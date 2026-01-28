Вместе – почти 150 млн человек: 5 крупнейших мегаполисов в мире

Хотя в Украине мегаполисами считаются города с миллионным населением, в мире методика подсчета бывает несколько иной. В частности, одно из определений включает в состав мегаполиса не только сам город, но и его агломерацию и предусматривает, что в ней должно проживать более 10 миллионов человек.

Если взять это определение за основу, то получится, что в мире существует всего 32 таких гиганта. А в пяти крупнейших из них проживает в целом почти 150 миллионов человек. Большинство таких агломераций находится в Азии. Издание Express назвало эту пятерку супермегаполисов.

Сан-Паулу, Бразилия

Это самый большой урбанизированный район за пределами Азии. Здесь проживает 22,6 миллиона человек. Город официально признан глобальным центром "альфа-уровня". Кроме того, Сан-Паулу входит в сеть креативных городов ЮНЕСКО как "город кино". А еще имеет гордый титул мировой столицы гастрономии.

Дакка, Бангладеш

Столица Бангладеш с населением в 23,2 миллиона человек является настоящим культурным центром. ЮНЕСКО признала нематериальным наследием человечества ежегодный парад, который проводят здесь к бенгальскому Новому году. Также в перечень попало джамдани – искусство изготовления роскошных тканей для сари, а еще уникальные росписи повозок местных рикш.

Шанхай, Китай

По состоянию на 2025 год Шанхай удерживал звание самого густонаселенного района Китая. Здесь проживает 29,6 миллиона человек. Шанхай по праву называют мировым финансовым и инновационным центром, и он стабильно входит в десятку самых мощных экономических хабов мира.

Дели, Индия

Агломерация Дели вместе с городами-спутниками (такими как Газиабад, Нойда, Гургаон и другие) насчитывает более 32,9 миллиона жителей. Это делает ее крупнейшей в Индии. К тому же агломерация постоянно расширяет свои границы.

Большой Токио

Вместе с густонаселенной столицей Японии исследователи считают также части шести соседних префектур. Совокупно они составляют наиболее населенную агломерацию в мире – здесь проживает аж 41 миллион человек. Почти столько же людей жило во всей Украине перед началом полномасштабной войны. Несмотря на бешеную плотность населения Токио остается довольно комфортным. В 2024 году японская столица заняла 14-е место в рейтинге самых пригодных для жизни городов, а эксперты Economist Intelligence Unit ранее признавали его самым безопасным городом на планете.

