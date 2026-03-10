5 самых красивых средневековых городов Европы: не перестают удивлять

Европа, пожалуй, самый интересный континент для городского туризма, ведь в ее странах можно найти сотни городов, которые сохранили дух готической истории и средневековую застройку. Впрочем, некоторые из этих городов буквально забиты под завязку туристами и отпугивают высокими ценами.

Между тем, авторы издания Travel off Path объехали более сотни старых городов Европы и составили пятерку лучших. Они являются настоящими образцами Старого света, где архитектура сохранилась почти нетронутой. Здесь можно увидеть аутентичные замки, фортификации и площади, оставшиеся почти неизменными на протяжении веков. Каждое из них имеет уникальное историческое лицо: от чешского ренессанса до польской кирпичной готики. И все это без толкотни и шума.

Чески-Крумлов, Чехия

Это эталонный сказочный город с мощеными улочками и пастельными домами, над которыми возвышается монументальный замок. Главным украшением крепости Чески-Крумлова является ренессансная башня, украшенная фресками-иллюзиями, которые меняются в зависимости от освещения, и редкий барочный театр. Отдельного внимания заслуживает трехэтажный старинный мост со статуями святых, соединяющий замковые дворы с садами. С его арок открываются лучшие панорамы на крыши старого города и колокольни. Несмотря на довольно большую популярность среди путешественников, город сохраняет статус идеально сохранившегося средневекового центра.

Линдау, Германия

Город расположен на острове посреди Боденского озера и славится своими фахверковыми зданиями и барочными сокровищами. Здесь расположены два выдающихся храма: католический собор Девы Марии с богатым лепным декором и более скромная протестантская церковь святого Стефана с деревянной резьбой. Архитектурной гордостью Линдау является Старая ратуша с чрезвычайно сложной росписью фасада, изображающей исторические сцены. Набережная города ведет к сторожевой башне XII века и старому каменному маяку. С берега открываются виды на швейцарские Альпы, дополняющие ансамбль старого порта.

Родос, Греция

Средневековое лицо города Родос сформировали рыцари-госпитальеры, которые превратили его в мощную крепость с бастионами и рвами. Улица Рыцарей, находящаяся под защитой ЮНЕСКО, считается одной из самых красивых средневековых магистралей Европы. Она разделена на кварталы в соответствии с национальностями рыцарей: французский, итальянский, немецкий и испанский. Кроме наследия крестоносцев, здесь можно увидеть османские минареты и хамамы, а также элегантные итальянские здания межвоенного периода. Это многослойное сочетание культур делает Родос уникальным историческим архитектурным полотном.

Торунь, Польша

Город на берегу Вислы известен своей архитектурой из красного кирпича и сохранившейся еще с 1200-х годов планировкой улиц. Торунь является родиной Николая Коперника, и его семейный дом в ганзейском стиле до сих пор стоит в центре старого города. В отличие от Варшавы или Гданьска, город почти не пострадал во время Второй мировой войны, поэтому его застройка является аутентичной. Главная площадь и оборонительные стены позволяют увидеть город таким, каким его видели средневековые жители. Также Торунь славится своей традиционной рецептурой пряников, что является неотъемлемой частью местной культуры.

Бесалу, Испания

Этот каталонский городок отличается тем, что полностью сохранил свою планировку XI века без вмешательства современной застройки. Самой известной достопримечательностью является зигзагообразный мост Понт-Вель с семью арками и оборонительной башней посередине. Узкие каменные аллеи ведут к романским церквям и площадям, что создает атмосферу декораций к историческому кино. Кроме того, в Бесалу находится один из наиболее хорошо сохранившихся еврейских кварталов Испании. Ритуальная баня (миква) XII века является одной из немногих нетронутых памятников такого рода во всей Европе.

