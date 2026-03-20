Винные регионы Европы, о которых никто не говорит: топ 5

Когда речь заходит о европейских винах, большинство сразу вспоминает Бордо, Бургундию или Тоскану. Эти регионы имеют мировую славу, а лучшие бутылки там иногда стоят сотни или даже тысячи евро. Однако Европа скрывает немало менее известных винных направлений, где создают не менее интересные вина.

Часто они доступны по цене и дарят гораздо более спокойную атмосферу для путешествий. Именно поэтому эксперты Lonely Planet советуют путешественникам стоит обратить внимание на эти пять винных регионов, которые до сих пор остаются недооцененными.

Боденское озеро, Германия

Боденское озеро расположено на границе трех стран – Германии, Австрии и Швейцарии. Вдоль его берегов простираются виноградники, большинство из которых принадлежит небольшим семейным винодельням.

Именно здесь была создана ароматная виноградная лоза Мюллер-Тургау – сорт, известный своим легким вкусом и цветочными ароматами. В местных винах часто ощущаются нотки зеленого яблока, цитрусовых и свежих трав.

Регион также прекрасно подходит для активного отдыха. Вокруг озера проложен велосипедный маршрут длиной около 260 километров, который проходит через виноградники, старинные города и живописные деревни.

Херес-де-ла-Фронтера, Испания

На юге Испании расположен город Херес-де-ла-Фронтера – центр производства знаменитого крепленого вина хереса. Напиток изготавливают из сортов винограда Паломино, Педро Хименес и Москатель.

Особенностью производства является система солера, когда молодое вино постепенно смешивают со старыми партиями в дубовых бочках. Благодаря этому напиток приобретает сложные ореховые и карамельные ноты.

Кроме виноделия, город славится андалузской культурой: здесь можно увидеть мавританскую архитектуру, попробовать традиционные тапасы и посетить выступления фламенко.

Чинкве-Терре, Италия

Чинкве-Терре известен своими разноцветными домами на отвесных скалах вдоль Лигурийского побережья. Но мало кто знает, что это также древний винодельческий регион.

Из-за крутых склонов виноград здесь выращивают на узких террасах, которые обрабатывают вручную. Именно поэтому производство вина здесь небольшое, но очень ценное.

В регионе производят сухие белые вина из сортов Боско, Альбарола и Верментино, а также редкое десертное вино Шаккетра. Для него виноград подсушивают перед ферментацией, благодаря чему напиток имеет медовые и фруктовые ароматы.

Бержерак, Франция

Регион Бержерак расположен примерно в 100 километрах от знаменитого Бордо. Его вина очень похожи по стилю, ведь здесь используют те же сорта винограда: Мерло, Каберне Совиньон и Каберне Фран.

Однако Бержерак значительно менее известен, поэтому цены здесь гораздо доступнее. Регион славится также ароматными белыми винами и сладкими десертными сортами.

Живописные холмы, средневековые городки и гастрономические традиции делают эту местность настоящим раем для ценителей вина и кухни. Особенно популярны здесь блюда из утки и черные трюфели.

Вена, Австрия

Мало кто знает, что Вена является одним из крупнейших винных городов в мире. В черте города расположено почти 600 гектаров виноградников.

Здесь производят как белые, так и красные вина. Среди самых распространенных сортов – Грюнер Вельтлинер, Рислинг и Цвайгельт. Особенностью местного виноделия является Wiener Gemischter Satz – традиционное "полевое купажное" вино, когда разные сорта винограда выращивают вместе и ферментируют одновременно. Венские виноградники легко посетить общественным транспортом, а после дегустаций можно продолжить знакомство с культурными достопримечательностями города.

