В сети назвали 'лучший город Италии': туристов там немного

Италия, как, пожалуй, ни одна страна в Европе, богата на прекрасные города. Но самые популярные настолько переполнены туристами, что даже местным становится там некомфортно.

Если же вы ищете богатой истории и культуры и при этом уюта, издание Express советует обратить внимание на Геную. Именно она считается одной из лучших, хотя и недооцененных жемчужин страны. Некоторые туристы вообще называют ее лучшим городом в Италии. Причем именно посещение Генуи в конце зимы станет особенно приятным опытом. Здесь практически нет приезжих, а температура уже достигает комфортных 16°C при стабильной солнечной погоде.

Географически Генуя расположена на Лигурийском побережье северной Италии. Хотя официальная статистика говорит о трех миллионах посетителей в год, на самом деле город совсем не чувствуется переполненным. Поскольку это крупный порт, большинство людей лишь проезжают через него на круизных лайнерах, не задерживаясь на ночёвку. Но стоит отойти чуть дальше от морского терминала, как Генуя раскрывается как спокойный, аутентичный и расслабленный город.

Здесь есть все: от горных походов и морских панорам до уединенных уютных кварталов и тихих пляжей. Одним из самых увлекательных мест является Монументальное кладбище Сталено. Оно настолько огромно, что по его территории курсирует собственный автобус, а статуи и гробницы больше напоминают церкви или замки. Можно часами бродить среди этой архитектуры, но так и не увидеть даже половины.

Холмы вокруг Генуи предлагают одни из лучших видов в стране, в частности на знаменитый стадион Луиджи Феррарис, где играют клубы "Генуя" и "Сампдория". Кроме того, на горных склонах разбросаны исторические форты, в которых обустроены небольшие, но очень интересные музеи. По всему городу можно найти немало замков, вход в которые обычно стоит около 300 грн, что делает их доступными даже для коротких экскурсий. Один из таких – замок Д'Альбертис, откуда открывается невероятный вид на городские кварталы.

История города чрезвычайно богата: именно здесь родился Христофор Колумб. Напоминания о нем встречаются повсюду – от дома, где он провел детство и который открыт для посетителей, до аэропорта, названного в его честь.

Однако для многих главной причиной визита является песто. Генуя претендует на звание мировой столицы этого соуса и туристов с радостью угощают знаменитым деликатесом. Интересно, что в аэропорту пассажирам даже разрешают проносить банки с песто через контроль безопасности, если они пожертвуют 0,50 евро детской медицинской благотворительной организации Flying Angels. Одним из самых известных заведений является небольшой ресторан Il Genovese в центре города, где, по всеобщему признанию, готовят лучшее песто в Италии.

Даже сегодня Генуя остается одним из самых недооцененных городов страны. Она умиротворенная, красивая и чрезвычайно интересная. Учитывая февральское солнце и отсутствие очередей, это место, куда хочется возвращаться снова и снова.

