какие показатели за 2024 год

Война в Украине дала толчок новому направлению в туризме – военный туризм. Это не насмешка и, не забава, а важное событие, которое позволяет освещать реалии войны по всему миру. Основатель "Военных туров", соучредитель юридической фирмы и адвокат Дмитрий Никифоров поделился рождением идеи и важностью туров, во время войны, с немецким изданием NTV.

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По словам Дмитрия Никифорова, первые месяцы полномасштабного вторжения были направлены на помощь военным и налаживание сотрудничества иностранцев с украинцами. Именно в первый год войны к Никифорову обратился польский режиссер, который хотел снять документальное кино о событиях в Украине и, которому необходимо было добраться до районов, после активных боевых действий. Это был первый военный тур Дмитрия Никифорова, который позволил понять важность организованного доступа к различным зонам Украины, пострадавшим от российского вторжения.

"Мы создали потенциал использования туризма для демонстрации важности постоянной поддержки украинской армии оружием" – очертил Дмитрий в интервью NTV.

Если в начале войны заказчиками военных туров были, в основном, иностранные журналисты, режиссеры–документалисты и специалисты–аналитики, сегодня туры интересуют и обычных иностранных туристов, которые воочию хотят видеть последствия и ситуацию, складывающуюся в Украине. Люди из разных уголков мира осматривают и фотографируют уничтоженные Россией города Украины, имеют возможность пообщаться с очевидцами и переселенцами, документируя зверства, которые российские солдаты делают во время войны. Благодаря социальным сетям такая документалистика быстро разлетается по миру и мир видит ситуацию глазами людей, которым доверяет и за которыми наблюдает. Как отметил Дмитрий Никифоров в разговоре с журналистом NTV:

"В этом и есть главная идея проекта: снова и снова напоминать миру о войне".

Интересным фактом, на который указывает Никифоров, является возраст людей, которые заказывают военные туры. Это молодые люди от 25 до 35 лет. Основатель туров объясняет это желанием иностранной молодежи понять, что происходит в Украине и выразить солидарность с украинским народом. Также, одной из причин может быть интенсивное желание, в этом возрасте, к приключениям и шок–впечатлениям. Относительно происхождения туристов, основатель туров называет такие страны, как Великобритания, США, Италия, Китай и Малайзия.

Важной частью военных туров является обеспечение безопасности для туристов. Проводники всегда в курсе расположения ближайшего укрытия, экипировка туристов также имеет свои требования, в разработке страхование жизни, но пока трудно найти компанию, которая бы предоставила такой вид страхования, по словам Дмитрия.

Относительно стоимости туров, то Дмитрий Никифоров откровенно называет суммы от 150 до 250 долларов США. Такие цифры касаются Киевской области, вместе с Бучей и Ирпенем. Туристов сопровождает команда: гид, водитель и оператор. По словам Никифорова часть дохода всегда идет на помощь ВСУ.

"Это наша инвестиция в мирное будущее страны" – подытожил Никифоров на вопрос журналиста Томаса Шмоля.

Сегодня трудно сказать, какое количество иностранных туристов пересекло границу именно ради военного туризма. Однако, по информации предоставленной Государственной пограничной службой украинскому туристическому агентству Visit Ukraine, за 2024 год Украину посетило 2, 54 миллиона иностранных туристов. В списке первенства по количеству названы такие страны, как Молдова (1 128 486 человек), Румыния (423 256 человек), Польша (219 336 человек), Венгрия (127 472 человека), Израиль (73 703 человека). США, Германия и Великобритания разделили 7, 8 и 10 место в списке соотносительно. Наименьшее количество туристов прибыло из Республики Конго – 44 человека. Всего названо более 50 различных стран мира, а это четверть от официального количества (195 стран-государств).

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