Венецианский карнавал 2024 года, начавшийся 27 января, приурочен к 700-летию со дня смерти Марко Поло, одного из самых известных венецианцев. Из-за того, что открытие совпало с Днем памяти жертв Холокоста, было решено провести некоторые мероприятия в менее помпезном формате, однако празднование все еще остается ярким и разнообразным.

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Карнавал начался с торжественного открытия на Гранд-канале, где огромная инсталляция крысы с шарами внутри проплыла от площади Святого Марка до моста Риальто. OBOZ.UA решил рассказать больше о праздновании и показать фото.

В программе карнавала, который продлится до 14 февраля, предусмотрены многочисленные мероприятия, включая водные и наземные костюмированные парады, концерты, шоу на улицах и культурных центрах, конкурсы и представления.

На улицах можно увидеть людей в костюмах, будто бы сошедших со средневековых портретов, а также вполне современных героев фильмов и сказок.

Большинство мероприятий, которые можно посетить до закрытия, бесплатны, однако за спектакли, бал и цирковые шоу придется заплатить. Кое-где цена достигает 200 евро, что указано на сайте карнавала.

13 февраля пройдет главный конкурс костюмов и масок на площади Святого Марка с 10:00 до 17:00. На нем выберут участника с самым оригинальным нарядом, который получит щедрое вознаграждение. 14 февраля, как заключительное мероприятие, состоится бал по случаю Дня святого Валентина.

Марк Поло родился в Венеции в 1254 году в семье купцов. В 17-летнем возрасте он отправился в далекое плавание в Азию вместе со своим отцом и дядей, которое длилось 24 года. После возвращения домой он написал книгу о своих путешествиях, которая стала одним из важнейших источников информации о неисследованные землях.

В Венеции очень уважают путешественника, который помог Европе узнать больше об Азии.

"Венеция всегда была мостом между Востоком и Западом, и Марко Поло был одним из тех, кто смог построить этот мост", – сказал мэр города Луиджи Бруньяро.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Болгарии на карнавале президента-диктатора РФ Владимира Путина одели в смирительную рубашку и "провели" по дорогам в окружении ядерных ракет.

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